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Все про:граница (3291) Крым (22331)

 9 февраля вступили в силу новые правила пересечения админграницы с оккупированным Крымом

В воскресенье, 9 февраля 2020 года, вступили в силу новые правила пересечения административной границы с оккупированным РФ Крымом для детей в возрасте до 16 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

С сегодняшнего дня дети с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Кроме того, в отношении таких детей в Единой электронной базе по вопросам образования должна быть информация, к которой будет доступ на КПВВ.

Кроме того, дети до 16 лет смогут выезжать в оккупированный Крым в сопровождении одного из родителей. Однако до 19 февраля въезд в Крым будет осуществляться еще исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из них.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174640
 
 
 Топ комментарии
 
На.... він мені вже потрібен. Їздив туди дуже рідко, після 13-го взагалі - ТАБУ.
Нах він мені тріьен з іхніми камнями з неба. І космічними цінами. Я краще махну на Аджигол, Кінбург; поїду на Шацькі озера, в Карпати.
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я бы только крымских татар пропускал причем с посвидченням за подписью лично Чубарова. остальные "нашилюди" идут на йух! не йух шастать!
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В лоб тебе дадут, что бы не несло кацапские провокации, ватник. Не выдавай кацап желаемое за действительное.
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я бы только крымских татар пропускал причем с посвидченням за подписью лично Чубарова. остальные "нашилюди" идут на йух! не йух шастать!
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Та може Чубаров завтра крякне,і як тоді татари будуть їздити?
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для николая тесли - не сцы прявиться Чубаров-2, 3, 4 и т.д. вообщем скорее ты крякнешь клоун!
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кількість кримських татар, що мешкає у Криму та на теріторії України прибл. 250 тис.
не хочу бути Чубаровим
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всем упоротым согражданам предлагаю сжать в кулак немытую гиднисть и передёрнуть на заветную пэрэмогу. одна на всех, мы за ценой не постоим!! 9 лютого набули чинності нові правила перетину адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 2894
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всем неупоротым предлагаю взять чемодан и сесть на поезд Львов- мацква и валить в рашку на йух! мы тоже за ценой не постоим! могу тебе билет в общий скотовагон купить. хочешь?
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Нічого, вони ще воду незабаром дадуть на Крим - для спрощення та щоб "наші" там не мучались.
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Конешно дадут воду,а то татары пойдут маршем на Крым 3 мая,шо вони там будуть пить?
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В лоб тебе дадут, что бы не несло кацапские провокации, ватник. Не выдавай кацап желаемое за действительное.
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Не получится,пусть и не мечтают,будет секир башка...
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На.... він мені вже потрібен. Їздив туди дуже рідко, після 13-го взагалі - ТАБУ.
Нах він мені тріьен з іхніми камнями з неба. І космічними цінами. Я краще махну на Аджигол, Кінбург; поїду на Шацькі озера, в Карпати.
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Я уже подбираю отель, в Буковеле. Непременно махну, в марте. Пишут, что там- как раз то, что мне и надо: панорамы гор, отличное меню и воздух. И- никаких лыж и чего-то подобного! Баловство всё это. Мне- моего самокатика хватает.
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ну да, в крим треба пускати тока гарных парубков джамилю, чубару, ленуру и айдеру, и джапару, а остальных на йух, бо все неистинные, окромя указанных
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ольгинец - остальные валят через черниговскую область в рашку! а уж оттуда куда хотят - хоть в читу или хабаровск..........
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анджей, меня с крымом ну вааще ничего не связывает, да и с лугандоном тоже... а у тебя, если чешеться, вперед! для тебя и писал!
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В 2019 году границу с Крымом пересекли почти 1 000 000 граждан Украины.
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та ты шо? это скабеева с соловьем считали? ну тогда конечно! вот я и говорю - только татары. остальные валят через черниговскую область!
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"С сегодняшнего дня дети с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
....
Кроме того, дети до 16 лет смогут выезжать в оккупированный Крым в сопровождении одного из родителей.
..."
Источник: https://censor.net.ua/n3174640

Всё понятно - родители могут поехать в Крым в сопровождении ребёнка, одно непонятно - зачем вообще таскать детей в Крым?
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