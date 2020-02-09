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 NCP (новая коронавирусная пневмония) - в Китае дали временное официальное название коронавирусу

Национальная комиссия по здравоохранению Китая дала официальное название новому коронавирусу, обнаруженному в Ухане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Отмечается, что в течение нескольких недель быстро распространяющийся вирус был известен только по названию города, в котором он возник, и это расстраивает жителей Уханя и стигматизирует город и его обитателей.

Вирус будет временно называться Novel Coronavirus Pneumonia, NCP (новая коронавирусная пневмония). Когда будет назначено официальное окончательное название - не сообщается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв коронавируса в Китае выросло до 811, более 37 тыс. зараженных

Источник: https://censor.net.ua/n3174645
 
 
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Все время это говно с Китая лезеть, сами создают и сами выпускают.
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Guo Wengui, 73rd richest man in China: The Chinese regime has hidden the facts about the #coronavirus. More than 50 thousand corpses were burned in 49 crematoriums in the city of Hubei alone and said that the number of people infected with the virus in the country is 1.5 million.
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_И крутите диско "всё хорошо, прекрасная маркиза". Не надо негатива! А мешки для трупов ярких, жизнерадостных цветов добавят позитива...
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https://mobile.twitter.com/Kronos_333/status/1226215253790183424/photo/1

Это же примерно писали в начале пандемии испанки.
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NCP (новая коронавирусная пневмония) - в Китае дали временное официальное название коронавирусу - Цензор.НЕТ 5161
- Мне уже волноваться?
- Это всего лишь грипп, бро.
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ничего...просто теперь легче будет писать историю болезни ...вместо х/з - NCP...
и фсё!
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