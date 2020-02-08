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Все про:НОК (62) победа (435) Франция (2182) дзюдо (16) Билодид Дарья (2)

 Украинская дзюдоистка Билодид завоевала золото на турнире во Франции, - НОК

Украинские дзюдоисты завоевали награды в первый день турнира в столице Франции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета, две медали принес Украине первый день турнира серии "Grand Slam" в Париже.

Уточняется, что Дарья Билодид (до 48 кг) завоевала золото, а Георгий Зантарая завоевал бронзу, победив в решающей схватке младшего товарища по команде Богдана Ядова (до 66 кг).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские пловцы завоевали три золота и установили мировой рекорд на международном турнире в Люксембурге

Украинская дзюдоистка Билодид завоевала золото на турнире во Франции, - НОК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174605
 
 
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Собакопетухогниль кацапская, епало завали - хмуями воняет.
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(ойц... десь хвилину копротивлявся "алік антісвін", і всьо)
ква-ква-ква-квааа
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Трое украинцев ограбили более 20 банкоматов российского "Сбербанка" в Боснии и Герцеговине.
Трое граждан Украины за 53 часа ограбили 23 банкоматы российского банка. Злоумышленники похитили по меньшей мере 2,7 миллиона конвертируемых марок - свыше 37 млн гривен.
Красавцы ! 👏 👏 👏 👍
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Треба зняти кримінальний екшен з елементами комедії "Пограбувати кацапню за 53 години".
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Нажаль, хотілось щоб це була спецоперація СБУ, але СБУ в нас бізнес очолює.
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кроме девахи есть еще на свете авторитетные люди, которые любят не стакан, а дзюдо
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Молодчинка !!! А дівчина з Японії - alma mater дзюдо (!) - на другому місці(!), це подвійна перемога!
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Молодці дівчатка. Нехай Вас гарні українські хлопці кохають.
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