 Депутаты и судьи всех уровней - 3100 евро (84 000 гривен), Генпрокурор - 4300 евро, средняя ЗП -1160 евро, пенсия - 490 евро, - Мерило рассказала, сколько получают люди в Эстонии

Об этом советник министра цифровой трансформации Яника Мерило написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ. Приводим ее текст полностью.

"Можем спорить на счет "страна меньше" ид. Просто пример и факты.

В Эстонии зарплата в госсекторе каждый год корректируется в соответствии c определенной формулой.

Формула состоит из 3 компонентов.

Определяется планка высшей возможной зарплаты для госчиновника. С апреля 2019 года высшая планка составляет 4388 евро (примерно 118 000 гривен) на руки. Эта сумма умножается на индекс, который зависит на 20% от инфляции и на 80% от роста поступлений пенсионной части социального налога. В этом году этот индекс 1,084. Данный результат умножается на коэффициент в зависимости от должности. Например коеффицент президента 1,0, рядового депутата 0,65, члена набсовета Нацбанка 0.25.

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Так получаются зарплаты:

- Президент, премьер-министр, спикер парламента и головы верховного суда (на руки после налогов) 4757 евро в месяц. (примерно 128 000 гривен)

- Генеральный прокурор, министры, руководители комитетов и фракций парламента 4300 евро (примерно 116 000 гривен)

- "рядовый" депутат примерно 3100 евро (84 000 гривен)

- Судьи всех уровней 3100 евро (84 000 гривен)

- Председатель наб совета НацБанка 1665 евро (44 800 гривен)

- Член набсовета НацБанка 1251 евро (33 650 гривен)

При этом не всегда индексация означает прирост. Например в 2014-2017 годах зарплаты не росли.

Самая высокая зарплата у руководителей госпредприятий была у руководителя правления Эстонской Энергии - примерно 13 200 евро в месяц (350 000 гривен). Это исключительно самая высокая зарплата. Руководитель управления лесным хозяйством получал 7700 евро (207 000 гривен) на руки и столько же руководитель Таллиннского порта. Руководитель правления Эстонской Железной дороги получал 6630 евро (178 300 гривен), руководитель Таллинского аэропорта примерно 6600 евро. (примерно 3,3 миллионов пассажиров в год, Борисполь целится на 15 миллионов).

Для сравнения, средняя зарплата на руки в Эстонии достигла 1160 евро (31 200 гривен), средняя пенсия 490 евро (13180 гривен), средняя зарплата врача 2100 евро (56 500 гривен), средняя зарплата учителей 1220 евро (33 000 гривен).

(Для получения суммы всего заработного фонда добавляется 53% учитывая налогонеоблагаемый минимум в 500 евро)".

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