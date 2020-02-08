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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4521) Киев (18548) Папа_Римский (234) Донбасс (20614) Франциск (45)

 Зеленский пригласил Папу Римского в Киев и на Донбасс

Встреча с Папой Римским Франциском в Ватикане - как будто проверка на подлинность.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Встреча с Папой Римским Франциском в Ватикане - это момент истины. Как будто проверка на подлинность. Мы говорили о самом важном для Украины - прекращение войны в Донбассе", - подчеркнул Зеленский.

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По его мнению, будет знаково, если Франциск примет приглашение и посетит Украину. В то же время он выразил уверенность, что Папа Римский должен побывать не только в столице, ведь "чтобы до конца понять, что у нас происходит на Донбассе, надо ехать на Донбасс".

"Чтобы стать "президентом мира", как назвал меня Папа, я должен сделать все, чтобы, проезжая по Донбассу, видеть улыбающиеся лица, цветные детсады и школы, современные больницы и хорошие дороги, слышать детский смех и знать, что война в Украине - страшное воспоминание, которое мир не забудет", - подчеркнул глава государства.

Зеленский пригласил Папу Римского в Киев и на Донбасс 01

Напомним, 8 февраля в Ватикане состоялась аудиенция Президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской с Его Святейшеством Папой Франциском.

Президент также провел встречу с государственным секретарем, кардиналом Пьетро Паролином.

Также читайте: Зеленский прибыл в Ватикан: "Сегодня будем говорить о мире"

Источник: https://censor.net.ua/n3174615
 
 
 Топ комментарии
 
пока этот дебил развлекается, у нас бойцы на фрогте гибнут..
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Психіатри, кажіть щось уже ви.
Що воно ще повинне зробити, щоб його нарешті примусово госпіталізували ?
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Воно думає, що цим переб*є віслюка, моніку, нелоха, блазня, уклоніста і решту з дуже чисельного списку прізвиськ, якими його нагородили.

Марно. Ослом і лишиться.
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Приезжайте к нам на Колыму . Где-то я уже это слышал .
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а в Крым он его не пригласил? для проверки на подлинность президента мира.
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Психіатри, кажіть щось уже ви.
Що воно ще повинне зробити, щоб його нарешті примусово госпіталізували ?
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он теперь с этим президентом Мира будет обсыкать все углы как чекнутый собака...

"Чтобы стать "президентом мира", как назвал меня Папа, я должен сделать все, чтобы, проезжая по Донбассу, видеть улыбающиеся лица, цветные детсады и школы, современные больницы и хорошие дороги, слышать детский смех и знать, что война в Украине - страшное воспоминание, которое мир не забудет", - подчеркнул глава государства.Источник: https://censor.net.ua/n3174615

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fphilologist.livejournal.com%2F11004150.html&psig=AOvVaw3wOIz9x6hcUEVXGibqZ7nE&ust=1581285526469000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKiku-L5wucCFQAAAAAdAAAAABAU

Папа римский Франциск наградил Владимира Путина медалью «Ангел-Хранитель мира»

Зеленський запросив Папу Римського до Києва і на Донбас - Цензор.НЕТ 6478
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Воно думає, що цим переб*є віслюка, моніку, нелоха, блазня, уклоніста і решту з дуже чисельного списку прізвиськ, якими його нагородили.

Марно. Ослом і лишиться.
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"осел оманский" прикипело намертво
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А я, да и не только я, не хочу проезжать по даунбасу, нафиг мне твой дуаунбас? даунбасятина сама заварила кашу, пусть ее и сполна расхлебывает сама. Я хочу видеть украинские города, сепарня должна все подохнуть. Если хочешь на даунбс, то сам поезжай, обеспечивай там мир, поднимай и отстраивай за свой и даунбаса счет.
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Єдине що може врятувати Україну- це якщо те лихо від передозу загнеться.
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А смысл? Весь мир потихоньку превращается в "палату номер 6".
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Зеленський: Папа Римський назвав мене божественним іменем... М-м-м...Як же це? ... Щось на "Б"... А! Згадав!!! "Олух царя небесного"!!!
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пока этот дебил развлекается, у нас бойцы на фрогте гибнут..
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отож,выбрали дегенераты недоразумение
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Зеленский! Сдохни сам! Не доводи до гражданской войны!
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Ну, он всегда отличался скромностью... порадовали "цветные детсады и школы"... парады под радужными знаменами... оно, как ни крути, сущность прорывается наружу...
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Прочитав текст президента... Як казав Гепа Кернес: "Тут текст по-дебильному написан..." (с)
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А мне таки интересно- почему он не побрился? Наверное, есть у Зе какие-то свои, личные приметы. Зеленський запросив Папу Римського до Києва і на Донбас - Цензор.НЕТ 2616 Но! К Римскому Папе, да небритым... как-то странно, Это, как минимум- странно. Впрочем, пригласить Папу в зону ООС(а можэ даже- в сам Лугандон!!!)- тоже весьма странно...
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-- он не побрился, шо б ему Папа Римский ноги помыл... -- это чиста Библейское...*)
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Ну и Зеленский не "Пётр" так сказать...
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-- но есть надежда! -- тем более, шо щас Папы Римские, харчами и ногами не перебирают...*)
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А перед тим на офіційних зустрічах була чорна сорочка без краватки... Просто все продовжується.
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дебил!

на Дамбассе ж католиков - ноль !
оставил бы жителей Дамбасса в покое, они еще от негров на Абрамсах в посадках не успокоились, а тут - новая халепа,

к НАМ ЕДЕТ ПАПА !!!!!!!!!!!!!!!!!! Зеленський запросив Папу Римського до Києва і на Донбас - Цензор.НЕТ 3021 Зеленський запросив Папу Римського до Києва і на Донбас - Цензор.НЕТ 3021 Зеленський запросив Папу Римського до Києва і на Донбас - Цензор.НЕТ 3021

типа "а будете плохо себя вести, привезу Папу, он вас выпорет ремнем !!!" Зеленський запросив Папу Римського до Києва і на Донбас - Цензор.НЕТ 3021 Зеленський запросив Папу Римського до Києва і на Донбас - Цензор.НЕТ 3021 Зеленський запросив Папу Римського до Києва і на Донбас - Цензор.НЕТ 3021
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стоп, а как же порошенко - это же он был "президентом Мыру". то ли чин по наследству перешел, то ли это диагноз такой...
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а я бы на рыбалку пригласил..на Псёл..лучше в тёплом сентябре..карась..с ладонь..
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Краще ви з ним приїжджайте в Оман на риболовлю.
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Скромняжка. Бачте, міг би і презедентом Галактики себе називати.
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Президент Галактики вже ху#ло собі застовбив.
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"Чтобы стать "президентом мира", как назвал меня Папа, я должен сделать все, чтобы, проезжая по Донбассу, видеть улыбающиеся лица, цветные детсады и школы, современные больницы и хорошие дороги, слышать детский смех и знать, что война в Украине - страшное воспоминание, которое мир не забудет", - подчеркнул глава государства Источник: https://censor.net.ua/n3174615
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Щоб побачити кольорові дитячі сади необхідно мати більше кольорових дітей.🙄
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Я бы показал детские сады... От моего дома, если пешком идти в сторону порта, то в течение двадцати минут прогулки самым обычным шагом, можно увидеть семь детских садов. Семь!!! Фишка в том, что работают как Детские сад- 2,5(два с половиной) из ниъ. Не шучу. В остальных- всё шо угодно, любые конторки, как в небезызвестном "Геркулесе"...
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- На ослах опыты не проводят. Неэтично, мля!
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Щас ездить надо поменьше, нефиг вирусы развозить
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Він про Крим хоч де-небудь згадував? Чи для нього Крим - це вже відрізаний шмат?
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Як в тому анекдоті про жіночу помсту: от візьму та всім на зло помру, нехай всі плачуть від горя. Зеленський запросив Папу Римського до Києва і на Донбас - Цензор.НЕТ 4335
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Піду втоплюся і річці глибокій..., а ще: піду я у садочок, наїмся черв'яків...
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ти будеш плакать
спливатимуть роки Зеленський запросив Папу Римського до Києва і на Донбас - Цензор.НЕТ 7487
Осла до смерті не зможеш забуть!
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Який дятел... Ти здатен забеспечити його безпеку на донбасі??? Аби щось ляпнути...
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Зеленский пригласил Папу Римского в Киев и на Донбасс...
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Зеленский в Ватикане в бронежилете. Это какой-то кошмар. Друзья, да он болен до невменяемости. Синдром Путина-Януковича у него развился гораздо быстрее, чем мы могли предположить.
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Зеленский надел бронежилет, потому что испугался Папы Римского?
К Папе? На прием? Бронежилет???
Вот многие говорят - что Зеленский останется не у дел, когда закончится его президентский срок.
А вот и нет! После президентства Зеленский будет рекламировать памперсы.
Во всяком случае - в свете "підозр" видеоблогеру и дамам, и бронежилета в Ватикане - образ Зе ассоциируется именно с памперсом.

Аллан Левитов
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Папа Иоанн Павел II развалил сысысыр,папа Бенедикт должон развалить РАБссию Зеленський запросив Папу Римського до Києва і на Донбас - Цензор.НЕТ 6477
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Азеленського треба відправити в Ухань
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