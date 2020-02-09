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 Политика Украины, Экономика
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Все про:контрабанда (1916) Нефьодов (170)

 Гостаможня и Минюст работают над законопроектом по криминализации контрабанды, - Нефьодов

В Государственной таможенной службе совместно с Министерством юстиции работают над текстом законопроекта, которым бы вводилась криминальная ответственность за контрабанду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.UA сказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

"Мы сторонники криминализации контрабанды, и это поддерживает ЕС. Сейчас общаемся с Минюстом, который считает, что надо корректно выписать текст, потому что административное производство проходит значительно быстрее, чем уголовное. Уголовное производство действительно идет годами. Там совсем другие стандарты доказывания. Поэтому позиция, что в наших специфических реалиях с нашими специфическими судами изменения могут привести к тому, что на бумаге все будет выглядеть жестче (посадить, конфисковать...), но в реальности получим худшие результаты", - сказал Нефедов.

По его словам, уголовная ответственность должна применяться к достаточно высокому порогу контрабанды.

"Если, к примеру, Range Rover везет 1600 пачек сигарет, то надо конфисковать, оштрафовать, забрать Range Rover и на этом остановиться. А не осуждать человека на пять лет условного срока. Только в случае, если везут коммерческую партию, к примеру на миллион долларов, тут уже должно быть уголовное наказание. Мы уже подготовили по криминализации один законопроект. Получили замечания и сейчас работаем с ЕС, чтобы подготовить вторую итерацию законопроекта. Насколько мне известно, Офис Президента поддерживает такую позицию", - отметил Нефедов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Волыни пограничники задержали рекордную в этом году партию контрабандных сигарет - 67 тысяч пачек стоимостью более полумиллиона гривен. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3174650
 
 
 Топ комментарии
 
Насиров , Насалик,Розенблат,Поляков ,Дийдей,Ляшко,Мосейчук,Кононенко,Ахметов,Пинчук,Порошенко,Грановский,Ющенко , ,тысячи судей , прокуроров =Всех их нужно сажать на пожизненное в тюрьму , с полной конфискацией вместе с детьми и жёнами , полностью семьями , И бить каждый день и чтоб на рудниках работали = Вот такое должно быть общество , а димакратия это гавно и рассадник корупции и бандитизма .
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Нефьедов уже никак не ассоциируется с государственным служащим, личные мотивы у него преобладают и должность для него лишь средство для получения удовольствий. Пиши пожалуйста по собственному, иначе все Правительство скоро будет напоминать бордель.
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.
Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
//
..
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дурень по стрипклубах лазити не буде...це ж який ризик для політичної кар'єри !
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Шанувальник бордельної любові... Типовий земан.
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та не, не может быть "отец" "лучшей в мире" ProZorro дурнем и земаном)
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Він у борделях видно теж Прозорро не скривається.
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не знаю, вроде как закрытая вечеринка была, так писали)
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а при сивочолому таможженники заказували собі на дом,верніть петю взад Держмитниця і Мін'юст працюють над законопроєктом щодо криміналізації контрабанди, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 310
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Нефьедов уже никак не ассоциируется с государственным служащим, личные мотивы у него преобладают и должность для него лишь средство для получения удовольствий. Пиши пожалуйста по собственному, иначе все Правительство скоро будет напоминать бордель.
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судячи з кількости говновбросів від дубінських ще й як асоціюється
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Гостаможня и Минюст работают над законопроектом по криминализации контрабанды,

Контрабанда- это следствие бездарного управления экономикой,следует создавать рабочие места,сохранять в меру возможности то что было.
Шоу для народа,как по мне...
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100% Вместо того, чтобы работать над декриминализацией предпринимательства и импорта-экспорта в частности они по совковой системе хотят всё запретить и всех посадить. И верят в то, что эти типа у них такое государственное мышление. Ну тупые.
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Да,да,завернуть бусики мелких предпринимателей и прошерстить посылки из али теперь можно будет на законном основании.
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не підпадає під визначення контрабанди
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Для бороды это и есть самая страшная контрабанда угрожающая существованию государства,а написать и принять они могут любой абсурдный закон и стадо взяточников из таможни его с удовольствием исполнит.
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Легче на бороду налог ввести. Учиться не надо.
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Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів, валюти, цінностей та інших предметів у великих розмірах, а так само таке ж незаконне переміщення культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї та бойових припасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї). (Митний кодекс)
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Насиров , Насалик,Розенблат,Поляков ,Дийдей,Ляшко,Мосейчук,Кононенко,Ахметов,Пинчук,Порошенко,Грановский,Ющенко , ,тысячи судей , прокуроров =Всех их нужно сажать на пожизненное в тюрьму , с полной конфискацией вместе с детьми и жёнами , полностью семьями , И бить каждый день и чтоб на рудниках работали = Вот такое должно быть общество , а димакратия это гавно и рассадник корупции и бандитизма .
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Нет . Сталин всех подряд уничтожал. Украине нужен Пиночет =Он уничтожал только чиновников с их семьями = Сбрасывал с вертолётов в море и расстреливал на стадионах .
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Не, Пиночет не был коммунистом и не считал тех, кто богаче нищих, врагами.
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Видно тебя в детстве сильно по голове били.
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Ах, вот что тебе мешало, иначе бы поступления не упали...
Что в следующий раз будет мешать - слишком малое наказание?
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.
Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
//
..
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у нас все профсоюзы на стороне олигархов) их трудовой кодекс это то, что происходило и ранее до этого - всё легло на бумагу в виде кодекса)
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"Майдан не за это стоял" ((c) Зрада июнь 2014 - апрель 2019 гг)

"Майдан за это стоял!!! Не трогайте Монику, порохоботы, а вот ваш Порошенко..." ((c) Зебы)
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А что не так? Все правильно! Зебилоиды должны на себе сполна испытать и ощутить последствия своего выбора. Держмитниця і Мін'юст працюють над законопроєктом щодо криміналізації контрабанди, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 5981
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https://ua.interfax.com.ua/news/political/581235.html
Президент України Петро Порошенко висловив задоволення тим, що посади керівників Державної податкової служби (ДПС) і Державної митної служби (ДМС) можуть обійняти молоді люди - нинішні заступник міністра фінансів Сергій Верланов і перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі Максим Нефьодов відповідно.
"І надзвичайно корупційно небезпечні дві позиції - це позиція керівника української митниці і позиція керівника Державної фіскальної служби. І я дуже щасливий з приводу рішення конкурсної комісії, що на керівника місії призначила заступника міністра економіки пана Нефьодова,... а на позицію керівника Державної фіскальної служби (Державної податкової служби - ІФ) - людину, яка дуже активно працювала над введенням автоматичного відшкодування ПДВ... зараз заступника міністра фінансів, молоду людину (Сергія Верланова - ІФ)", - сказав П.Порошенко в ефірі телеканалу "112.Украіна" у вівторок ввечері.

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По ходу теперь таможенники будут ходить по базарам и требовать документы на растаможку китайских шмоток,хорошие и жирные рабочие места борода организовывает у себя в конторе.
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тредік в тєму




Миша Ильин

@m_for_mixacb


Есть на границе с ЕС город Брест. И живут там одни контрабандисты. А вот и тред про них: Правда и разрушение мифов про зажиточных брестчан, которые не хотят работать, а только ездят на "пассатах" в Польшу срывать злотые, которые там растут прямо на деревьях.
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Ха-ха, то есть наполнять бюджет никто не собирается, раз в пример привел сигареты, это проблема ЕС, идиоты что на это подписались, на борьбу тратятся бюджетные деньги, а потом еще судебные и пенитенциарные расходы. Теперь понятно что происходит на закарпатье, показуха перед ЕС, никаких там разборок нет, а есть иммитация и громкие задержания, по которым и предьявить то нечего.
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Если в этом смешном "хайпе" заменить словосочетание криминализация контрабанды на легализация контрабанды, то будет, как любит говорить Нефед Максимов,....- в самую дырочку...)))
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Как всегда - все будет через ж... евроинтеграционное отверстие.
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контрабанда - это уже криминал...это статья и наказания...что тут мудрить?
какая разница - 1000 пачек в джипе или 100 000 в фуре? только в усугублении ответственности или увеличении штрафов (или взяток)))
хоть 10 пачек чего-то запрещенного и незадекларированного...- уже ая-яй!
что хочет сей бородатый мудрец? просто конфисковывать авто без наказания владельца?
ой...а он не хочет эти конфискованные авто сразу дарить таможенникам? бонусиком к з/плате
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і в яку Європу ми зібрались? У нас одні ідіоти (корупціонери) змінюють інших.
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А що робити, якщо крім дебілів і ідіотів, більше нікого нема?
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навіть не знаю. Вчора читав оцінку від НБУ про нестачу робочих рук в Україні... Тож люди голосують звідси ногами. Сам думаю над цим тим більше Європа зараз буде для нас відкривати більше квот і спрощувати процедуру надання громадянства. Вже вони наїлись арабів по самі томати.
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Анальфабети, російське прізвище "Нєфйодов" пишеться через літеру "є", а іншомовне слово "проект", в українській мові, пишеться через літеру "е".
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И де у неВо пЭйсы? А... к шляпе привинчены)))
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Після того, як цей коЗєл засвітився на порношоу з голими бабами всі його "заяви" не вартують навіть використаного пріЗєрватіва 😕
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