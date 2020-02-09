 Воду в Крым дадим только после его освобождения от оккупантов, - Джемилев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "Радио Крым.Реалии".
"Конечно, дефицит воды в Крыму есть – в степной части это уже катастрофа для сельского хозяйства. Мы будем подавать воду, обязательно, но только после освобождения Крыма от оккупантов. Разговоры о том, что это наносит ущерб жителям, другие сантименты – расскажите это в другом месте. Вы что, ожидали, что вам создадут комфортные условия? Страна, чью территорию вы оккупировали? Напомню, что в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года вся ответственность за положение людей на оккупированной территории ложится на страну-оккупанта, так что говорить о гуманитарных вещах нам не надо", – сказал Джемилев.
Напомним, глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал об идее продавать воду в оккупированный Россией Крым в комментарии корреспонденту проекта Радіо Свобода "Схемы".
производит огромное Каховское водохранилище с чистой и пресной водой… Журчание днепровской воды , как таковой, крысчане не слышат, хотя, конечно же,
они не глухие. Может у них уже нет барабанных перепонок и
наружных ушей?.. Зато у них есть желудки … и крысчане
прекрасно
чувствуют вибрацию родной земли, передающуюся от неё
к их русскочелюстным и брюшным мышцам. Мышцам, которые теперь
у них не периодически а всё чаще сокращаются, особенно в засушливый период. Кроме того,
через свое внутреннее ухо они, похоже, ещё способны распознавать и те
патриотические звуки, что переносятся по воздуху с материковой части Украины. Не хочется говорить о
зрении крысчан, но известно одно, эти
гордые с 2014 года особи, почему-то принципиально не хотят смотреть на огромное
Каховское водохранилище с чистой и пресной водой, даже на фото из Интернета…