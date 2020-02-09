 Живьем в гроб и 16 суток в абсолютной темноте: бывший пленник "ДНР" Савин рассказал о пытках террористов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф", об этом рассказал бывший пленник "ДНР" Василий Савин. Террористы пытали не только его самого, но также его жену и сына.
"Я был относительно известным человеком, меня нельзя было откровенно калечить: вырывать зубы плоскогубцами, отрезать уши, отрубать пальцы, выкалывать глаза. Таких людей пытают иначе. Конечно же, током, это понятно. Есть и такой метод: вставляют в уретру провод от шампанского, с одного конца поджигают - алюминий быстро проводит тепло, а следов никаких не остается", - рассказал он.
Савин также рассказал, что его не кормили по 16 суток и держали в абсолютной темноте.
"Дважды меня выводили на расстрел, один раз закапывали живьем. Меня положили в гроб в наручниках и забили крышку. Но мне было смешно, ведь я знал, что в наручниках не закопают, за них же они расписались, за них отвечать придется", - добавил экс-пленник.
Напомним, 21 января в Facebook омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что 115 украинских политзаключенных до сих пор находятся в местах заключения на территории РФ и временно оккупированного Крыма.
це ж суперечить мирним ініціативам
так і зараз,кацапи розуміють тільки кулю,все інше пуста балаканина
Сергій Таран / Sergiy Taran
Обміняні беркутівці повернулися до Києва, бо хочуть в суді довести, що Революція гідності була «державним переворотом».
Розумію їхню впевненість- Бабіков, заст гол ДБР, яке веде справи Майдану, адвокатуючи Януковича теж наполягав,що Революція гідності була «державним переворотом»
(а может...все же где-то "собирается" в папки для Гааги? ну... это мой.. надежды маленький оркестрик (с)...)
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про амністію у 2016 році
Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
22 грудня 2016 року
№ 1810-VIII
Ты с родиной что-то попутал.