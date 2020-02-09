 NCP (новая коронавирусная пневмония) - в Китае дали временное официальное название коронавирусу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Отмечается, что в течение нескольких недель быстро распространяющийся вирус был известен только по названию города, в котором он возник, и это расстраивает жителей Уханя и стигматизирует город и его обитателей.
Вирус будет временно называться Novel Coronavirus Pneumonia, NCP (новая коронавирусная пневмония). Когда будет назначено официальное окончательное название - не сообщается.
Это же примерно писали в начале пандемии испанки.
- Мне уже волноваться?
- Это всего лишь грипп, бро.
и фсё!