 NCP (новая коронавирусная пневмония) - в Китае дали временное официальное название коронавирусу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Отмечается, что в течение нескольких недель быстро распространяющийся вирус был известен только по названию города, в котором он возник, и это расстраивает жителей Уханя и стигматизирует город и его обитателей.

Вирус будет временно называться Novel Coronavirus Pneumonia, NCP (новая коронавирусная пневмония). Когда будет назначено официальное окончательное название - не сообщается.

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