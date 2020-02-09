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Все про:Гидрометцентр (598) климат (81) Кульбида (41)

 Климат на юге Украины приближается к климату Греции, - Кульбида

В климате Украины происходят довольно быстрые перемены, а в южной части страны он приближается к греческому.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида рассказал в интервью "Главкому", отвечая на вопрос насколько нетипичным для украинских широт является погода, которую мы наблюдаем на протяжении последних лет.

"Я думаю, заметные изменения погоды в основном касаются средних и высоких широт. В южных широтах, на уровне средиземноморских стран, если говорить о северном полушарии, так же как и в южном полушарии, от 30 до 50 градусов южной широты, эти изменения не очень заметны. Хотя они происходят. Например, если южная Украина сегодня постепенно приближается к климату Греции, то в самой Греции изменений меньше. Мы прогрессируем гораздо быстрее", - сказал Кульбида.

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Он отметил, что если взять последние 25 лет, то в 22 из них средняя температура была выше климатической нормы. В примерно половине случаев — значительно выше нормы. И было лишь несколько случаев, когда зимний период был близким к норме и несколько ниже нормы. Общая тенденция идет к устойчивому и стремительному повышению температурного режима в зимний период. В ближайшие годы эта тенденция никуда не денется, ведь нет причин для того, чтобы что-то изменилось.

"Переходные сезоны стали намного короче, особенно весенний период, который может длиться один месяц вместо трех. Резкий переход от зимних процессов к летним становится характерным. А общая тенденция к повышению температуры летнего периода сохраняется и подтверждается практически каждый год. То есть не длительное и не жаркое лето у нас, видимо, не скоро будет", - отметил Кульбида.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174652
 
 
 Топ комментарии
 
Орали всю осень: будет рекордно холодная зима, готовьтесь!
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Климата Греции у нас не будет, у нас будет степь. В моем районе, в Полтавской области, в этом году умерла река, на которой я вырос, а через 10-15 лет умрет вторая, Орель. В колодцах у людей, уже пару лет, нет воды. Вырубаются лесополосы, сады, леса и лесостепь превращается в степь. Но чиновникам плевать на все, кроме денег. Никаких мер по спасению рек и насаждений не предпринимается.
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Не верьте синоптикам . Я осенью купил снегоуборщик . Надо продать и все наладится . Климат на юге Украины приближается к климату Греции, - Кульбида - Цензор.НЕТ 5605
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Не верьте синоптикам . Я осенью купил снегоуборщик . Надо продать и все наладится . Климат на юге Украины приближается к климату Греции, - Кульбида - Цензор.НЕТ 5605
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Орали всю осень: будет рекордно холодная зима, готовьтесь!
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Так *ученые* уже последние 5 лет каждый год орут что будет самая суровая зима. Ето все что нужно знать об ученых. Особенно меня улыбают те ученые которые просят выделения кучи денег для посиделок в анктарктиде и якобы проводят там исследования чего то
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с каких это пор в Украине климат стал и (был) украинским Кульбида я учился в школе с 1971 по 1979 8 классов дневная потом 3 года вечерняя и как я помню по физической географии и политический у нас Одесса юг УССР Украина входила и входит в так называемый Средиземноморский климатический регион зону... от Кропивныцкого уже начиналась лесостепная зона УССР вверх до самой границы переходящая на Востоке в континентальную и суб континентальную зоны... отсюда на Востоке УССР Луганск Донецк до Мариуполя Бердянска благодаря степной зоне и мелководью Азовского моря и низкой его солености... и Харьков не редкие морозы зимой минус 20-30.. также зима трусила снегом морозами длительностью Житомир Черкассы Киев... а юг Одесса в 70 годах выдавала сюрпризы когда в феврале на улице было + 4-9 солнце снега было мало... а в марте зима все наверстывала.. в Греции Турции Италии климат более мягким он даже более мягок уже к Варне Болгария и Констанца Румыния посмотрите на карту те регион уже куда ближе к Африке... и Атлантике..
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Кульбида не любил точные науки,
поэтому пошел учиться на синоптика.
--------------
А что, в Греции сейчас -15 и снега 30 см?
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А Вы на юге Украины?
У нас не было -15, да и снега не 30см.
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Донецк не юго-восток. Это рюзьге пропаганда. Донецк - это восток. Мариуполь, Бердянск - юго-восток. Херсон, Николаев, Одесса, Севастополь - юг Украины.
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В континентальной части Греции бывает очень даже холодно. Этой зимой реально в Одессе была афинская погода.
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Они не в состоянии погоду на завтра толком спрогнозировать, а берутся климатические нормы на ближайшие годы. А росказни Кульбиды из серии "смотрю в окно - вижу снег, пишу - сегодня идет снег"
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Да хорошо быть синоптиком -- гадают на кофейной гуще
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😁 температура буде від - 25 до + 25.😀
А р найточніший прогноз - УЧОРА БУЛО І...
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А почему не названа причина,за него нужно сказать - солнечная активность,почему не говорит про отрицательные последствия - например нехватку воды,что за болван на этом центре сидит.
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А без привязки к распространению коронавируса монолог Кульбиды вообще ниочем.
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"не длительное и не жаркое лето у нас, видимо, не скоро будет",Источник: https://censor.net.ua/n3174652
Вообще-то на юге всегда жаркое и долгое лето. Я не помню холодного лета и короткого лета ))
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То в сибири)))) и меня тогда еще не было
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Попалась. Из этого можно сделать вывод,что вы родились позже 60-го.И судя по смеху и непониманию названия фильма...Где-то после 80-го ваше рождение. Я прав ? ))
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Фильм смотрела. Там играл Папанов. И действие фильма было на севере раши или сибири. Радуюсь, что у нас лучше, чем нараше. Особенно с климатом
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Судячи по кадрах, це не Сибір точно...
Доречі, пам'ятаєте де знімали?
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У отца на кассете был фильм. Смотрел просто все,что было )) Не помню уже даже кто там снимался.
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Я его первый раз увидел в центральном кинотеатре города в 86 или 87-ом году...
После постоянной пропаганды, какой СССР хороший, я после просмотра его был в ступоре!
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В википедии написано рузкий север. По ссылке что-то в районе Архангельска. Кароче, у них всегда там холодно. Название фильма - метафора такая
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Седня -15 было надоело клюкву и рябину выращивать, хочу апельсины шоб наколатые сразу росли
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Садять оливкі.😁 Люблю оливкі під п'ятдесят грам....
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ну, судя по наблюдениям, у нас скорее будут кактусы и текила...
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ну греки же как то живут без обязательного зимой снега...хотя периодически он бывает.
думаю,что и мы выживем
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Кстати, у нас (Николаев) уже третий день минус 4...11 и даже чуть снега есть Климат на юге Украины приближается к климату Греции, - Кульбида - Цензор.НЕТ 3878
Впервые за эту зиму!
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Да прекрасный климат 🏝 пальмы высадим и будем туристов принимать)))
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Зима на Донбассе была как в Германии в этом году. Вот только с пятницы приморозило и заснежило.Да так,шо провода рвутся с деревьями. - А до этого можно было даже строить с цементом.
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Донбасс весь наш. Только там пока,что-то навроде короновируса))
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Слушне питання, але хіба для погоди та природи це має значення?
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Ну и отличненько. В Украине уже выращивают хурму и киви. Скоро можно будет выращивать ********* бананы.
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та вже і це росте.
в Карпатах. в теплицях.
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Ну пока только в теплицах и на подоконниках. А хочется на улице. Хурма, зизифус, актинидия, киви, азимина, инжир растет на улице в Киеве. А фейхоа и ************ кусты приходится таскать на зиму в подвал
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Так я мед только ложкой и ем. Наверное банок 7-8 трехлитровых за год сьедаем
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Когда у нас урожай,то все дороги рыжие от них. Было. Но не так как прошлый год.
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Поздние сорта только были в Киеве. Ранние и средние вымерзли от весенних заморозков. Поетому нужно разнообразие сортов и видов. Что то та точно получится попробовать
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Блин, он еще живой... Еще во времена Кучмы помню, как он сказки рассказывал.
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Да, зараза, даже Литвина пережил. Ну, в политическом смысле.
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А этот грамотей Кульбида на фотке лыбится обречённо или ехидно-падлюче?
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приазовские греки виноваты. живут уже там давно так, шо аж климат переделывать под себя начали )
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Раніше на заході помідори не визрівали, а тепер навіть кавуни вирощують.
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певно схожий клімат був за часів середньовічного кліматичного оптимуму..але більш вологий..
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А рівень життя як у Африці. І макаки в уряді. Це мабуть демократична Африка.
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У природы нет плохой погоды. Но хорошей тоже, ****, нет!
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А что такое "украинский гидрометцентр"? Чем он занимается? Когда этого Кульбиду выгонят на пенсию и закроют никому не нужный пережиток совка - "гидрометцентр".
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Климата Греции у нас не будет, у нас будет степь. В моем районе, в Полтавской области, в этом году умерла река, на которой я вырос, а через 10-15 лет умрет вторая, Орель. В колодцах у людей, уже пару лет, нет воды. Вырубаются лесополосы, сады, леса и лесостепь превращается в степь. Но чиновникам плевать на все, кроме денег. Никаких мер по спасению рек и насаждений не предпринимается.
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Вот именно что вырубаются леса и всем на ето насрать. От етого все проблемы. Потом будет очень большая проблема засадить пустыню лесами. Но как известно *хохол* не перекрестится пока жареный петух в жопу не клюнет.
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профанаці! Ніякого гречеського клімата тут не буде
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та хрен его знает...тут главное - чтоб в апреле на цвет снег не падал...
а то гаплык косточковым... и семечковым заодно!
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Изменения климата цикличны,кому интересно почитайте причины исчезновения Кхмерской империи,главная причина исчезновение кхмеров изменения климата,то есть,на земле всегда происходят климатические изменения и вот отсюда нужно исходить.
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Нічого страшного. Народу зараз забагато, он ніякий коронавірус не очищає планету від них, тому не бачу проблем. Тим більше якщо вірити цифрам, то Європа зараз стрімко старіє. просто з власного досвіду у 80-х роках минулого століття в Польщі проживало 36 мільойнів, зараз ця цифра дорівнює 37,2 мільойна. Тобто прогресу значного немає до того ж тільки за минулий рік цю цифру поповнили наші громадяни отримавши паспорти РП у кількості 200 000 душ. І таке по всій Європі, окрім Франції і Іспанії. Про нас взагалі мовчу з 90-х років - 15 000 000 населення. Так що танення льоду та снігів лише може посприяти зменшеню населення через катаклізми: цунамі, торнадо, виверження вулканів тощо. А клімат завжди змінюється. Почитайте краще матеріали з цього приводу NASA.
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проблема в тому, що тут скоро буде жити увесь Бангладеш разом із Пакистаном..за китайців взагалі мовчу..
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навряд. Їх цікавлять заможні країни, а не наша жебрацька. Що стосується китайців,то вони дійсно адаптуються значно швидше в нових країнах, відносно України, то в нас їх не так багато. Хоча є певна кількість вихідців з арабських країн але вони в більшості займаються торгівлею,а не виробництвом. І там в них конкурентів вистачає це насамперед вихідці з Кавказу.
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якщо зміни клімату будуть дуже швидкими та різкими, то азіатам буде байдуже де ховатись від спеки та підйому рівня океану..
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Їм потрібна терріторія. А все інше вони зроблять як їм потрібно. Если кто попытаеться скупить землю так это как раз китайцы. Они щас так обещают помочь с коронавирусом что возникают подозрения.
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вот радость. Скоро и у нас все будет как в Греции.
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Да и к частью.... Многие страны выигрывают за счёт тёплой зимы. Нам бы зиму не ниже +10...
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то це вже Ліван з Ізраїлем, тоді тут точно буде Новий Єрусалим.
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тоді газ в Україні буде як на ХАПі на планеті Юпітер+доставка ...воно тобі треба ?
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Синоптик как и сапер ошибается один раз. Зато каждый день
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Спокон веков в Греции все есть, бо вообще нет евреев.
В Украине все с точностью до наоборот.
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и не только климат приближается к греческому. Приближается выполнение установки Коломойского на дефолт:Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский
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Когда-то давно, ныне заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартизинова говорила, что Гольфстрим приблизился к материку и в Европе ожидается изменение климата, потеплеет, будут бури, наводнения.
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