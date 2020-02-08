 Украинская дзюдоистка Билодид завоевала золото на турнире во Франции, - НОК

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета, две медали принес Украине первый день турнира серии "Grand Slam" в Париже.
Уточняется, что Дарья Билодид (до 48 кг) завоевала золото, а Георгий Зантарая завоевал бронзу, победив в решающей схватке младшего товарища по команде Богдана Ядова (до 66 кг).
ква-ква-ква-квааа
Наша українська гордість!!!
Трое граждан Украины за 53 часа ограбили 23 банкоматы российского банка. Злоумышленники похитили по меньшей мере 2,7 миллиона конвертируемых марок - свыше 37 млн гривен.
Красавцы ! 👏 👏 👏 👍