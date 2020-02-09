 Трое 5-летних детей провалились под лед на пруду на Запорожье, спасти их не удалось

Об этом сообщает пресс-службу ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Запорожская область, 8 февраля в 20:24 в ГСЧС поступила информация, что в с. Долинское Запорожского района на местном пруду провалились под лед и утонули 3 ребенка (2014 г.р.)", - говорится в сообщении.

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Как уточнил Укринформу директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко, всем детям - по пять лет, среди них двое близнецов.

На место выехали три бригады медиков. За жизнь детей боролись в течение часа, но спасти их не удалось.

В полиции факт трагедии подтвердили, подробности обещают сообщить завтра.