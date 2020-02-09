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 Минобороны планирует использовать мобильные модульные городки для размещения военных в полевых условиях, - Загороднюк

Одним из приоритетов в деятельности Министерства обороны Украины является развитие военной инфраструктуры. Речь идет о строительстве военных баз и мобильных модульных городков по стандартам НАТО.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр обороны Андрей Загороднюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Планируем в ближайшее время построить два качественно новые инфраструктурных объекта - военные базы в Мариуполе и Северодонецке, которые будут оснащены по стандартам НАТО", - сообщил министр.

Также глава оборонного ведомства рассказал о перспективах сооружения мобильных городков для военнослужащих ВСУ.

"Еще одним интересным и новым проектом, который мы вскоре представим широкой общественности, является полевой лагерь из вагончиков. Этот объект предназначен как для службы, так и для проживания наших воинов. Там есть места для отдыха, приема пищи, в нем предусмотрены душевые кабины, санузлы, есть все необходимое для комфортного проживания военнослужащих", - отметил Загороднюк, добавив, что лагерь также будет соответствовать стандартам НАТО.

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По его словам, подобные объекты довольно привлекательны для украинского военного ведомства, так как содержат целый ряд преимуществ, таких как: скорость строительства, мобильность и тому подобное.

"В случае необходимости мы сможем быстро доставить и собрать их там, где нам нужно, - подчеркнул министр. - Например, в таких модульных городках на второй линии смогут комфортно проживать и выполнять задачи наши танкисты".

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Источник: https://censor.net.ua/n3174649
 
 
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...мы вскоре представим широкой общественности...Источник: https://censor.net.ua/n3174649, а вскоре, это когда, через сколько лет? надо брать пример с Китая - 2 больницы за 2 недели..., а у нас только представят идею лет через -надцать, а в стране война 6 лет..., а в Китае вирус с декабря...
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Дай Бог щоб були ці військові модульні містечки насправді, а не розпил грошей через підставні фірмочки - тендеристки)
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при Порохе Пастор каждый месяц докладывал о новых образцах вооружения.

За 5 лет мы сделали колоссальный для найшей небогатой страны прорыв : новые артсистемы, высокоточное ракетное оружие, крылатая ракета всего за несколько лет - такой могут похвастаться немногие, очень немногие страны.

при Зебеньке ноу-хау армии это вагончики с душем Минобороны планирует использовать мобильные модульные городки для размещения военных в полевых условиях, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2009
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