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 "Надеюсь на быстрый обмен, в противном случае - погибну", - пленный в ОРДО Курис

Сергея Куриса похитили в сентябре прошлого года возле собственного дома в Донецке на глазах у жены и маленького ребенка.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Медійна ініціатива за права людини".

Сообщается, что мужчину похитили 5 сентября 2019 года возле собственного дома в Донецке. К нему подошли неизвестные, предложили проехать с ними. Когда Сергей отказался, на глазах у жены и полуторагодовалого ребенка несколько человек его силой заковали в наручники, на голову надели мешок и бросили на пол микроавтобуса. Машину Сергея Куриса Lanos также забрали, как впоследствии выяснилось, для выкупа в 3000 долларов.

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"На четвертый день после похищения Сергея со следами жестоких побоев привезли домой представители так называемого управления по борьбе с организованной преступностью "ДНР" для участия в обыске, во время которого нашли у него одежду в стиле милитари и книгу "Саур-Могила" Андрея Пальваля и Максима Музыки, очевидно, в качестве доказательств "преступной террористической деятельности", - говорится в сообщении.

Длительное время родным не удавалось найти никакой информации о местонахождении Сергея Куриса. Как выяснилось впоследствии, после отказа подписывать любые обвинения в свою сторону, дончанин попал в "секретную тюрьму УБОП ДНР", где в течение четырех суток подвергался жестокой пытке. Позже по требованию адвоката на его теле зафиксировали следы издевательств - ожоги от электрического тока на ногах, гнойные раны на запястьях от подвешивания на дыбе, ожоги от окурков, которые тушили о его спину.

"Надеюсь на быстрый обмен, в противном случае - погибну", - это слова из письма Сергея Куриса, которое ему удалось передать через одного из освобожденных 29 декабря украинских пленных.

Сейчас Куриса находится в СИЗО Донецка на посту №10, известном как место с самым строгим режимом содержания. "В письме подруге Сергей отмечает, что он отказался сотрудничать с властями и спецслужбами "ДНР". Родные и друзья тем временем обивают пороги властных кабинетов и международных миссий, чтобы спасти Сергея как можно скорее, поскольку убеждены, что его принципиальность может его погубить", - сообщают в публикации.

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Надеюсь на быстрый обмен, в противном случае - погибну, - пленный в ОРДО Курис 01

29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174614
 
 
 Топ комментарии
 
Ми добре розуміємо причину появи всіх цих =історій=.
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Отак жив собі чотири роки в Донецьку, може і на ;референдум; ходив...
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Он мог бы быть военном украинской армии и и защищать свой Донбас от русской саранчи и быть героем , но он выбрал другой путь и возможно подохнет как никто и звать его никак , как многие дончане . Это его был выбор и не его не жаль . Мне не жаль пессимистов вообще.
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Отак жив собі чотири роки в Донецьку, може і на ;референдум; ходив...
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Коли смажений півень дзьобнув заверещав.
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Тут ще питання. Ну от звільнить його Україна. Випустить пару десятків вбивць українців, дасть воду в Крим, виплатить РФ борги ОРДЛО за газ...
Тоді Куріса переїде на вільну територію, чи лишиться в Донецьку, біля дружини та дитини?
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крепкий такой дядя средних лет, в тельнике, дома одежду милитари держал, но за шесть лет до ВСУ защищать свой дом не дошел.


даже не сочувствую..... "Сподіваюся на швидкий обмін, в іншому разі - загину", - полонений в ОРДО Куріс - Цензор.НЕТ 1548

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Ми добре розуміємо причину появи всіх цих =історій=.
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Куди, в Крим? Та нехай морську очищують... через ватку...
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Он мог бы быть военном украинской армии и и защищать свой Донбас от русской саранчи и быть героем , но он выбрал другой путь и возможно подохнет как никто и звать его никак , как многие дончане . Это его был выбор и не его не жаль . Мне не жаль пессимистов вообще.
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Зачем его Украине спасать ? В то время , когда другие сидели в окопах , он жил себе без проблем , теперь пускай сам себе и решит свои проблемы
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але. сколько вас там непохищенных осталось ?
три миллиона?
а остальные в ополчении, похитителями служат ?

все вменябельные потора миллиона уже давно уехали, бросив и дом и нажитое
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Точно по такой "логике" в 1944-м "эффективный менеджер" Срален хотел обьявить всех жителей Украины, которые были в оккупации, предателями и выселить в Сибирь.
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не надо мне ля-ля!
у меня несколько друзей с Донбасса и родственник.
Они оставили там все! абсолютно все! и квартиры, и нажитое.

Большинство из них бежало в буквальном смысле - ночью, с самым необходимым и так, чтоб не услышали соседи.

и таких - полтора миллиона!
они не организовались еще в марте, когда все только начиналось, и не дали бздюлей сепарам, а сейчас или мыкаются в Украине, имея квартиры в Донбассе, или сидят по подвалам, как этот Курис (не факт, что он переедет в свободную Украину).

есть истина, старая как жизнь

"За право жить в своем доме нужно драться. Если надо, то до смерти, чтоб могли жить твои родные"
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Мы лаптеногим: беркутовцев, террористов, вроде тех, что взрывали проукраинских харьковчан возле Дворца спорта, а лаптеногие нам ВОТ ЭТО???!!! На это может повестись только НЕЛОХ. Вы меня извините, но мне абсолютно безразлична судьба этого... незнакомого мне... дончанина. У него было время выехать, но он остался, принимая все риски. Он не был ни партизаном, ни проукраинским активистом, нах он вообще нужен?!
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А кому этот ПОЦ нужен в Украине , кроме зелёных шмарклей? Если уж менять его, то только на ИДИОТА БРАГАРА !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Адекватні люди в 2014-му зібрали манатки, сіли в автомобілі, і виїхали до вільної України... За цей час вони обжилися, влаштувалися на роботу... Багато хто взагалі не збирається повертатись на "Дурбас"... Цей більше п"яти років сидів там, його все влаштовувало, їздив на власному автомобілі, "робив гроші, трахав свою жінку, робив дітей... А як "поставили на лічильник ті, що його п"ять років влаштовували - заверещав: "Україно, рятуй!!! Бо загину...".
І нах.я нам таке "Щастя" потрібне?
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Похоже пацан к успеху шёл , что остался в дерляндии, не фартануло , не повезло .
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треба терміново обміняти цього уйобка на воду в Крим
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дешевше буде втопити його і Ішака в каналі
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Поздно . Сивоха уже всю пицу сожрал так что кормить нечем
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Бачите на цій гіфці Сівохо? Я теж не бачу. Але він є.

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Фотка в тельніку ну ну ,якщо був військовим то чому присягу не виконав.Давай свидание...
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тут показано як внутрішні розбірки в днр. хоча зараз будькому без криші в днр припишуть шо хоч
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Как видишь дорогой Сергей никому ты в Украине не нужен. Зря геройствовал. Да и рассказали о тебе, как водится, наверное только в целях пропаганды.
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Зря, перепрошую, що робив?
(інформацію про його героїзм в студію, бо в статті чомусь жодним словом)
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Надо менять... Например, дать воду в Крым и пусть вернут бедолагу Курдиса...
Жизнь человека - бесценна!
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сожалею, но в этом мире даже человеческая жизнь имеет свою цену:
в больнице (стоимость лечения),
на войне (стоимость техники и оснащения),
"на подвале" (приоритет интересов нации над личной жизнью отдельных людей).....
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