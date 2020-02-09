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 На Закарпатье задержаны подозреваемые по делу о стрельбе в Мукачево: "В автомобиле - куча оружия", - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В субботу вечером, 8 февраля, силовики задержали нескольких человек на посту полиции в Нижних Воротах на Закарпатье. СМИ сообщают, что задержание произошло по делу о недавней стрельбе в Мукачево.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание mukachevo.net, по предварительной информации, задержание прошло около 22:00 в то время как два автомобиля на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 заезжали в Закарпатскую область через пост полиции в Нижних Воротах.

Источники mukachevo.net сообщают, что это задержание произошло по делу о недавней стрельбе в Мукачево. Это подтверждает и закарпатский журналист Виталий Глагола.

"Спецоперация на Нижних Воротах. Одна из вооруженных преступных группировок, возможно причастных к последним событиям, заезжала в область с оружием. Спецслужбы задержали сразу несколько автомобилей на львовских номерах Mercedes G-Glass и Toyota. Вероятно, чтобы продолжить разборки. В автомобиле - куча оружия. По моей информации, это люди некоего Львовского криминального авторитета Поликарпа", - написал журналист в своем Telegram-канале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На месте стрельбы в Мукачево изъяли АК-47 и пистолет. ФОТО

На Закарпатье задержаны подозреваемые по делу о стрельбе в Мукачево: В автомобиле - куча оружия, - СМИ 01
На Закарпатье задержаны подозреваемые по делу о стрельбе в Мукачево: В автомобиле - куча оружия, - СМИ 02
На Закарпатье задержаны подозреваемые по делу о стрельбе в Мукачево: В автомобиле - куча оружия, - СМИ 03
На Закарпатье задержаны подозреваемые по делу о стрельбе в Мукачево: В автомобиле - куча оружия, - СМИ 04
На Закарпатье задержаны подозреваемые по делу о стрельбе в Мукачево: В автомобиле - куча оружия, - СМИ 05

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, около 10 часов утра в Мукачево неизвестный открыл огонь по группе мужчин на автомобилях. Ранены 2 человека. Стрелок скрылся.

Горсовет Мукачево попросил Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии из-за обострения криминогенной ситуации.

Источник: https://censor.net.ua/n3174633
 
 
 Топ комментарии
 
нужно быть самоуверенным идиотом, чтобы после ранее устроенной стрельбы, когда все правоохранительные органы на ушах, и дальше разъезжать на автомобилях с кучей оружия.
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Просто поражает, как некоторые ушлепки, ко всему могут приплести Зе' На Закарпатье задержаны подозреваемые по делу о стрельбе в Мукачево: "В автомобиле - куча оружия", - СМИ - Цензор.НЕТ 1827
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Їхав собі воєнторг, нікого не чіпав, а вони присіпались нізащо.
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Одна из вооруженных преступных группировок, возможно причастных к последним событиям, заезжала в область с оружием. Спецслужбы задержали с Источник: https://censor.net.ua/v3174633
возможно!де полікарп?
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ментам треба відчитатись по шумисі-от і приплітають все до тої події...
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Мусорня занимается только бабками.Вот и результат.
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в 2014 году в Закарпатье навез мертветчук титушек и готовили дестабилизацию . СБУ даже руцкие церкви проверяло , т к там обнаруживали молодых людей с руцкими паспортами - промацковская церковь как филиал фсб во всех странах
Потому мертветчуку активисты палили имение ( тысячи гектар леса под мертветчуком)
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