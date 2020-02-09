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Все про:плен (1823) пытки (479)

 Живьем в гроб и 16 суток в абсолютной темноте: бывший пленник "ДНР" Савин рассказал о пытках террористов

Наемники российско-оккупационных войск на Донбассе жестоко пытают пленных, а также тех, кто с ними общался.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф", об этом рассказал бывший пленник "ДНР" Василий Савин. Террористы пытали не только его самого, но также его жену и сына.

"Я был относительно известным человеком, меня нельзя было откровенно калечить: вырывать зубы плоскогубцами, отрезать уши, отрубать пальцы, выкалывать глаза. Таких людей пытают иначе. Конечно же, током, это понятно. Есть и такой метод: вставляют в уретру провод от шампанского, с одного конца поджигают - алюминий быстро проводит тепло, а следов никаких не остается", - рассказал он.

Савин также рассказал, что его не кормили по 16 суток и держали в абсолютной темноте.

"Дважды меня выводили на расстрел, один раз закапывали живьем. Меня положили в гроб в наручниках и забили крышку. Но мне было смешно, ведь я знал, что в наручниках не закопают, за них же они расписались, за них отвечать придется", - добавил экс-пленник.

Напомним, 21 января в Facebook омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что 115 украинских политзаключенных до сих пор находятся в местах заключения на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Надеюсь на быстрый обмен, в противном случае - погибну", - пленный в ОРДО Курис

Источник: https://censor.net.ua/n3174644
 
 
 Топ комментарии
 
Чому Україна не розповідає про нелюдські злочини на весь світ ?
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Сейчас некому, сами видите, какие ушлепки у власти.
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Сергій Таран / Sergiy Taran



Обміняні беркутівці повернулися до Києва, бо хочуть в суді довести, що Революція гідності була «державним переворотом».
Розумію їхню впевненість- Бабіков, заст гол ДБР, яке веде справи Майдану, адвокатуючи Януковича теж наполягав,що Революція гідності була «державним переворотом»
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Чому Україна не розповідає про нелюдські злочини на весь світ ?
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Сейчас некому, сами видите, какие ушлепки у власти.
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Такие же как и ты, кацап.
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путлер убок - местный агрессивный зебил. Иногда сбегает от санитаров, даже из морга убегает. Не обращайте на него внимания.
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*****, я не знал таких подробностей... теперь вот сижу и думаю, я ж с ним в полкмику вступал... это не западло? Не считается законтаченным???
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Не-не, главное, его таблетки не принимайте. Здоровым они навредят.
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тим паче, що є живі свідки і їх свідчення, про катування і про присутність раша-садистів
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Дело в том, что они повернут "твое слово против моего"... и покойный цемах запоет, что его в украинской тюрме юзали однокамерники - нигрилла Джамал и латинос Хесус... как доказать?
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А разве кто-то говорил, что это только нам по секрету, шепотом он рассказал? Конечно заявы уже поданы во все организации.
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не надто віриться, що заяви подані.
це ж суперечить мирним ініціативам
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ніхто нічого не подає - тут же мишебратья захопили владу
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До того ж Бєня каже що там громадянський конфлікт.
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И в чем противоречат кацапские пытки мирным инициативам? С чьей стороны противоречат?
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та ясно, що наші замовчують, інакше як з нелюдами мир узгоджувати, це ж варвари, злочинці, вбивці, таких потрібно знешкоджувати, знищувати.
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Малоросс, а как же с выборами в Лугандоне - как их провести, при таких заявлениях на весь мир? Может ты, малоросс, не слышал, что Ермак сказал про условие - вывод иностранных (выделил, а то вы, малороссы, плохо слышите) вооруженных формирований?
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Лишнехромосомное, думаешь, что выведение иностранных вооруженных формирований избавит тебя от малоросской вони? :D
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А теперь, ты дебил расскажи о каких иностранных вооруженных формированиях идет речь ????
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Ты удод за свою №лядоруссссь переживай, бацька ее без войны продаст за пук газа.
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После "обмена", до того, как трибунал признал бы, что паРаша держит заложников, любые заявления бесполезны и смешны, особенно от Моники...
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Ето еще со времен 2014 года пошло что Украина скрывает не только что в Украине находятся росийские войска называя их зелеными человечками и что Украина поставляет окупантам ресурсы и провизию, а и то что террористы пытают и убивают наших людей. Видать потому что нашим олигархам не хочется разрывать торговлю и гешефт с мышебратьями...
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нічого не змінилось,кацапи-живодери...ось так було сто років назад https://toloka.to/t106322

так і зараз,кацапи розуміють тільки кулю,все інше пуста балаканина
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Сергій Таран / Sergiy Taran



Обміняні беркутівці повернулися до Києва, бо хочуть в суді довести, що Революція гідності була «державним переворотом».
Розумію їхню впевненість- Бабіков, заст гол ДБР, яке веде справи Майдану, адвокатуючи Януковича теж наполягав,що Революція гідності була «державним переворотом»
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Вот как ЭТО можно расценить? Пацанчики абсолютно(!) уверены в собственной безопасности! Им кто-то дал железные гарантии, не иначе. Бабло подкинул, немалое. Кто бы это мог быть, этот таинственный и всемогущий спонсор?
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вийняли спецдресированих з нашої буцегарні - й тепер вони повинні публічно відробити своє звільнення "на камеру"...
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Я что то не заметил ни революции, ни достоинства. А смену свиней у корыта увидели все....
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Ни хрена себе, у него чувство юмора: "Но мне было смешно, ведь я знал, что в наручниках не закопают, за них же они расписались, за них отвечать придется"(с). А если они эти наручники вчера банально отжали, у какого-нибудь любителя ролевых игр с "госпожой", к примеру...
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ну да, могли і пожертвувати тими кайданками
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А могли просто и попозже откопать и снять.
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Почему это все не фиксируется и не открываются дела против РФ в международных судах по правам человека?
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этого никто не может понять
(а может...все же где-то "собирается" в папки для Гааги? ну... это мой.. надежды маленький оркестрик (с)...)
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Кто тебе сказал, что не фиксируется и не открывается? То, что ты этого не знаешь, не значит, что этого нет.
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Хотел бы, что бы такая участь досталась дрыстливой бугаине хугу и старой, беззубой **************** сайдыку Живьем в гроб и 16 суток в абсолютной темноте: бывший пленник "ДНР" Савин рассказал о пытках террористов - Цензор.НЕТ 1866
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Зє!льона плєсєнь приготувала катам достойну мєсть - повну амністію. І мстя їх буде страшна!!!
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А для чего прокуроров сокращают и тюрьмы?
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Ну Петя же ето начал. Не помнишь широкую амнистию в 2015 когда 18000 заключенных выпустили на волю в честь восхождения Пети на престол? Живьем в гроб и 16 суток в абсолютной темноте: бывший пленник "ДНР" Савин рассказал о пытках террористов - Цензор.НЕТ 418
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Помню только про распятого мальчика, при Порошенко, и сокращение прокуроров и закрытие тюрьм, при Зелемойском.
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А может через 2,5 года. Нет, лошок?
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про амністію у 2016 році

Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
22 грудня 2016 року
№ 1810-VIII
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В гугле "амнистия в 2015 году" выдает только российские амнистии.
Ты с родиной что-то попутал.
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теперь всем очевидно кто такие настоящие гестапы в 21 веке. мордор будет повержен
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зато у нас пленных сепаров жалеют отпускают наливают кормят и холят. да сивохо? они же нашилюди
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Хорошо бы провести такие процедуры ЗЕ, Сивохе, Ермаку, Бене и другим кто утверждает что нужно поскорее провести *выборы* на дамбасе и снять блокаду с мышебратьями
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А кем был этот пленник ??? И какая холера занесла его на Донбасс ????
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