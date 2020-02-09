 Киевсовет декоммунизировал названия четырех столичных библиотек

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Переименованы три библиотеки для детей Централизованной библиотечной системы Соломенского района:

библиотеку имени А. Пироговского - в библиотеку "Преображенская";

библиотеке имени П. Вершигоры присвоено имя Евгения Гуцала - в честь выдающегося украинского писателя, журналиста, поэта и киносценариста;

библиотека имени В. Кудряшова получила имя Всеволода Нестайко - в честь писателя, классика современной украинской детской литературы.

Кроме того, переименована библиотеку имени А. Матросова для детей Централизованной библиотечной системы Шевченковского района в библиотеку имени А. Костецкого - в честь выдающегося украинского детского писателя, преподавателя и литературоведа.

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Также Киевсовет присвоил библиотеке №156 в Дарницком районе столицы имя Николая Руденко - украинского писателя, общественного деятеля, Героя Украины.