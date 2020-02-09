 Гостаможня и Минюст работают над законопроектом по криминализации контрабанды, - Нефьодов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.UA сказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.
"Мы сторонники криминализации контрабанды, и это поддерживает ЕС. Сейчас общаемся с Минюстом, который считает, что надо корректно выписать текст, потому что административное производство проходит значительно быстрее, чем уголовное. Уголовное производство действительно идет годами. Там совсем другие стандарты доказывания. Поэтому позиция, что в наших специфических реалиях с нашими специфическими судами изменения могут привести к тому, что на бумаге все будет выглядеть жестче (посадить, конфисковать...), но в реальности получим худшие результаты", - сказал Нефедов.
По его словам, уголовная ответственность должна применяться к достаточно высокому порогу контрабанды.
"Если, к примеру, Range Rover везет 1600 пачек сигарет, то надо конфисковать, оштрафовать, забрать Range Rover и на этом остановиться. А не осуждать человека на пять лет условного срока. Только в случае, если везут коммерческую партию, к примеру на миллион долларов, тут уже должно быть уголовное наказание. Мы уже подготовили по криминализации один законопроект. Получили замечания и сейчас работаем с ЕС, чтобы подготовить вторую итерацию законопроекта. Насколько мне известно, Офис Президента поддерживает такую позицию", - отметил Нефедов.
дубінські та порохоботи об'єдналися
Контрабанда- это следствие бездарного управления экономикой,следует создавать рабочие места,сохранять в меру возможности то что было.
Шоу для народа,как по мне...
Что в следующий раз будет мешать - слишком малое наказание?
Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
//
..
"Майдан за это стоял!!! Не трогайте Монику, порохоботы, а вот ваш Порошенко..." ((c) Зебы)
Президент України Петро Порошенко висловив задоволення тим, що посади керівників Державної податкової служби (ДПС) і Державної митної служби (ДМС) можуть обійняти молоді люди - нинішні заступник міністра фінансів Сергій Верланов і перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі Максим Нефьодов відповідно.
"І надзвичайно корупційно небезпечні дві позиції - це позиція керівника української митниці і позиція керівника Державної фіскальної служби. І я дуже щасливий з приводу рішення конкурсної комісії, що на керівника місії призначила заступника міністра економіки пана Нефьодова,... а на позицію керівника Державної фіскальної служби (Державної податкової служби - ІФ) - людину, яка дуже активно працювала над введенням автоматичного відшкодування ПДВ... зараз заступника міністра фінансів, молоду людину (Сергія Верланова - ІФ)", - сказав П.Порошенко в ефірі телеканалу "112.Украіна" у вівторок ввечері.
Миша Ильин
@m_for_mixacb
Есть на границе с ЕС город Брест. И живут там одни контрабандисты. А вот и тред про них: Правда и разрушение мифов про зажиточных брестчан, которые не хотят работать, а только ездят на "пассатах" в Польшу срывать злотые, которые там растут прямо на деревьях.
какая разница - 1000 пачек в джипе или 100 000 в фуре? только в усугублении ответственности или увеличении штрафов (или взяток)))
хоть 10 пачек чего-то запрещенного и незадекларированного...- уже ая-яй!
что хочет сей бородатый мудрец? просто конфисковывать авто без наказания владельца?
ой...а он не хочет эти конфискованные авто сразу дарить таможенникам? бонусиком к з/плате
ідіоти(корупціонери) змінюють інших.
"лучшая в мире" ProZorro от Нефедова в действии