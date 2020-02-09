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Все про:ДТП (6014) приговор (827) Хмельницкий (347)

 Водителя, который под трамадолом сбил насмерть двух человек на переходе в Хмельницком, приговорили к 10 годам тюрьмы

В Хмельницком к 10 годам заключения приговорен 34-летний водитель, который на пешеходном переходе смертельно травмировал двух пешеходов и скрылся с места происшествия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Хмельницкой области.

Обвиняемый в ночь на 30 апреля 2018 года в областном центре совершил наезд автомобилем BMW 323 на двух пешеходов, которые переходили улицу на пешеходном переходе.

В результате ДТП один из пострадавших скончался в автомобиле скорой помощи, другой - в приемном отделении больницы во время оказания первой медицинской помощи. При этом водитель скрылся с места происшествия. Патрульные полицейские нашли брошенный на улице автомобиль с характерными для наезда повреждениями на передней части.

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Правоохранители задержали водителя через два дня после совершения ДТП. Судебная экспертиза показала, что на момент совершения аварии он находился под действием трамадола. Также было определено, что злоумышленник ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В частности, за совершение ДТП, а также кражи и преступления, связанные с наркотиками.

Кроме того, суд обязал обвиняемого водителя выплатить родственникам погибших 1,5 млн грн морального ущерба.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174635
 
 
 Топ комментарии
 
кстати (хорошо что напомнили)...тут и через двое суток экспертиза смогла подтвердить наличие наркотика и отягчающие (наличие уголовной ответственности за подобные правонарушения)...а у зайчихи ???? (папаня подмазывал...где только дотянулся)
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По 5 років за життя. З великими шансами вийти достроково. 🤔 Такий гуманізм від трамадолу не відлучить.
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Ой, в нашей стране это и так достижение.
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Зайцевой с Дроновым за 6 человека столько же дали.

Где справедливость?
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кстати (хорошо что напомнили)...тут и через двое суток экспертиза смогла подтвердить наличие наркотика и отягчающие (наличие уголовной ответственности за подобные правонарушения)...а у зайчихи ???? (папаня подмазывал...где только дотянулся)
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странно, что это обезболивающее считают наркотиком. Здесь просто лекарство и никакого контроля.
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по идее он таковым и должен бы быть, но отпускаться строго по рецептам и как бы строго по показаниям (т.е. при наличии какой-то болезни, на которую другие, не опиоидные препараты не действуют)
но у нас и простой димедрол когда-то стал наркотиками... уже молчу про клей "момент" (???) который нюхают и...балдеют (бомжата в основном)
так что....даже не знаю что сказать )))))
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тогда и все любители длительного Фитнеса то же наркоши из за принятия ежедневного Ибупрофена .
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Оксиконтин и омнопон - тоже лекарство (у меня отец и дед отходили в мир иной с ними). Это тоже не наркотик?
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Трамадол - это синтетический опиат.

Как вы понимаете, употребляют его наркоманы не в прописанных в инструкции дозах, а буквально пачками.
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Мадам, трамадол - это опиат. Наряду с "крокодилом" и морфином. Сравнение с ибупрофеном, мягко говоря, глупое.
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Опиоид, не опиат - это синтетика. 1/500 от морфина - эффект в стандартных дозах. Плюс он еще антидепрессант. Злоупотребление возможно в дозах намного выше указанных в инструкции.


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И? Как от этого они перестают быть наркотическими средствами?
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По функционалу и фармклассу это опиоидный НЕНАРКОТИЧЕСКИЙ анальгетик, в отличие от морфиноподобных опиатов или синтетического фентанила или оксикодона. Наркотический эффект можно получить лишь при очень грубой передозировке, которая может спровоцировать судороги. А депрессию лечит неплохо, если пить по инструкции и не превышать суточный максимум.
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Ага, антидепрессант. Продолжайте писать ерунду.
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Трамадол по всем классификациям относится к наркотическим средствам. Не разводите невежество и демагогию.
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жаль, что смертную казнь отменили. кормить теперь 10 лет ублюдка на деньги налогоплательщиков. Они хоть работают в тюрьмах сейчас?
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хочете повернути смертну кару..? реформуйте спочатку правоохоронні органи та судову систему..
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По 5 років за життя. З великими шансами вийти достроково. 🤔 Такий гуманізм від трамадолу не відлучить.
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тут на Цензорі більше половини пісатєлєй пише під трамадолом і шоколадом
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Та да...порохоботы под шоколадом...зебилы под трамадолом....это сразу видно по тому бреду который они несут...
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Через три вийде по амністії або файну повидінку
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