Зеленский пригласил Папу Римского в Киев и на Донбасс...

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Встреча с Папой Римским Франциском в Ватикане - это момент истины. Как будто проверка на подлинность. Мы говорили о самом важном для Украины - прекращение войны в Донбассе", - подчеркнул Зеленский.
По его мнению, будет знаково, если Франциск примет приглашение и посетит Украину. В то же время он выразил уверенность, что Папа Римский должен побывать не только в столице, ведь "чтобы до конца понять, что у нас происходит на Донбассе, надо ехать на Донбасс".
"Чтобы стать "президентом мира", как назвал меня Папа, я должен сделать все, чтобы, проезжая по Донбассу, видеть улыбающиеся лица, цветные детсады и школы, современные больницы и хорошие дороги, слышать детский смех и знать, что война в Украине - страшное воспоминание, которое мир не забудет", - подчеркнул глава государства.
Напомним, 8 февраля в Ватикане состоялась аудиенция Президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской с Его Святейшеством Папой Франциском.
Президент также провел встречу с государственным секретарем, кардиналом Пьетро Паролином.
Що воно ще повинне зробити, щоб його нарешті примусово госпіталізували ?
"Чтобы стать "президентом мира", как назвал меня Папа, я должен сделать все, чтобы, проезжая по Донбассу, видеть улыбающиеся лица, цветные детсады и школы, современные больницы и хорошие дороги, слышать детский смех и знать, что война в Украине - страшное воспоминание, которое мир не забудет", - подчеркнул глава государства.Источник: https://censor.net.ua/n3174615
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fphilologist.livejournal.com%2F11004150.html&psig=AOvVaw3wOIz9x6hcUEVXGibqZ7nE&ust=1581285526469000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKiku-L5wucCFQAAAAAdAAAAABAU
Папа римский Франциск наградил Владимира Путина медалью «Ангел-Хранитель мира»
Марно. Ослом і лишиться.
на Дамбассе ж католиков - ноль !
оставил бы жителей Дамбасса в покое, они еще от негров на Абрамсах в посадках не успокоились, а тут - новая халепа,
к НАМ ЕДЕТ ПАПА !!!!!!!!!!!!!!!!!!
типа "а будете плохо себя вести, привезу Папу, он вас выпорет ремнем !!!"
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Щоб побачити кольорові дитячі сади необхідно мати більше кольорових дітей.🙄
А цьом ? У щічку ?
спливатимуть роки
Осла до смерті не зможеш забуть!
К Папе? На прием? Бронежилет???
Вот многие говорят - что Зеленский останется не у дел, когда закончится его президентский срок.
А вот и нет! После президентства Зеленский будет рекламировать памперсы.
Во всяком случае - в свете "підозр" видеоблогеру и дамам, и бронежилета в Ватикане - образ Зе ассоциируется именно с памперсом.
Аллан Левитов