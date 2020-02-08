 Добровольцы собирают средства для командира 8-го батальона УДА Андрея Гергета, у которого диагностирован рак

На facebook-странице батальона обнародованы номера карт, на которые можно перевести средства, передает Цензор.НЕТ.
"4627055110009379 (гривневая) - Гергерт Андрей Валерьевич.
5168745014647801 (гривневая) - карточка жены Андрея - Надежды Слюзар.
Валютная карта (доллары) 4731219121649028 HERHERT OLEKSANDR
Валютная карта (евро) 5168742725541191 HERHERT OLEKSANDR", - гласит сообщение.
Читайте также: Командир 8-го батальйону української добровольчої армії Андрій Гергерт (Червень): "Мій орден, вважаю, не особисто мій – його отримав весь батальйон"
Я, через сеструху в Днепре и брата в Киеве действую... ...короче -- наличку надо как-то передать. Или сам ехай тудой -- самая верная Тема!
Дякую, що розмістили, Цензор.
Люди, поширюйте.
От би ще й держава допомогла.
...как только Мир и Спокойствие -- мор на Бойцов нападает.
С Чернобылем также было -- но, быстрей, чем на Войне.
Не знаю... -- ...поехал в Киев в 2007, после 11 лет отсутствия в Бундесе -- приехал во двор, где рос с 1966 года... -- почти все ровестники повымирали, или поубивались, или их поубивало...
...барышень больше осталось, но поразило: Девушку, которая меня научила целоваться в 1974 году -- молния убила! А брат её -- мой лепший кореш, хулиган и деснтник -- из окна выбросился -- раньше её. Страшнэ, короче... ...это я уже про Войну, Перестройку и Нэзалэжнисть мовчу. ...там вообще -- сплошные Берковцы с Байковым и Соломенским впридачу ...+ Левобережье...