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 Число жертв коронавируса в Китае выросло до 811, более 37 тыс. зараженных

От пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в материковой части Китая скончались 811 человек, также сообщается о 2656 новых подтвержденных случаях заражения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Синьхуа, государственный комитет по делам здравоохранения КНР в воскресенье отметил, что он получил… сообщения о 2656 новых подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, а также о 89 новых летальных исходах от этого заболевания за субботу.

Как отмечается, число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в материковой части Китая достигло 37 тыс. 198, 811 человек скончались. 6188 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

В то же время из больниц после выздоровления выписаны 2649 человек.

По Данным госкомитета, в Гонконге, Аомыне и на Тайване зарегистрированы соответственно 26 (1 летальный исход), 10 и 17 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174630
 
 
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Не такий страшний чорт, як його малюють!
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То есть официально умирает под 100 человек -- а не официально ? Статистика ухудшается вирус реально распространяется очень быстро
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_То ли в эпицентах эпидемии схлопывается медицина и заканчиваются врачи. То ли решили писать статистику в бодром духе "айда все к нам, вода отличная". То ли правда первый проблеск надежды, во что очень хочется верить. Посмотрю как завтра отреагируют биржи, учитывая продление "каникул" в кетае до 20 февраля...
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Але є позитивна тенденція до одужання хворих. Через деякий час хворобу локалізують.
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