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 Нацгвардейцы батальона им. Кульчицкого вернулись домой из зоны ООС. ФОТОрепортаж

Военнослужащие батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого, которые в течение трех месяцев выполняли служебно-боевые задачи в районе проведения Операции объединенных сил, 7 февраля вернулись домой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук воинской части 3066 Национальной гвардии Украины.

Нацгвардейцы батальона им. Кульчицкого вернулись домой из зоны ООС 01
Нацгвардейцы батальона им. Кульчицкого вернулись домой из зоны ООС 02

Командир вч 3066 полковник Роман Леонович поблагодарил личный состав ротной группы за добросовестное выполнение воинского долга и вручил военнослужащим заслуженные награды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Нацгвардии создали комитет для поддержки семей погибших воинов

Нацгвардейцы батальона им. Кульчицкого вернулись домой из зоны ООС 03
Нацгвардейцы батальона им. Кульчицкого вернулись домой из зоны ООС 04
Нацгвардейцы батальона им. Кульчицкого вернулись домой из зоны ООС 05

По традиции, в завершение мероприятия бойцы почтили память погибших побратимов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу памяти героев, отдавших свою жизнь за Украину.

Нацгвардейцы батальона им. Кульчицкого вернулись домой из зоны ООС 06

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Память погибших воинов батальона имени Кульчицкого почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нацгвардейцы батальона им. Кульчицкого вернулись домой из зоны ООС 07

Источник: https://censor.net.ua/n3174604
 
   
 Топ комментарии
 
***
Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім Святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.

Щоби Янгол закрив од біди,
Над тобою розправивши крила,
І шоб куля лихої орди
Не побачила, не зачепила.

Сніжним ранком чи днем дощовим,
Я шепочу у синєє Небо:
Повертайся, будь ласка живим,
Вся родина чекає на тебе.
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Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім Святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.

Щоби Янгол закрив од біди,
Над тобою розправивши крила,
І шоб куля лихої орди
Не побачила, не зачепила.

Сніжним ранком чи днем дощовим,
Я шепочу у синєє Небо:
Повертайся, будь ласка живим,
Вся родина чекає на тебе.
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Дякувати Богу .що вдома! Низький Вам уклін!
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Бывшие сотрудники спецподразделения отряда «Беркут» Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев после их обмена. Об этом сообщил 8 февраля адвокат Александр Горошинский.

Горошинский обнародовал на своей Фейсбук-странице совместное фото с Маринченко и Тамтурой, а также фото и текст их обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Руслану Рябошапке, информирует Радіо Свобода.

В письме говорится, в частности, о требовании отменить закон об амнистии для участников Революции достоинства. Его авторы также отрицают свою ответственность за гибель протестующих во время расстрелов Небесной сотни в феврале 2014 года.

Офис президента, Дмитрий Разумков и Офис генерального прокурора пока не комментировали информацию о возвращении экс-беркутовцев.

Пять бывших «беркутовцев» - Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко - обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.

В декабря 2019 года Генпрокуратура изменила группу прокуроров по делу расстрела на Майдане, а суд, который рассматривал дело, - изменил всем пяти меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и поддерживаемыми Россией боевиками по формуле «76 на 124». Украина получила 76 человек (12 военных, 64 гражданских).

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украины заявила, что обмен «экс-беркутовцев» «существенно усложнит» рассмотрение дела Майдана.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выдача пяти бывших беркутовцев была условием обмена.
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https://ru.krymr.com/a/news-advokat-berkutovtsy-ukraina/30424192.html
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СЛАВА ГЕРОЯМ!!! і жалко пацанів.навоювалися, набідувалисяя а за їхніми плечима уроди, хочуть продати те, за що вони гинуть і страждають. а чи отримали вони, ці пацани по 2 га *положеної* кожному українцю землі, як Ляшко на всю родину 10 га та ше й під Киевом? потім розділивши по 10 сот та продавши по 1000$ за сотку. а чи не миляться односельці (алкаші, недоумки, молодь) продати паї своїх батьків та дідів? щоб потім прогуляти все за тіждень і остатись з голим задом. як вони відреагують коли не зможуть попасти до лісу чи до ставка, бо все навкруги приватне та ще й не наше? за що гинули та воювали? в мене особисто відповіді нема і слів теж
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по внешнему виду сразу можно сказать, шо це настоящая гвардия
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За часів Пороха їх зовнішній вигляд був значно кращий... Тепер хлопці якби чимось пригнічені є.
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