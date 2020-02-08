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 Одиозные руководители лесных хозяйств на Закарпатье и Харьковщине уволены, - Гончарук

Уволены руководители Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга и ГП "Гутянское лесное хозяйство" в Харьковской области Виктор Сыса.

Об этом говорится в сообщении telegram-канала премьер-министра Украины Алексея Гончарука, передает Цензор.НЕТ.

"Уволен руководитель Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга - многочисленные жалобы на него подтвердились, поэтому его уволили в первую очередь среди областных руководителей. Так же впечатляющими оказались результаты проверки ГП "Гутянское лесное хозяйство" в Харьковской области, которое возглавлял Виктор Сыса, который также уже уволен", - гласит публикация.

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Одиозные руководители лесных хозяйств на Закарпатье и Харьковщине уволены, - Гончарук 01

Напомним, 17 июля 2019 года в ходе поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский осмотрел участки незаконной вырубки леса и разработки песчаного карьера под Харьковом. Зеленскому рассказали, что незаконные вырубки леса в области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса. Тогда президент позвонил Сысе и пригласил его на встречу.

30 октября в НАБУ сообщали, что на передаче взятки в размере $100 тыс. старшему следователю НАБУ в Харьковской области задержали директора государственного предприятия. Взятку следователю предложили за закрытие дела, которое связано с незаконным отчуждением неучтенного имущества и продажей лесоматериалов по сниженным ценам подконтрольным директору предприятиям, информировали в ведомстве.

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Ему инкриминируют ч.3 ст.369 Уголовного кодекса - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. В случае доказательства вины директору грозит штраф от 8500 до 12750 гривен ($342-514) или ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет или лишением свободы на тот же срок.

Вместе с тем, директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что Сыса принес детективу НАБУ 110 тыс. долл. США, на вопрос почему 110 тыс., а не оговоренные ранее 100 тыс. долл. США директор лесхоза ответил: "Да, я перепутал пакеты".

В ноябре суд арестовал Виктора Сысу с залогом в 5 млн гривен, но позже он вышел под залог.

Источник: https://censor.net.ua/n3174613
 
   
 Топ комментарии
 
Я вас умоляю! У слуг есть еще более идиозные!
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Прочитал всю статью. Честно говоря- восхитился! Одиозные руководители лесных хозяйств на Закарпатье и Харьковщине уволены, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8412 И, понятно- обзавидовался. Щас ещё перечитаю. Если сдохну, от зависти к Сысе, считайте меня лузером и не вписавшимся в реалии современной жизни. Оно, в принципе, всё бы ничего, если бы не концовочка, о выходе под залог. А вместе с сегодняшней темкой о негодяе Насирове- таки настораживает и заставляет завидовать.
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Видишь ли, никакому негру не придет в башку "перепутать пакеты со 100 или 110 тысячами долларов". Такой запредел возможен только у нас! И это- кошмар!
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Я вас умоляю! У слуг есть еще более идиозные!
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А можна прізвища "одіозних", чи ви просто ЗБРЕХАЛИ?
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За одиозность -- премировать надо, а не увольнять! ...ну, в условиях Украины...*)
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Вообще-то его посадить должны были на долго, а не под заставу выпускать.
Под заставу тех денег, которые он нарубил в лесу.
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Прочитал всю статью. Честно говоря- восхитился! Одиозные руководители лесных хозяйств на Закарпатье и Харьковщине уволены, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8412 И, понятно- обзавидовался. Щас ещё перечитаю. Если сдохну, от зависти к Сысе, считайте меня лузером и не вписавшимся в реалии современной жизни. Оно, в принципе, всё бы ничего, если бы не концовочка, о выходе под залог. А вместе с сегодняшней темкой о негодяе Насирове- таки настораживает и заставляет завидовать.
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Андрюха! -- три четверти Планеты -- Моря и Океаны... -- и ты там!
-- ты ещё неграм позавидуй... -- особенно, шо они афро!

...чисто не украинская проблема... *)
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Видишь ли, никакому негру не придет в башку "перепутать пакеты со 100 или 110 тысячами долларов". Такой запредел возможен только у нас! И это- кошмар!
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-- для того, шо б шо-то перепутать -- надо знать, шо путать! Ты уверен, шо простые, сухопутные украинцы в твоих цифрах и нулях не путаются?

...ты ж у них -- не забывай -- крутой заморский Заробитчанин! *)
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Ты понимаешь, не знаю я никого, в этой жизни, кто бы спокойно перепутал пакеты со взятками, с вышеупомянутой суммой. Хотя знаю лично весьма и весьма не бедных людей. Это ведь- реальный запредел. Тот- который не лечится. А его, значит- уволили. Это- великолепно! Потому- я таки завидую. Имею право.
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...эх, Брат мой морской...*)

... ты имеешь Право на польском Корабле в Мировом Океане... ...так же, как и я -- в своих пределах, в немецких границах.

Ничего подобного -- ни ты, ни я -- в Украине не имеем. Но мы с тобой Украинцы!

Шо теперь скажешь? *)
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А что тут сказать? Вот эти сысы, насировы и примкнувшие к ним мурги с гончаруками- тоже ведь украинцы! Только они, будучи законченными негодяями, таки Имеют Все Права. И это- нонсенс. И- диагноз, который повторюсь- не лечится!
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Андрей! Я Киевлянин и Украинец. -- так же, как и ты. ... и я, гораздо немного раньше тебя...*)
Так вот: Чего я тут на Цензоре сыдю? -- мне ж совсем неплохо. И даже хорошо! ...но не в Украине...
Ты пешки переставляешь... -- а я Совок валил! -- и у меня получилось! -- но я свалил... -- из вольной Украины.
Знаешь почему? -- за детей небыл уверен. ...хоть и не дожил бы сам до 2000 года в Киеве. Это я точно знаю.
Теперь мы с той умные -- знаем, куда тикать! Кому за Бугор, кому за Моря...

Но, всё же, тянет на место преступления...*)
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"Майже місяць тому... -- я поставив завдання провести кадрові чистки..."
...як нам каже Історія Чисток -- потребується 20 років, щоб зачистити жидів від Радянської Влади!

...тримайтеся, тов. Гончарук -- ви ще маєте трошки часу... *)
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А,коли вже будуть не тільки звільнення,а й посадки?
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-- сідай в літак -- буде тобі -- то взльот, то посадка... *)
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Разочарую ещё больше. Они через суд могут восстановиться. Огромное спасибо тов. Портнову за такой УК, ну и нашим депутатам которые не хотят это изменить.
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Какие посадки??? Я вас умоляю... Вон, негодяя законченного, экспертом приглашают, на ТВ. Посадок не будет, ни в тюрьмы не будет, ни просто посадок не будет. Под Мариуполем уже почти все лесополосы вырубили, трассы замело, как никогда. Кадры- впечатляют! Зорошо что я зимой- всегда на экваторе.
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Окозамилювання, знайшли цапів-відбувайлів, інші лісництва як пиляли кругом так і пиляють.
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Я бы хотел видеть этих уволенных за решеткой лет так на 50, без права амнистии!
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А по Закону, ты ничего не хочешь? -- в отношении тебя, в частности...
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а что в отношении меня? я лес не воровал!
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Приключения Пиноккио читали? В стране Дураков сажают не тех кто украл, а тех у кого украли.
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Та да... тут вы правы! За курицу десять лет дадут, а за состав леса ничего не дадут! Как говорится воровать нужно составами, тогда ничего не будет)))
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Да и по закону должны жить мы простые граждане, а подобные им живут вне закона! Где справедливость?
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-- иди теперь в суд и докажи! -- не про себя -- про них.
Слабо? ...та ото ж...
...а леса нет...
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Ну у меня другая профессия, этим должны заниматься органы.... вот пусть все 50 лет леса и садят, выращивают под наблюдением))) днем и ночью!
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Товарисч вєрь, прийдьот она, ..зда плєнітєльного щастя...
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Похоже- уже прискакала... Ленты новостей- лучшее тому доказательство.
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Одиозные руководители лесных хозяйств на Закарпатье и Харьковщине уволены, - Гончарук
-- щас всё сразу лесом зарастёт...
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Мы с такой скоростью несёмся в Европу, что теперь главное не проехать остановку...
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Никуда вы не несётесь! -- вас несёт -- с проносом...
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Несе Галя воду, коромисло гнеться
А за нею Яременко з проносом, як барвінок в'ється...
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И где он на повышение пойдёт зе только так увольняет
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