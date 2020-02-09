 Климат на юге Украины приближается к климату Греции, - Кульбида

Как передает Цензор.НЕТ, об этом директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида рассказал в интервью "Главкому", отвечая на вопрос насколько нетипичным для украинских широт является погода, которую мы наблюдаем на протяжении последних лет.
"Я думаю, заметные изменения погоды в основном касаются средних и высоких широт. В южных широтах, на уровне средиземноморских стран, если говорить о северном полушарии, так же как и в южном полушарии, от 30 до 50 градусов южной широты, эти изменения не очень заметны. Хотя они происходят. Например, если южная Украина сегодня постепенно приближается к климату Греции, то в самой Греции изменений меньше. Мы прогрессируем гораздо быстрее", - сказал Кульбида.
Он отметил, что если взять последние 25 лет, то в 22 из них средняя температура была выше климатической нормы. В примерно половине случаев — значительно выше нормы. И было лишь несколько случаев, когда зимний период был близким к норме и несколько ниже нормы. Общая тенденция идет к устойчивому и стремительному повышению температурного режима в зимний период. В ближайшие годы эта тенденция никуда не денется, ведь нет причин для того, чтобы что-то изменилось.
"Переходные сезоны стали намного короче, особенно весенний период, который может длиться один месяц вместо трех. Резкий переход от зимних процессов к летним становится характерным. А общая тенденция к повышению температуры летнего периода сохраняется и подтверждается практически каждый год. То есть не длительное и не жаркое лето у нас, видимо, не скоро будет", - отметил Кульбида.
поэтому пошел учиться на синоптика.
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А что, в Греции сейчас -15 и снега 30 см?
У нас не было -15, да и снега не 30см.
А р найточніший прогноз - УЧОРА БУЛО І...
Вообще-то на юге всегда жаркое и долгое лето. Я не помню холодного лета и короткого лета ))
Доречі, пам'ятаєте де знімали?
После постоянной пропаганды, какой СССР хороший, я после просмотра его был в ступоре!
думаю,что и мы выживем
Впервые за эту зиму!
в Карпатах. в теплицях.
😱
а то гаплык косточковым... и семечковым заодно!
В Украине все с точностью до наоборот.