 Нацгвардейцы батальона им. Кульчицкого вернулись домой из зоны ООС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук воинской части 3066 Национальной гвардии Украины.
Командир вч 3066 полковник Роман Леонович поблагодарил личный состав ротной группы за добросовестное выполнение воинского долга и вручил военнослужащим заслуженные награды.
По традиции, в завершение мероприятия бойцы почтили память погибших побратимов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу памяти героев, отдавших свою жизнь за Украину.
Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім Святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.
Щоби Янгол закрив од біди,
Над тобою розправивши крила,
І шоб куля лихої орди
Не побачила, не зачепила.
Сніжним ранком чи днем дощовим,
Я шепочу у синєє Небо:
Повертайся, будь ласка живим,
Вся родина чекає на тебе.
Горошинский обнародовал на своей Фейсбук-странице совместное фото с Маринченко и Тамтурой, а также фото и текст их обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Руслану Рябошапке, информирует Радіо Свобода.
В письме говорится, в частности, о требовании отменить закон об амнистии для участников Революции достоинства. Его авторы также отрицают свою ответственность за гибель протестующих во время расстрелов Небесной сотни в феврале 2014 года.
Офис президента, Дмитрий Разумков и Офис генерального прокурора пока не комментировали информацию о возвращении экс-беркутовцев.
Пять бывших «беркутовцев» - Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко - обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.
В декабря 2019 года Генпрокуратура изменила группу прокуроров по делу расстрела на Майдане, а суд, который рассматривал дело, - изменил всем пяти меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.
29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и поддерживаемыми Россией боевиками по формуле «76 на 124». Украина получила 76 человек (12 военных, 64 гражданских).
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украины заявила, что обмен «экс-беркутовцев» «существенно усложнит» рассмотрение дела Майдана.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выдача пяти бывших беркутовцев была условием обмена.