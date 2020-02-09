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 Политика Украины
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 Воду в Крым дадим только после его освобождения от оккупантов, - Джемилев

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев заявил, что Украина пустит днепровскую воду в оккупированный Россией Крым только после деоккупации полуострова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "Радио Крым.Реалии".

"Конечно, дефицит воды в Крыму есть – в степной части это уже катастрофа для сельского хозяйства. Мы будем подавать воду, обязательно, но только после освобождения Крыма от оккупантов. Разговоры о том, что это наносит ущерб жителям, другие сантименты – расскажите это в другом месте. Вы что, ожидали, что вам создадут комфортные условия? Страна, чью территорию вы оккупировали? Напомню, что в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года вся ответственность за положение людей на оккупированной территории ложится на страну-оккупанта, так что говорить о гуманитарных вещах нам не надо", – сказал Джемилев.

Напомним, глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал об идее продавать воду в оккупированный Россией Крым в комментарии корреспонденту проекта Радіо Свобода "Схемы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационные власти Симферополя ограничат подачу воды жителям города из-за обмелевших водохранилищ

Источник: https://censor.net.ua/n3174631
 
   
 Топ комментарии
 
а ти хотів би дати воду на Крим ?
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Якши. "Речь не мальчика, но мужа". Как - то , помнится, СМИ РФ, захлёбываясь от лая - доложили городу и миру , показываю какие - то видосики с трубами и вот этм всем, что -водопроводно-космические войска РФ насверлили в Крыму стотыщ скважин и колодцев под воду, протянули из Тамани мильёны километров водопроводов . Таперича у нас воды - хучь залейся и ГТО по брассу сдавай - и типо: "нам вашей биндеровской вражьей воды и даром не нать , и с деньгами не нать !!!" Неужто, сбрехали ? Быть того не может - самая духовная держава мира брехать не будет , вот .
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ти забув дописати після я - ідійот.
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Крымские татары с тобой, Джемилев!
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Почему казламордое сцыться своей тряпки?😂😂🌷
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Я захожу под своим флагом.А вся казламодая блевотина сцыться своих тряпок.Почему ты так стесняешься своей тряпки?😂🌷
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Тряпку тебе ***** на лоб клеит, свинособака поганая
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Немецкий флаг,немецкий ник.Ты просто убогое😂🌷
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у них на паРаше Цензор заблокирован на уровне правительства паРаши. а пёрднуть кацапу хочется - вот и ищут способы...
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Статья не к месту и не ко времени !
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А, если не давать воду никогда, есть шанс, что в какой-то момент россияне откажутся от крыма?
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если не давать воду,то тогда только камни с неба спасут Крым
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У свого калхозенфюрера питай у перервах між щільним спілкуванням з путєним)
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Аристов му...ак, предатель и враг Украины. За свои делишки ответит.
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Обычно такие заявления делаются, если уже есть договоренность об обратном, это касается политического торга /в том числе и по обмену/ и как мне говорит моей опыт и чутье, этот вопрос уже решен к весне будет озвучен!
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...на руцке ресурсах уже неделю как вовсю пишут, что козак-наш ермак порешал все уже...выезную сессию ВР ждут в Херсоне ....работы по очистке и подготовке русла уже вовсю ведутся..
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Оказывается, крысчанский слух «настроен» на частотный диапазон вибраций и звуков, которые
производит огромное Каховское водохранилище с чистой и пресной водой… Журчание днепровской воды , как таковой, крысчане не слышат, хотя, конечно же,
они не глухие. Может у них уже нет барабанных перепонок и
наружных ушей?.. Зато у них есть желудки … и крысчане
прекрасно
чувствуют вибрацию родной земли, передающуюся от неё
к их русскочелюстным и брюшным мышцам. Мышцам, которые теперь
у них не периодически а всё чаще сокращаются, особенно в засушливый период. Кроме того,
через свое внутреннее ухо они, похоже, ещё способны распознавать и те
патриотические звуки, что переносятся по воздуху с материковой части Украины. Не хочется говорить о
зрении крысчан, но известно одно, эти
гордые с 2014 года особи, почему-то принципиально не хотят смотреть на огромное
Каховское водохранилище с чистой и пресной водой, даже на фото из Интернета…
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..а не сошла ли с ума я ..подумалось Скурвапеевой, гилляка то ждет.. Воду в Крим дамо тільки після його звільнення від окупантів, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 3213..и Афанасий уже головой того.. Воду в Крим дамо тільки після його звільнення від окупантів, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 9887
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Предатели,пусть ждут дождя или ***** пусть им помогает.Зеля если решится на такое порвем на Майдане.
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Пусть лапотные морскую воду сосут или по мосту канистрами носят,жаль что уже грунтовые воду угробили .. Воду в Крим дамо тільки після його звільнення від окупантів, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 3736
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наконец то в свете появился первый водяной хан -джамилька
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не любят кр. тартары твоего карликового ********?
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Понятно, что Джемилев волен решать, кому давать, кому не давать, кто милый, а кто противный, но какое отношение он имеет к воде?
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