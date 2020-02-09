 9 февраля вступили в силу новые правила пересечения админграницы с оккупированным Крымом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
С сегодняшнего дня дети с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Кроме того, в отношении таких детей в Единой электронной базе по вопросам образования должна быть информация, к которой будет доступ на КПВВ.
Кроме того, дети до 16 лет смогут выезжать в оккупированный Крым в сопровождении одного из родителей. Однако до 19 февраля въезд в Крым будет осуществляться еще исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из них.
не хочу бути Чубаровим
Нах він мені тріьен з іхніми камнями з неба. І космічними цінами. Я краще махну на Аджигол, Кінбург; поїду на Шацькі озера, в Карпати.
Віталій Барабаненко
Яскраве відео навчання воїнів 3 окремого полку спеціального призначення
https://twitter.com/i/status/1226192084819943424
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Кроме того, дети до 16 лет смогут выезжать в оккупированный Крым в сопровождении одного из родителей.
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Источник: https://censor.net.ua/n3174640
Всё понятно - родители могут поехать в Крым в сопровождении ребёнка, одно непонятно - зачем вообще таскать детей в Крым?