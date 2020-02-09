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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2311) Киев (18550) мост (588) пробки (322) Поворозник (31)

 С понедельника на мосту Патона в Киеве будет ограничено движение

С понедельника, 10 февраля, на мосту Патона в Киеве будет ограничено движение крайними правыми полосами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Как отмечается, для движения автотранспорта будет открыто три полосы в направлении правого берега, две полосы - в направлении левого берега. Движение грузового транспорта на мосту будет запрещено.

По словам Поворозника, ограничение движения введут для обследовании моста специалистами ООО "Украинский институт стальных конструкций им. В.М. Шимановского" и в дальнейшем - для уменьшения давления на конструкции сооружения.

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"По итогам обследования мы получим оценку эксплуатационной пригодности моста и несущей способности его конструкций. Результаты, полученные в процессе обследования, должны отражать уровень деградации, тенденции развития дефектов. Специалисты определят остаточный ресурс сооружения и составят рекомендации по дальнейшей эксплуатации моста", рассказал чиновник.

Как отметил первый замглавы КГГА, город готов к проведению работ по реконструкции моста.

"Специалисты КК "Киевавтодор" уже подготовили проект технического задания на разработку проектно-сметной документации реконструкции моста. Однако для того, чтобы начать реконструкцию, необходимо снять с него охранный статус и исключить из перечня объектов культурного наследия местного значения. Именно над этим сейчас активно работаем и имеем положительные сдвиги", - заявил Поворозник.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174653
 
 
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Охранный статус на этом драном мосте - это насмешка,он что сфинкс какой то?
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Перший в світі цільнозварний міст! Заткнись дебіл.
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Движение грузового транспорта на мосту будет запрещено. Источник: https://censor.net.ua/n3174653
усьо попреть на Южный.. С понедельника на мосту Патона в Киеве будет ограничено движение - Цензор.НЕТ 7842
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в следующий понедельник там ограничат...
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