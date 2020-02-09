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 Политика Украины
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Все про:Джемилев (805) Крым (22331) нормандская четверка (1078)

 Джемилев: Формата для Крыма нет, но все зависит от западных стран и настойчивости Зеленского

Хоть "нормандская встреча" и предназначена для решения вопросов, связанных с Донбассом, а не оккупированным РФ Крымом, все зависит от настойчивости президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев сказал в эфире "Радио Крым.Реалии".

Так, Джемилев подчеркнул, что если поднять крымский вопрос на "нормандской четверке", президент России Владимир Путин, кроме своих стандартных слов, что тема Крыма закрыта, может сказать, что это не формат для Крыма.

В то же время, по словам лидера крымскотатарского народа, когда была встреча в Париже в декабре, то там говорили и о газе, и на другие темы. А потому, по мнению народного депутата, все зависит от настойчивости и решительности украинского президента.

"В прошлый раз Владимир Зеленский лишь упомянул, что Крым – это Украина. Надо было настаивать на том, что если мы всерьез хотим наладить отношения между нашими странами, то необходимо, чтобы соседи уважали территориальную целостность Украины. Поэтому нормальных отношений с Россией быть не может до последнего квадратного метра нашей земли. Надеемся, что подобное когда-то прозвучит. Мы считаем, что вопросы Донбасса и Крыма должны рассматриваться одновременно", – подчеркнул нардеп.

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При этом он сообщил, что формата для решения крымских вопросов сейчас нет, а потому нужно создать условия для этого обсуждения.

"Формата для Крыма нет, но все зависит от западных стран. Здесь нужно создать такие условия, чтобы Россия очень захотела сесть за стол переговоров. Пока Россия не соглашается ни на какие разговоры, но согласится, если будут соответствующие санкции. Сейчас они пока недостаточно жесткие", – резюмировал Джемилев.

Источник: https://censor.net.ua/n3174637
 
 
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Смотрю как здесь трут комментарии кроме соевых.Еще кричат о свободе слова.
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Шея кто Коломой,Пукин?Скажи соевый.
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Не хочу никого расстраивать, но от зеленского ничего не зависит. зеленский - пустое место, призванный исполнять роль говорящей головы. Но даже с этой ролью он справляется не очень. И это еще мягко сказано.
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Шея кто Коломой,Пукин?Скажи соевый.
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Да откуда ему знать?
В методичке это не прописано...
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Там все есть,просто отвлекся.Скоро напишет.
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Вот видишь, зеленый, ты и так в курсе ситуации. Говорить ничего не нужно. Вопрос в том, что ты с этим будешь делать.
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Привет соевый.С тебя прикалываться.
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Ну что тебе сказать, зеленое. Важно, чтобы тебе было весело. Но еще более важная вещь, чтобы ты научился хоть немного думать.
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поздравляю всех с пятилетним юбилеем сдачи Логвиново. сила - в правде!! Джемилев: Формата для Крыма нет, но все зависит от западных стран и настойчивости Зеленского - Цензор.НЕТ 341
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Ну что ж. Ты вполне можешь пойти и освободить Логвиново от ДНР. Поглядим, чем это закончится.
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Смотрю как здесь трут комментарии кроме соевых.Еще кричат о свободе слова.
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А ЗЕ будет настаивать на открытии канала,почему-то я в этом уверен.А мировое сообщество своим молчанием уже признало Крым кацапским.
Молчание знак согласия...
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Пліснявий "слуга", який пропонував мокшанам воду продавать, так і сказав. "Продавать россие. В крым"
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Вообще-то, Зеленскому нужно назначить главным Порошенко по этим вопросам и все задачи будут выполнены|
Я, например, верю, что Пете это под силу...
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ага. мыролюбному свиненку только дай волю. он не только воду крысам откроет, но и все остальное.
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Согласен. Кто если не петя. Все таки шесть лет возвращал Крым. Опыт есть Джемилев: Формата для Крыма нет, но все зависит от западных стран и настойчивости Зеленского - Цензор.НЕТ 3124
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Нужно чтобы коренные татары в Крыму создали три партизанских отряда для борьбы с оккупантами,можно и больше
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Вам не кажется что за 6 лет можно было и создать?
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Помпео уже все сказав..ніхто з кацапнею за Крим бодатися не збирається..
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Кацапов только победит природный фактор или украинское ядерно нейтронное оружие. Джемилев: Формата для Крыма нет, но все зависит от западных стран и настойчивости Зеленского - Цензор.НЕТ 3755
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вроде как это вброс.
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джамиля, джамиля, любовь моя,
джамиля, джамиля -любимая Джемилев: Формата для Крыма нет, но все зависит от западных стран и настойчивости Зеленского - Цензор.НЕТ 149
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Формат для Крыма единственный - это взять говорящие головы вроде Чубарова и Джемилева, одеть их в доспехи, в том числе качественные бронежилеты от генерала Марченко, и отправить воевать за Крым. Любым другим путем Крым не будет освобожден от кацапской армии.
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кто ж тогда будет с трибуны громко верещать? Джемилев: Формата для Крыма нет, но все зависит от западных стран и настойчивости Зеленского - Цензор.НЕТ 3604
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Этот "лидер" ведет себя так, будто Крым и Украина его личная собственность, одна цитата "мы не дадим воду" чего стоит. Кто это мы? Крымские татары распоряжаются водой Украины? Что-то не видно возмущений украинских патриотов и не видно вопроса "А где был "лидер" когда его народ дружно шел на референдум в Крыму голосуя за ***** поверив кацапской лапше о раздаривании земель?" .

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Хм...Формат ? А чем будем людей зазывать обратно?
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Сцуки парубий, Турчинов, порошенко, яценюк, тягнибок.............портфели, кабинеты делили.
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Кучма хоть Тузлу отвоевал.А так власть всегда была далеко от народа.
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Не было там никаких отвоевываний. Это кацапы ему так рейтинг повысили. Создали проблему и сами ее завершили.
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Крым некому было защищать ...всё было продано, сопротивление могли оказать только те кто там не прирос семьёй,а таковых было мало, Россия готовилась к захвату Крыма ещё со времён президента Крыма Мешкова...Юго восток Украины может уйти в Московию по такому же подобному сценарию,если вы не верите спросите у тех 73%,которым надоело сопротивляться Московии Джемилев: Формата для Крыма нет, но все зависит от западных стран и настойчивости Зеленского - Цензор.НЕТ 5811
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Есть вариант. Плотность населения в Крыму при царе-батюшке была в несколько раз меньше, чем в Херсонской губернии. ( источник - Брокгауз и Эфрон ). Причина, похоже , была одна - численность населения лимитировалась доступным количеством пресной воды. Через 5-10 лет Крым должен превратиться в соляную пустыню. Вот тоггда и будем обсуждать каким образом там менять население.
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История делается личностями. Которые кроят так,как им удобно. Не нужно из ***** делать бога. Это прежде всего старый ,больной человек. С кучей нерешенных проблем. Как на мировой арене,так и внутри страны. Даже самый здоровый на вид дуб,от свежего ветра рухнет. Просто ветер нужен в правильном направлении. И в нужный момент.
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Крым все дальше уходит из зоны отдыха и земледелия. - Дорого.Некомфортно.Страшно.
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