 Киевсовет декоммунизировал названия четырех столичных библиотек

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.
Переименованы три библиотеки для детей Централизованной библиотечной системы Соломенского района:
- библиотеку имени А. Пироговского - в библиотеку "Преображенская";
- библиотеке имени П. Вершигоры присвоено имя Евгения Гуцала - в честь выдающегося украинского писателя, журналиста, поэта и киносценариста;
- библиотека имени В. Кудряшова получила имя Всеволода Нестайко - в честь писателя, классика современной украинской детской литературы.
Кроме того, переименована библиотеку имени А. Матросова для детей Централизованной библиотечной системы Шевченковского района в библиотеку имени А. Костецкого - в честь выдающегося украинского детского писателя, преподавателя и литературоведа.
Также Киевсовет присвоил библиотеке №156 в Дарницком районе столицы имя Николая Руденко - украинского писателя, общественного деятеля, Героя Украины.
Треба пам'ятати...
History Ukraine
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#ЦейДень 9.2.2015 - у Логвиново російські військові розстріляли полонених з 30 бригади О. Бердес, В. Демчук, П. Плацинський.
Но, придут какие-то другие контролирующие и что, снова переименовывать?
І так, Нестайка набагато більше киян знає, ніж Кудряшова! Бо книги Нестайка в дитинстві більшість читала!