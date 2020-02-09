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 Он был очень непослушным, неправильно сообщал содержание моих "идеальных" звонков, - Трамп о причинах увольнения Виндмана

Президент США Дональд Трамп опроверг "фейковые" новости CNN относительно причин увольнения чиновника украинского происхождения, сотрудника Совета нацбезопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана.

Об это говорится в Twitter Трампа, передает Цензор.НЕТ.

"На самом деле, я его не знаю, никогда не разговаривал с ним и не встречался. Но он был очень непослушным, неправильно сообщал содержание моих "идеальных" звонков. Также его руководители публично говорили о его проблемах с суждениями, трудовой дисциплиной и утечкой секретной информации. Иными словами: пошел вон", - заявил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп об импичменте: мы прошли через ад

Он был очень непослушным, неправильно сообщал содержание моих идеальных звонков, - Трамп о причинах увольнения Виндмана 01

Напомним, ветерана войны в Ираке, украинца по происхождению, главного эксперта Совета нацбезопасности США по Украине, подполковника Александра Виндмана 7 февраля уволили из Белого дома. Виндман давал показания в Палате представителей в рамках импичмента Трампа. Адвокат Дэвид Прессман сказал, что Виндмана "попросили уйти из Белого дома за то, что он сказал правду".

Также читайте: "Мне хорошо известен этот факт", - чиновник Белого дома Виндман подтвердил, что Путин распространял версию о "вмешательстве" Украины в выборы в США

Источник: https://censor.net.ua/n3174621
 
 
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Короче Виндман послал трампа нах, и Трамп послал Виндмана. Любовники разошлись.
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А ще Трамп знову хоче зняти санкції з росії та зробити її стратегічним партнером.
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Якщо залишиться на другий термін, то зробить. Він залишив навколо себе самих відданих та перевірених, вони йому допоможуть.
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Донні - це щось! Він постійно дивує, як і наш клован. Шо з ними не так, з цими клованами?
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кроме как языком телипать ничего не получается..
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чиновника украинского происхождения -- Виндмана

Ещё один щироукраинский чистокровный рехворматорский Виндман...
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А Виндман - явно украинская фамилия. Кровный родственник Зеленского. Тут вроде как все ясно.
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Человек публично рисковал своей карьерой потому что заступился за Украину а вы его на хер посылаете... Украина благодарная...
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Цензор, просто оставьте оригинал сообщений, ну нельзя постить « такой» перевод в подобном формате.
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