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 Депутат Госдумы РФ, коммунистка Плетнева покаялась, что не родилась русской: "Мне стыдно"

Депутат Госдумы РФ, коммунистка Тамара Плетнева заявила, что ей стыдно за свое немецкое происхождение, и что она всегда хотела быть русской.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство новостей "Москва", об этом она заявила в ходе заседания нижней палаты российского парламента. 

"Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей", - сказала Плетнева.

Также отмечается, что Плетнева родилась 22 ноября 1947 г. в селе Новодубровское Новосибирской области в немецкой семье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдума РФ разрешила демонстрировать нацистскую свастику

Источник: https://censor.net.ua/n3174638
 
   
 Топ комментарии
 
Позорно быть такой как ты ебанашкой.
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и как жеж твоя, с*чка, немецкая семья оказалась в 1947 году в Новосибирске?
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Государственный идиотизм в башке у великодержавной дуры.
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ПАНЮШКИН: «Всем на свете стало бы легче, если бы русская
нация прекратилась. Самим русским стало бы легче, если бы завтра не надо было
больше складывать собою национальное государство, а можно было бы превратиться
в малый народ наподобие води, хантов или аварцев…

Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой
руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака
смертельно больна, ей осталось жить три - максимум семь дней. Но она об этом не
догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой,
исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака
очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят».
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тітка йогнулась від москальської пропаганди Депутат Держдуми РФ, комуністка Плетньова покаялася, що не народилася росіянкою: "Мені соромно" - Цензор.НЕТ 8160 Про те, що немає зовсім якогось генетичного маркера саме руського народу (бо нема такого народу) тітка й не догадується. Але плювати в своїх предків - якою ж скотинякою треба бути.
Звертаюся до наших громадян: не дивіться расєйські телеканали. Бо й вас стид замуче від того, шо не родилися в расєйской глубінкє.
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Krychek



Более скрепных и духовных новостей вы за сегодня не прочитаете. Это Вольф Сергей Владимирович - медбрат Кировского областного госпиталя для ветеранов войны. Хвастался инкогнито в интернете, что убил около 10 ветеранов, отключая аппарат вентиляции лёгких.


Депутат Держдуми РФ, комуністка Плетньова покаялася, що не народилася росіянкою: "Мені соромно" - Цензор.НЕТ 7934
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Депутат Госдумы РФ, коммунистка Плетнева покаялась, что не родилась русской: "Мне стыдно" Тю, от дурна баба!!! Насци у під'їзді і одразу руська!
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Там головне слово "комуністка".У коммі це вже на рівні інстинктів-любити своїх палачів,раїся-старший брат всім лохам,"я русский бы выучил только за то,что им разговаривал Ленин".Ну і Павлік Морозов теж з башки тої бабищи нікуди не дівся,герой її дитинства все ж.
Так що все логічно в поведінці тої пристарілої піонєрки.Це вже не лікується.
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а покаяться в том что не коммунистской родилась?! а в том что в ривалюцыи 1917 года не участвовала?! типическая мокшанская ТП (германского происхождения)
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"русский мир", "русское мировоззрение" ("кацапы" - на обывательском языке) - это форма морального скотства, циничной лжи и агресивного мракобесия..
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не просто лжи, а бесконечной и непрестанной лжи. у мокшанцев ложь не прсто не порицается. она у них возведена в ранг благодетелеи. такая еще одна духовная скрепа русского мира. "кацап, которому по смерти, обман воздвигнет изваянье..."
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Напейся, и жизнь наладится. Ты сразу себя почувствуешь в кругу близких.
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У ТЕБЯ ОДНА ВОДКА В ГОЛОВЕ. 😂😅😂
ВСЁ УЖЕ ВЫПИЛ??????? 😂😅😂
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русские от єтой шапки-каски зеленой с красной звездой даже в Европе отказаться не могут, в книжки пихают, наче нету обьічной шапки или каски рабочей. от уже прошивка.
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Ія ще раз перконуюсь, що рашизм це тяжке захворювання головного мозку, яке не піддається ні лікуванню, ні реміссії.
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Фрау 22 жовтня сповниться 73 роки . Мудрість не завжди приходить з віком . Інколи він приходить сам . Так вирощують відданих яничарів . Технологія часів Порти .
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БРЭХНЯ. ИХ, ДЕТЕЙ, В СОВКЕ НЕНАВИДЕЛИ ДАЖЕ В 80е.
ГОРЕ БЫЛО ТОМУ, КТО В СОВКЕ ПРИЗНАВАЛСЯ ЧТО ОН НЕМЕЦ, ИЛИ ЕВРЕЙ.
ПРО ВЗРОСЛЫХ НЕСКАЖУ. ТАМ РАССКАЖУТ ВЗРОСЛЫЕ ПОЧЕМУ ОНИ СКРЫВАЛИ СВОЮ НАСТОЯЩУЮ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ.
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Какими они были в древности, такими и остались...страна - лживое и подлое недоразумение.
Депутат Держдуми РФ, комуністка Плетньова покаялася, що не народилася росіянкою: "Мені соромно" - Цензор.НЕТ 2927
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