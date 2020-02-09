 Полиция Таиланда ликвидировала военного, который застрелил 25 человек

Как передает Цензор.НЕТ со сылкой на РБК-Украина, стрелка убили в торговом центре Terminal 21 на северо-востоке страны, где он скрывался от правохранителей более 17 часов.
В результате стрельбы 25 человек погили и 63 получили ранениия. Среди погибших есть военнослужащие.
Ранее сообщалось, что число жертв возросло до 21, а пострадавших - до 33.
Военнослужащий сначала открыл стрельбу на территории воинской части. Он убил трех человек - своего командира, еще одного военного и 63-летнюю женщину.
Затем сел в автомобиль и направился в центр города. По дороге он расстреливал прохожих. Впоследствии он захватил заложников в торговом центре Terminal 21.
Правоохранители установили личность военного, устроившего стрельбу в торговом центре. Нападавшим оказался 32-летний военнослужащий Джакрапант Томма.
Нервный срыв?
(сначала даже говорилось что убита и теща командира?...но потом это убрали)
и как всегда вел репортаж !!! (маньяк!!!)
https://ua.interfax.com.ua/news/general/640181.html
чувак, видимо, сошёл с ума, выговаривая неоднократно название этого города
вот были эти жертвы вооружены - сразу же пристрелили вооруженного маньяка, без чьего то ни было вмешательства и продолжали бы спокойно заниматься своими делами.
а возразить конечно возразят (даже из вредности )))))
то шутка у меня была, или сарказм
тут после подобных происшествий постоянно такое, типа - раздайте народу оружие и всё, наступит тишь да благодать.
все будут при стволах, в шляпах, раскланиваться друг перед другом,в салунах семьями сидеть
аваковское ведомство распустить можно будет
Так происходит всегда и везде, где рассчитывают только на силы правопорядка.....
а если бы 3-е таких решили бы пострелять прикрывая друг друга, то наверное перебили бы весь город..
На выходе он был растрелен обычным прохожим.
Реакцией на событие послужил найм церквями вооруженной охраны.
Не на ту нарвался носом тыкать.
Тыкаю носом в White Settlement.
2) Это таки в Техасе
3) В Тае у каждого второго ствол как и в техасе.
Жаль парня.