 Из 1339 прокуроров, которые начали аттестацию, успешно завершили ее только 629, - Чумак

Как сказал в интервью Радіо Свобода заместитель генерального прокурора, руководитель Специализированной прокуратуры в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе Виктор Чумак, из 1339 прокуроров, которые начали аттестацию, успешно завершили ее только 629, передает Цензор.НЕТ.

"Представьте себе - аттестация! Никто никогда в стране такого не делал. Никто никогда за 28 лет в стране такого не делал. Причем никто же не говорит, что это аттестация была необъективной. Да, будут иски в суд, будут, наверное, разные судебные решения. Я не спорю", - сказал Чумак.

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По его словам, одним из элементов аттестации были анонимные компьютерные тесты. "Никто не сказал, что они были незаконны. Никто не сказал, что они виновны. Никто не сказал, что кто-то мог как-то подсмотреть или что-то там сделать так, что кто-то кого-то подтянул", - подчеркнул он.

Другой элемент, собеседования, проводили шесть кадровых комиссий, в которые входили заместители генпрокурора, рассказал Чумак. Кроме того, сказал он, в комиссию входили также "представители общественности, плюс представители, делегированные международными организациями".

Заместитель генпрокурора уточнил о последних, это были лица, делегированные странами-донорами, которые помогают в реформе прокуратуры, а именно странами Европы, а также США.

Отметим, что в конце прошлого года и Виктор Чумак, и Руслан Рябошапка озвучивали другие цифры - что из 1339 прокуроров аттестацию завершили успешно 610.

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