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Все про:помощь (3200) рак (85) добровольцы (676) Гергет Андрей Червень (3)

 Добровольцы собирают средства для командира 8-го батальона УДА Андрея Гергета, у которого диагностирован рак

Бойцы 8-го батальона Украинской добровольческой армии просят помочь их командиру, отцу четверых детей Андрею Гергету (Червень), у которого диагностирован рак желудка.

На facebook-странице батальона обнародованы номера карт, на которые можно перевести средства, передает Цензор.НЕТ.

"4627055110009379 (гривневая) - Гергерт Андрей Валерьевич.

5168745014647801 (гривневая) - карточка жены Андрея - Надежды Слюзар.

Валютная карта (доллары) 4731219121649028 HERHERT OLEKSANDR

Валютная карта (евро) 5168742725541191 HERHERT OLEKSANDR", - гласит сообщение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы смогут за госсредства лечить за границей некоторые виды рака, - Минздрав

Добровольцы собирают средства для командира 8-го батальона УДА Андрея Гергета, у которого диагностирован рак 01

Читайте также: Командир 8-го батальйону української добровольчої армії Андрій Гергерт (Червень): "Мій орден, вважаю, не особисто мій – його отримав весь батальйон"

Источник: https://censor.net.ua/n3174606
 
   
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Позор такой стране. А министры и Коболевы получают миллионы.
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Хто підкаже як на валютну карту перевести гроші? я не можу збагнути, тут тільки рахунок (?) а де всі банківські реквізити ??SWIFT , **** ?
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В том-то и проблема... -- нифига из Германии не можна в Украину. Ищи знакомых в украинской округе.

Я, через сеструху в Днепре и брата в Киеве действую... ...короче -- наличку надо как-то передать. Или сам ехай тудой -- самая верная Тема!
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Придется так и сделать, попрошу друзей , они по любому у меня будут через месяц в гостях, разберемся ...
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Я своим через MoneyGram пересылаю=>у них налог за пересылку нормальный (у Western Union☹️)........
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І виправте вже прізвище Андрія! Неправильно написали! Халло модери сайту?
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Опять Порошенко бабки выложит пока ЗЕкловун по музеям в Италиях шляеца..
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За 28 лет украинцы купили российских товаров на 1 трлн дол, в валюте! Это больше чем военный бюджет РФ со всеми скрытыми статьями, причём бюджет в рублях. Украинцы полностью оплатили войну
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До войны я и сам покупал много чего кацапского, кому тогда в голову могло прийти шо будет такой зашквар с мышебратьями. Ты вот лутше скажи как оправдать тех кто и сейчас продолжает всё кацапское покупать???..Я лично десятой дорогой обхожу всё расеянское. Опять же зависимость от энэргоносителей...воровская олигархическая власть разве думала о какой то диверсификации поставок? да никогда, закупали у Рашки ещё и на схемах сидели и воровали на этом...
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Дякую, що розмістили, Цензор.
Люди, поширюйте.
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Для такого козака не шкода , всі хто має як то допоможем.
От би ще й держава допомогла.
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Сам живу давно... -- и давно уже про это пишут и вспоминают: Когда Горе и Война -- никто не болеет.
...как только Мир и Спокойствие -- мор на Бойцов нападает.
С Чернобылем также было -- но, быстрей, чем на Войне.
Не знаю... -- ...поехал в Киев в 2007, после 11 лет отсутствия в Бундесе -- приехал во двор, где рос с 1966 года... -- почти все ровестники повымирали, или поубивались, или их поубивало...
...барышень больше осталось, но поразило: Девушку, которая меня научила целоваться в 1974 году -- молния убила! А брат её -- мой лепший кореш, хулиган и деснтник -- из окна выбросился -- раньше её. Страшнэ, короче... ...это я уже про Войну, Перестройку и Нэзалэжнисть мовчу. ...там вообще -- сплошные Берковцы с Байковым и Соломенским впридачу ...+ Левобережье...
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В экстремальных условиях организм мобилизируется.
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Рак желудка можно попробовать вылечить содой. Будет контакт с опухолью, если пить гашеную соду. Не спешил бы с химией., там процент выздоровления не большой.
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