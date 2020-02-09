 Наемники РФ трижды нарушили "тишину", под Орехово снова применяли артиллерию, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечают в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" оккупанты обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Лебединское, применив автоматический станковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

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Два вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ":

- рядом с Орехово – из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник выпустил 12 снарядов, из миномета калибра 120 мм – 16 мин;

- неподалеку Счастья – из крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска выпустили десять мин из 82-мм минометов по защитникам Лебединского.

За текущие сутки потерь нет, отмечается в сообщении.

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