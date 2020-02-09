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 Экономика, За рубежом
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Все про:зарплата (2009) Эстония (658) Мерило (21)

 Депутаты и судьи всех уровней - 3100 евро (84 000 гривен), Генпрокурор - 4300 евро, средняя ЗП -1160 евро, пенсия - 490 евро, - Мерило рассказала, сколько получают люди в Эстонии

В Эстонии зарплата в государственном секторе каждый год корректируется в соответствии c определенной формулой, и не всегда это означает повышение.

Об этом советник министра цифровой трансформации Яника Мерило написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ. Приводим ее текст полностью.

"Можем спорить на счет "страна меньше" ид. Просто пример и факты.

В Эстонии зарплата в госсекторе каждый год корректируется в соответствии c определенной формулой.

Формула состоит из 3 компонентов.

Определяется планка высшей возможной зарплаты для госчиновника. С апреля 2019 года высшая планка составляет 4388 евро (примерно 118 000 гривен) на руки. Эта сумма умножается на индекс, который зависит на 20% от инфляции и на 80% от роста поступлений пенсионной части социального налога. В этом году этот индекс 1,084. Данный результат умножается на коэффициент в зависимости от должности. Например коеффицент президента 1,0, рядового депутата 0,65, члена набсовета Нацбанка 0.25.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство привязало оклады топ-чиновников к средней зарплате, Зеленский поддержал это решение, - ОП

Так получаются зарплаты:

- Президент, премьер-министр, спикер парламента и головы верховного суда (на руки после налогов) 4757 евро в месяц. (примерно 128 000 гривен)

- Генеральный прокурор, министры, руководители комитетов и фракций парламента 4300 евро (примерно 116 000 гривен)

- "рядовый" депутат примерно 3100 евро (84 000 гривен)

- Судьи всех уровней 3100 евро (84 000 гривен)

- Председатель наб совета НацБанка 1665 евро (44 800 гривен)

- Член набсовета НацБанка 1251 евро (33 650 гривен)

При этом не всегда индексация означает прирост. Например в 2014-2017 годах зарплаты не росли.

Самая высокая зарплата у руководителей госпредприятий была у руководителя правления Эстонской Энергии - примерно 13 200 евро в месяц (350 000 гривен). Это исключительно самая высокая зарплата. Руководитель управления лесным хозяйством получал 7700 евро (207 000 гривен) на руки и столько же руководитель Таллиннского порта. Руководитель правления Эстонской Железной дороги получал 6630 евро (178 300 гривен), руководитель Таллинского аэропорта примерно 6600 евро. (примерно 3,3 миллионов пассажиров в год, Борисполь целится на 15 миллионов).

Для сравнения, средняя зарплата на руки в Эстонии достигла 1160 евро (31 200 гривен), средняя пенсия 490 евро (13180 гривен), средняя зарплата врача 2100 евро (56 500 гривен), средняя зарплата учителей 1220 евро (33 000 гривен).

(Для получения суммы всего заработного фонда добавляется 53% учитывая налогонеоблагаемый минимум в 500 евро)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не будет этого зоопарка по 200-300-400%": Гончарук заявил, что Кабмин разобрался с премиями министров

Источник: https://censor.net.ua/n3174648
 
 
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Наче казка. Офігеть.Все прямо по Українській Конституції, що нібито Україна соціальна держава.Вчись Зєйло.
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Ну де таке видано, щоб суддяотримував лише дві з половиною середні зарплати? Десять зарплат як у нас, не рахуючи хабарів та преміальних.
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А сколько там казнокрадов и коррупционеров на свободе и какие там налоги для бизнеса?
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Понятное дело. Порося придумал космические зарплаты чиновникам, что даже европейцы завидуют. Зеленый продолжил это славное дело......
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Порося придумал космические зарплаты чиновникам


Чмо лугандонское, у тебя язык чиряками ещё не обсыпало от постоянного вранья ?
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Учи недоразвитый матчасть....23:58, 9 ноября 2018Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за октябрь увеличилась на 5 тыс. гривен по сравнению с сентябрем и составила 104 640 гривен. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Украинских Новостей.
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Шановний Петро Олексійович лише всановив голі зарплати суддям Верховного Суду на рівні 75 прожитичних мінімумів для працездатних.
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За час президентства Зеленського зарплати міністрів збільшилися у 2-5 разів - ЗМІ
08.02.2020, 19:34 • 114 • 1

Зарплати в Кабінеті міністрів Олексія Гончарука в два-п'ять разів перевищили ті суми, які отримували міністри і їхні заступники в уряді Володимира Гройсмана.

Про це сказано в матеріалі "НВ". Видання, з посиланням на джерела, зазначає, що зарплати виросли у всіх відомствах. Найбільш стрімко - в Мін'юсті: якщо у грудні 2018 міністр Павло Петренко отримав 65 тис. грн, то за рік його наступник Денис Далюська - вже 226 тис. грн ($9,1 тис.).

"У грудні 2019 року, міністрам і заступникам в уряді Гончарука нараховано від 70 тис. до 220 тис. грн, що значно перевищує середню зарплату в країні - 10,5 тис. грн. Доходи нинішньої урядової команди у два-п'ять разів перекрили ті суми , які отримували міністри і їхні заступники в Кабміні Володимира Гройсмана", - відзначає видання.

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При цьому загальні витрати на утримання чиновницького апарату також ростуть. Зокрема, у держбюджеті-2020 на фінансування витрат секретаріату Кабміну виділили майже 1,1 млрд грн - на 25,6% більше, ніж у 2019-му (848 млн грн). А Верховна Рада на свої потреби отримала 2 млрд грн, що на 338 млн грн більше. І самого главу держави тепер будуть обслуговувати щедріше: Держуправсправами (ДУС), яке забезпечує роботу президента і його Офісу (ОП), за даними з держбюджету 2020 року, зможе розпоряджатися 2,4 млрд грн - це плюс 5% до минулого року.

"Влада не пояснила суспільству, для чого підвищується заробітна плата топ-чиновників, навіщо це потрібно і що це дасть кожному громадянину", - прокоментував ситуацію екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Відзначається, що нарахування заробітної плати чиновникам в Україні відбувається за заплутаною формулою, зручною для маніпуляцій.

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"Для початку враховується посадовий оклад: у міністра він дорівнює 16 тис. грн, а у заступника міністра - 14 тис. грн. Також нараховується надбавка за вислугу років - 3% від посадового окладу за кожен рік, але не більше 8 тис. (у випадку міністра) або 7 тис. (його заступника). Далі - змінні виплати, які виглядають досить дивно: надбавка за інтенсивність праці в розмірі до 100% посадового окладу, два види матеріальної допомоги - на оздоровлення при наданні щорічної відпустки (вона не може бути вище середньомісячної зарплати працівника) і на рішення соціально-побутових питань. Також в зарплатних відомостях вітчизняних топ-чиновників завжди є місце для премій", - сказано в статті.

Наприклад, міністру у справах ветеранів і окупованих територій Оксані Коляді за грудень 2019-го нарахували 158 тис. грн ($6,4 тис.). З них матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових проблем - 23 тис. грн, рівно стільки ж - на оздоровлення. І премія 80 тис. грн.

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Дані надали у відповіді на запит, який видання отримало з міністерства.

Там же зазначено, що Олександр Терещенко, заступник Коляди, отримав навіть більше - 190 тис. грн ($7,7 тис.). А все тому, що допомоги на вирішення побутових проблем і на оздоровлення йому дісталося більше - 53 тис. грн по кожній зі статей., https://uainfo.org/blognews/1581183655-za-chas-prezidentstva-zelenskogo-zarplati-ministriv-zbilshilisya.html
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судя по результатам выборов, обезьяны мигрировали на юг
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Знакомая риторика... А Франция при Ярославе Мудром,напоминала деревню. Только где они. И где мы....
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проблема в том, что позже они мигрировали на восток... а потом придумали победу под Псковом и Нарвой, где огребли фисдюлей, и выдумали 23 февраля - день влюбленного бойца...
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Не было люстрации. Но подросли новые комсомольцы и партоги. Так що не дивуйтеся....
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Дітивнукиправнукиплемінникі комуноуродів і бандитів з 90-х.
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А как это можно привязать к нашим реалиям? Депутаты и судьи всех уровней - 3100 евро (84 000 гривен), Генпрокурор - 4300 евро, средняя ЗП -1160 евро, пенсия - 490 евро, - Мерило рассказала, сколько получают люди в Эстонии - Цензор.НЕТ 907
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справжній показник - різниця між зарплатнею чиновника і середнім рівнем доходів у країні
все інше - від лукавого
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А чого вони вимірюють свої зарплати в ЄВРО ?
Вони не в Україні живуть ? Депутаты и судьи всех уровней - 3100 евро (84 000 гривен), Генпрокурор - 4300 евро, средняя ЗП -1160 евро, пенсия - 490 евро, - Мерило рассказала, сколько получают люди в Эстонии - Цензор.НЕТ 1501
Так я теж хочу європейську зарплату !
Слуги народу, блін !!!
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Не сравнивайте Эстонию с Украиной,вон Эстония какая маленькая вот и зарплаты у депутатов такие маленькие. Депутаты и судьи всех уровней - 3100 евро (84 000 гривен), Генпрокурор - 4300 евро, средняя ЗП -1160 евро, пенсия - 490 евро, - Мерило рассказала, сколько получают люди в Эстонии - Цензор.НЕТ 9264
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P.S. Да и цены в Украине выше Европейских.
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Руководитель правления эстонской ЖД...менее 200 тысяч...а у нас сраный наблюдатель серОжа лещ имеет пол ляма и не жужит...
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Она не с той стороны начала: Пенсии 490 евро, средняя зарплата -1160 евро, а потом уже...
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