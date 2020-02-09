 Он был очень непослушным, неправильно сообщал содержание моих "идеальных" звонков, - Трамп о причинах увольнения Виндмана

Об это говорится в Twitter Трампа, передает Цензор.НЕТ.
"На самом деле, я его не знаю, никогда не разговаривал с ним и не встречался. Но он был очень непослушным, неправильно сообщал содержание моих "идеальных" звонков. Также его руководители публично говорили о его проблемах с суждениями, трудовой дисциплиной и утечкой секретной информации. Иными словами: пошел вон", - заявил Трамп.
Напомним, ветерана войны в Ираке, украинца по происхождению, главного эксперта Совета нацбезопасности США по Украине, подполковника Александра Виндмана 7 февраля уволили из Белого дома. Виндман давал показания в Палате представителей в рамках импичмента Трампа. Адвокат Дэвид Прессман сказал, что Виндмана "попросили уйти из Белого дома за то, что он сказал правду".
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