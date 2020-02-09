 Депутат Госдумы РФ, коммунистка Плетнева покаялась, что не родилась русской: "Мне стыдно"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство новостей "Москва", об этом она заявила в ходе заседания нижней палаты российского парламента.
"Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей", - сказала Плетнева.
Также отмечается, что Плетнева родилась 22 ноября 1947 г. в селе Новодубровское Новосибирской области в немецкой семье.
нация прекратилась. Самим русским стало бы легче, если бы завтра не надо было
больше складывать собою национальное государство, а можно было бы превратиться
в малый народ наподобие води, хантов или аварцев…
Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой
руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака
смертельно больна, ей осталось жить три - максимум семь дней. Но она об этом не
догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой,
исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака
очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят».
Звертаюся до наших громадян: не дивіться расєйські телеканали. Бо й вас стид замуче від того, шо не родилися в расєйской глубінкє.
Krychek
Более скрепных и духовных новостей вы за сегодня не прочитаете. Это Вольф Сергей Владимирович - медбрат Кировского областного госпиталя для ветеранов войны. Хвастался инкогнито в интернете, что убил около 10 ветеранов, отключая аппарат вентиляции лёгких.
https://www.youtube.com/watch?v=P3FbkqGWD-g
Так що все логічно в поведінці тої пристарілої піонєрки.Це вже не лікується.
ВСЁ УЖЕ ВЫПИЛ??????? 😂😅😂
ГОРЕ БЫЛО ТОМУ, КТО В СОВКЕ ПРИЗНАВАЛСЯ ЧТО ОН НЕМЕЦ, ИЛИ ЕВРЕЙ.
ПРО ВЗРОСЛЫХ НЕСКАЖУ. ТАМ РАССКАЖУТ ВЗРОСЛЫЕ ПОЧЕМУ ОНИ СКРЫВАЛИ СВОЮ НАСТОЯЩУЮ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ.