 Минобороны планирует использовать мобильные модульные городки для размещения военных в полевых условиях, - Загороднюк

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр обороны Андрей Загороднюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Планируем в ближайшее время построить два качественно новые инфраструктурных объекта - военные базы в Мариуполе и Северодонецке, которые будут оснащены по стандартам НАТО", - сообщил министр.

Также глава оборонного ведомства рассказал о перспективах сооружения мобильных городков для военнослужащих ВСУ.

"Еще одним интересным и новым проектом, который мы вскоре представим широкой общественности, является полевой лагерь из вагончиков. Этот объект предназначен как для службы, так и для проживания наших воинов. Там есть места для отдыха, приема пищи, в нем предусмотрены душевые кабины, санузлы, есть все необходимое для комфортного проживания военнослужащих", - отметил Загороднюк, добавив, что лагерь также будет соответствовать стандартам НАТО.

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По его словам, подобные объекты довольно привлекательны для украинского военного ведомства, так как содержат целый ряд преимуществ, таких как: скорость строительства, мобильность и тому подобное.

"В случае необходимости мы сможем быстро доставить и собрать их там, где нам нужно, - подчеркнул министр. - Например, в таких модульных городках на второй линии смогут комфортно проживать и выполнять задачи наши танкисты".

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