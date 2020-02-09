 Он был очень непослушным, неправильно сообщал содержание моих "идеальных" звонков, - Трамп о причинах увольнения Виндмана

Об это говорится в Twitter Трампа, передает Цензор.НЕТ.

"На самом деле, я его не знаю, никогда не разговаривал с ним и не встречался. Но он был очень непослушным, неправильно сообщал содержание моих "идеальных" звонков. Также его руководители публично говорили о его проблемах с суждениями, трудовой дисциплиной и утечкой секретной информации. Иными словами: пошел вон", - заявил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп об импичменте: мы прошли через ад

Напомним, ветерана войны в Ираке, украинца по происхождению, главного эксперта Совета нацбезопасности США по Украине, подполковника Александра Виндмана 7 февраля уволили из Белого дома. Виндман давал показания в Палате представителей в рамках импичмента Трампа. Адвокат Дэвид Прессман сказал, что Виндмана "попросили уйти из Белого дома за то, что он сказал правду".

Также читайте: "Мне хорошо известен этот факт", - чиновник Белого дома Виндман подтвердил, что Путин распространял версию о "вмешательстве" Украины в выборы в США