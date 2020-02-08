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 Загороднюк назвал основные группы расходов оборонного бюджета

Оборонный бюджет условно делится на четыре группы расходов. Это расходы на содержание персонала, финансирование инфраструктуры, обеспечения Вооруженных Сил Украины вооружением и военной техникой, а также эксплуатационные расходы.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Он подчеркнул, что такой подход полностью соответствует стандартам, принятым в государствах-членах НАТО.

По словам руководителя оборонного ведомства, расходы на проведение операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях осуществляются в пределах вышеупомянутых направлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подготовка оборонного заказа в этом году проходит по новым стандартам, - Загороднюк

Загороднюк отметил, что расходы на проведение ООС финансируются также в рамках бюджетов других силовых ведомств, которые вовлечены в проведение операции.

Источник: https://censor.net.ua/n3174603
 
 
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От якби 115 млрд неіснуючих гривень які Зє хотів віддати сєпарам лугандонам, витратили на розробку озброєнь та закупівлю устаткування для оборонних заводів , тоді б можна було припистити що інколи зєляняки й думають про Україну.
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