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Все про:библиотека (122) Киев (18550) переименования (559) декоммунизация (482)

 Киевсовет декоммунизировал названия четырех столичных библиотек

В Киеве переименовали ряд библиотек, избавившись коммунистического прошлого.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Переименованы три библиотеки для детей Централизованной библиотечной системы Соломенского района:

  • библиотеку имени А. Пироговского - в библиотеку "Преображенская";
  • библиотеке имени П. Вершигоры присвоено имя Евгения Гуцала - в честь выдающегося украинского писателя, журналиста, поэта и киносценариста;
  • библиотека имени В. Кудряшова получила имя Всеволода Нестайко - в честь писателя, классика современной украинской детской литературы.

Кроме того, переименована библиотеку имени А. Матросова для детей Централизованной библиотечной системы Шевченковского района в библиотеку имени А. Костецкого - в честь выдающегося украинского детского писателя, преподавателя и литературоведа.

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Также Киевсовет присвоил библиотеке №156 в Дарницком районе столицы имя Николая Руденко - украинского писателя, общественного деятеля, Героя Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3174643
 
   
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History Ukraine

@History_Ukraine

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#ЦейДень 9.2.2015 - у Логвиново російські військові розстріляли полонених з 30 бригади О. Бердес, В. Демчук, П. Плацинський.

Киевсовет декоммунизировал названия четырех столичных библиотек - Цензор.НЕТ 6186
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Последнюю фразу Матросова никак не назовешь литературной!
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Ничего не имею против новых имен...
Но, придут какие-то другие контролирующие и что, снова переименовывать?
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...придет время и расстрельщиков на гилляку поднимут кверху ногами.... Київрада декомунізувала назви чотирьох столичних бібліотек - Цензор.НЕТ 1728..
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...зачистить всю вонь кацапскую с территории Украины.. процесс идет и его уже не остановить...Гепа, придурок харьковский,попробовал с Жуковым - палачом, обломилось... ..
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Еду в киевском метро - повсюду рекламная надпись кировоградщина. Зта декомунизация выходит за пределы верховной рады или нет?
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Область взагалі-то не перейменвали)
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В принципі логічний крок, ібо яке відношення Матросов, Кудряшов і Вершигора мають до літератури???

І так, Нестайка набагато більше киян знає, ніж Кудряшова! Бо книги Нестайка в дитинстві більшість читала!
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а шо библиотеки не назвали в честь павлухи климкина, дристайки, витали мудрого, или пастыря пети - глядя на все цие безобразие становится обидно за деятелей современности, так много сделавших для украинского народа
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Ну от і все - тепер заживемо і запануємо...
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Мабуть так само думали совєти, коли називали дитячу бібліотеку на честь зека Матросова... Чи вулицю на Печерську в честь чорного расиста Патріса Лумумби, чи вулицю на честь Кудрі, який половину Хрещатика в 1941 взірвав і Успенський собор...
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