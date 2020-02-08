Зеленский пригласил Папу Римского в Киев и на Донбасс...

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Встреча с Папой Римским Франциском в Ватикане - это момент истины. Как будто проверка на подлинность. Мы говорили о самом важном для Украины - прекращение войны в Донбассе", - подчеркнул Зеленский.

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По его мнению, будет знаково, если Франциск примет приглашение и посетит Украину. В то же время он выразил уверенность, что Папа Римский должен побывать не только в столице, ведь "чтобы до конца понять, что у нас происходит на Донбассе, надо ехать на Донбасс".

"Чтобы стать "президентом мира", как назвал меня Папа, я должен сделать все, чтобы, проезжая по Донбассу, видеть улыбающиеся лица, цветные детсады и школы, современные больницы и хорошие дороги, слышать детский смех и знать, что война в Украине - страшное воспоминание, которое мир не забудет", - подчеркнул глава государства.

Напомним, 8 февраля в Ватикане состоялась аудиенция Президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской с Его Святейшеством Папой Франциском.

Президент также провел встречу с государственным секретарем, кардиналом Пьетро Паролином.

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