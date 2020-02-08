 Нацгвардейцы батальона им. Кульчицкого вернулись домой из зоны ООС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук воинской части 3066 Национальной гвардии Украины.





Командир вч 3066 полковник Роман Леонович поблагодарил личный состав ротной группы за добросовестное выполнение воинского долга и вручил военнослужащим заслуженные награды.

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По традиции, в завершение мероприятия бойцы почтили память погибших побратимов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу памяти героев, отдавших свою жизнь за Украину.

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