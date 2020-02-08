 МИД Украины раскритиковал новую процедуру наказания в отношении стран-нарушителей принципов Совета Европы

Об этом говорится в публикации на сайте МИД, передает Цензор.НЕТ.
"В Украине разочарованы принятым Комитетом министров Совета Европы решением о введении так называемой комплементарной (дополнительной. - Ред.) процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации, которая сводит на нет возможность наказания за суровые нарушения", - говорится в комментарии.
В МИД напомнили, что делегация Украины голосовала против этого решения, и отметили: "Сожалеем, что в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы о вреде инициирования таких шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации".
В министерстве убеждены, что введение таких процедур "только углубляет мировоззренческий кризис в рамках Совета Европы, который начался с отступления организации от собственных уставных целей, когда развязанные Россией войны, как на собственной территории, так и против соседей, были оставлены без эффективного ответа".
В Киеве подчеркнули, что сегодня "нет никаких сомнений, что российская вооруженная агрессия должна рассматриваться как серьезное нарушение фундаментальных принципов и ценностей" Совета Европы.
Кроме того, в комментарии отмечается, что со времени безусловного возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы в июне 2019 года российская сторона "своими действиями уже неоднократно доказала, что не намерена менять свое противоправное поведение".
"Недальновидные действия Совета Европы будут только усиливать чувство безнаказанности, дополнительно поощрять Россию, как и других потенциальных нарушителей, к еще более агрессивным действиям на международной арене, пренебрежению к верховенству права и игнорированию правами и фундаментальными свободами человека", - заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД ожидают, что уже в ближайшее время станет ясно, способен ли этот механизм "привлечь к ответственности тех, кто агрессией и оккупацией дерзко нарушает международное право и совершает массовые нарушения прав человека".
"В рамках международных организаций Украина решительно и последовательно будет выступать против введения процедур, которые прямо или косвенно разрушают механизмы наложения ограничительных мер, включая санкции, против стран, которые сознательно и систематически нарушают принципы и нормы международного права", - подытожили в МИД.
Напомним, Комитет министров Совета Европе 5 февраля одобрил "новую дополнительную" процедуру между комитетом и Парламентской ассамблеей (ПАСЕ) по наказанию государств, совершивших серьезное нарушение своих уставных обязательств.
Для Папы Франциска все «президенты мира».
Особенно - Путин, с которым встречался три раза.
И летом 2019 года, в конце встречи, попросил Путина за него молиться.
А также вручил Путину медаль «Ангел-Хранитель мира».
🤣🤣
Июль 11, 2019 - 10:56 Новости
Даже освещая визит Владимира Путина в Ватикан, пропагандистские СМИ не удержались от публикации фейков. Так, 5 июля прокремлевские издания сообщили о том, что Папа Римский Франциск вручил Владимиру Путину медаль "Ангел-хранитель мира". Основными источниками данной информации указывают Рамзана Кадырова и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Кроме этого пропагандисты добавляют, что "удостоится" такой медали можно лишь раз в сто лет. Однако новость оказалась фейком - такой медали не существует, а Папа Римский на самом деле призывал Путина к миру и напомнил о разрушительности войны.
Фейк распространили: Комсомольская Правда, РБК, Звезда, EurAsia Daily, Российская Газета, News24UA, НТВ, Интерфакс и другие.
https://www.stopfake.org/ru/fejk-papa-rimskij-vruchil-putinu-medal-angel-hranitel-mira/?__cf_chl_jschl_tk__=9a03aea780055c90f83052519f9589866a1279f3-1581194175-0-AQEe0SMGbro_gCXVYP9VZiHx_RkpGzNzeujP1NS1KdRtSTltEYJvPtXns4S5xCmz8YMdJAvphdn-ZCkfdeiK1KtWOxGhH4wSra5WMCzYmzIUAG2B_W82os1n-e-vsAAkyjK_4TRgm7cE-5O4td0jcbdS5qIixPu07JncaRlileQLGTzwxPQzmlrPwBaoHOdPx8JMpbVuxBs6wWoqXJW2TfVhzZOrqE_h69YD197BEdDLNfH-bykjohQp_HMx3hYpHH6E5M7eRi9QcLG_G0JD_Yc6t7NgoIee6q9wSNkdXAMMV_dLDJEAKdfx4IO_6qp_ZVbf3WtaTWf1JT4WgghD-JcXiXS6qyKKHTwbDK_HLvVc
🤣
Поскладали б ми до купи гроші.
Припинили б сю озбройню гонку,
Пили б разом нашу самогонку.
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Всюди б забуяла черемщина
І була б одна в нас Батьківщина.
І усі народи, їли б на свободі
Київськи торти! (с)
А мав би критикувати зебілів: саме 73/43% своїм галасуванням і підтримкою "надо перекстать сьрелять", "договоримся где-то посредине" вони надали бюрократам з гейропи можливість приймати такі регламенти...
Але, зрозуміло, що при іншому результаті виборів тоді Пристайко в МЗС був би на други-третіх ролях..., і не підписував би таких пред'яв...
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Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..
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и УНИЧТОЖАЕТ сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!
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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ -ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ НОВОЙ ВЛАСТИ ??........................................................................................................................................................................................................................................... А что говорить о ЛИВИИ и ЦАР........????
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Театр абсурду.
Зеленський та Єрмак роблять все, щоб Порошенко не потрапив на Мюнхенську конференцію з безпеки, що відбудеться 14-16 лютого.
Про це повідомило одразу кілька джерел та Телеграм-каналів.
За їх словами Єрмак отримав особисто від Зеленського завдання зробити все щоб Порошенко не потрапив на безпекову конференцію та не міг там представляти Україну.
Завданням Єрмака є донести до німецької сторони що участь Порошенка - неприпустима. Зеленського в свою чергу дуже дратує активність Порошенка.
Такий абсурд. Таке знущання над країною. Так ми ганьбимося на міжнародній арені.
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