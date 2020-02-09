 Живьем в гроб и 16 суток в абсолютной темноте: бывший пленник "ДНР" Савин рассказал о пытках террористов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф", об этом рассказал бывший пленник "ДНР" Василий Савин. Террористы пытали не только его самого, но также его жену и сына.

"Я был относительно известным человеком, меня нельзя было откровенно калечить: вырывать зубы плоскогубцами, отрезать уши, отрубать пальцы, выкалывать глаза. Таких людей пытают иначе. Конечно же, током, это понятно. Есть и такой метод: вставляют в уретру провод от шампанского, с одного конца поджигают - алюминий быстро проводит тепло, а следов никаких не остается", - рассказал он.

Савин также рассказал, что его не кормили по 16 суток и держали в абсолютной темноте.

"Дважды меня выводили на расстрел, один раз закапывали живьем. Меня положили в гроб в наручниках и забили крышку. Но мне было смешно, ведь я знал, что в наручниках не закопают, за них же они расписались, за них отвечать придется", - добавил экс-пленник.

Напомним, 21 января в Facebook омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что 115 украинских политзаключенных до сих пор находятся в местах заключения на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

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