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 Совместную следственную группу для расследования обстоятельств крушения самолета МАУ в Иране еще не создали, - Офис генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Расследование авиакатастрофы "Боинга" над Тегераном проводит Главное следственное управление СБУ.

Об этом говорится в ответе на запрос издания "Ракурс" в Офис генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

В документе сообщается, что совместная международная следственная группа для расследования авиакатастрофы "Боинга" МАУ не создана ни с одной из стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Ирана утверждает, что руководство МАУ не дало ему встретиться с родственниками погибших в авиакатастрофе

При этом Офис генпрокурора направил в Министерство иностранных дел запросы СБУ относительно уголовного производства. Они адресованы властям Ирана. Спецслужба у иранской стороны спрашивала относительно изъятия и передачи Киеву бортовых самописцев, других деталей поврежденного самолета, документов.

Совместную следственную группу для расследования обстоятельств крушения самолета МАУ в Иране еще не создали, - Офис генпрокурора 01
Совместную следственную группу для расследования обстоятельств крушения самолета МАУ в Иране еще не создали, - Офис генпрокурора 02

Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Также читайте: Тегеран продолжит сотрудничество со странами, которые принимают участие в расследовании крушения самолета МАУ, - Организация гражданской авиации Ирана

Источник: https://censor.net.ua/n3174612
 
 
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та не, куда спешить?

работы прорва - еще не все добровольцы и волонтеры посажены, беркут оправдывать надо.....
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"Канадское правительство, совместно с адвокатами жертв падения украинского самолета в Тегеране готовят групповой иск к Ирану с требованием компенсации в размере от 1,1 миллиарда долларов. В иске утверждается, что падение самолета было "преднамеренным террористическим актом". Так работают нормальные государства - получили разведданные и в работу. Если бы
1. Зеленский не испортил отношения с Трюдо
2. Сотрудничал с Канадой после падения самолета
3. Проводил расследования совместно с Канадой с соблюдением международных принятых правил и норм то.....
....... мы бы просто присоединились к иску, а не страдали бы фигней сейчас
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Москва бубачке не дала добро. Надо ж дагавариваца...
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А Иран просто послал бубочку по сексуально-пешеходному маршруту.
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так правильно! только ж месяц прошел... что прицепились то?
зато с Ираном уже расплевались, из-за утечки-недержания информации...
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Иран красиво выиграл на бубочкиных понтах и тупости. Кто-то в иранской разведке хорошо составил психологический портрет Моники.
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Да плевать прокуратуре на этот самолёт.
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Обвиняемые в расстреле людей на Майдане двое бывших сотрудников "Беркута" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые были переданы российской стороне в рамках обмена в декабре прошлого года, вернулись в Киев и намерены принимать участие в судебных заседаниях.
Об этом сообщил адвокат Александр Горошинский,

Бывшие беркутовцы заявили, что им нечего скрывать, и они хотят восстановить "честное имя спецподразделения "Беркут".
"Мы призываем президента Украины, генерального прокурора Украины и депутатов Верховной Рады немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов", - говорится в их открытом письме, которое опубликовал Горошинский.
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Офис генпрокурора
..."сосиски сраные" -- как говорил Великий Брежнев, шо был наш дорогой Леонид Ильич! -- про социалистические страны...

...шо-то у меня ассоциируется, почему-то -- ненароком, невзначай...*)
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Да Вы шо
а вот Канада уже иск подготовила
а Вы еще компенсацию страховку погибшим не выплатили

Катастрофа самолета МАУ - "преднамеренный теракт": Канада подготовила миллиардный иск к Ирану
08.02.2020, 12:32 • 1453 • 3

Адвокаты жертв крушения украинского Boeing 737 из Канады готовят групповой иск к Ирану с требованием компенсации в размере минимум 1,1 млрд долларов.
В иске утверждается, что падение лайнера было "преднамеренным террористическим актом", сообщает Reuters.
В качестве обвиняемых назван Иран, верховный лидер страны Али Хаменеи, командиры Корпуса стражей исламской революции, включая Амирали Гаджизаде - главу подразделения, ответственного за обстрел самолета.
Главный истец по данному делу является анонимным. Поясняется, что "его иранская семья может быть подвергнута риску причинения вреда или смерти со стороны иранского режима". В документе он назван Джоном Доу и указан как близкий родственник одной из жертв.
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