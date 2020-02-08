 Совместную следственную группу для расследования обстоятельств крушения самолета МАУ в Иране еще не создали, - Офис генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе на запрос издания "Ракурс" в Офис генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

В документе сообщается, что совместная международная следственная группа для расследования авиакатастрофы "Боинга" МАУ не создана ни с одной из стран.

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При этом Офис генпрокурора направил в Министерство иностранных дел запросы СБУ относительно уголовного производства. Они адресованы властям Ирана. Спецслужба у иранской стороны спрашивала относительно изъятия и передачи Киеву бортовых самописцев, других деталей поврежденного самолета, документов.





Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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