EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Общество
  272  19
Все про:прокуратура (3838) реформы (3473) Чумак (149) Офис генерального прокурора (77)

 Из 1339 прокуроров, которые начали аттестацию, успешно завершили ее только 629, - Чумак

Впервые за 28 лет независимости Украины все прокуроры прошли аттестацию.

Как сказал в интервью Радіо Свобода заместитель генерального прокурора, руководитель Специализированной прокуратуры в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе Виктор Чумак, из 1339 прокуроров, которые начали аттестацию, успешно завершили ее только 629, передает Цензор.НЕТ.

"Представьте себе - аттестация! Никто никогда в стране такого не делал. Никто никогда за 28 лет в стране такого не делал. Причем никто же не говорит, что это аттестация была необъективной. Да, будут иски в суд, будут, наверное, разные судебные решения. Я не спорю", - сказал Чумак.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": После реорганизации из 180 должностей Главной военной прокуратуры осталось 58, - Чумак. ВИДЕО

По его словам, одним из элементов аттестации были анонимные компьютерные тесты. "Никто не сказал, что они были незаконны. Никто не сказал, что они виновны. Никто не сказал, что кто-то мог как-то подсмотреть или что-то там сделать так, что кто-то кого-то подтянул", - подчеркнул он.

Другой элемент, собеседования, проводили шесть кадровых комиссий, в которые входили заместители генпрокурора, рассказал Чумак. Кроме того, сказал он, в комиссию входили также "представители общественности, плюс представители, делегированные международными организациями".

Заместитель генпрокурора уточнил о последних, это были лица, делегированные странами-донорами, которые помогают в реформе прокуратуры, а именно странами Европы, а также США.

Отметим, что в конце прошлого года и Виктор Чумак, и Руслан Рябошапка озвучивали другие цифры - что из 1339 прокуроров аттестацию завершили успешно 610.

Также читайте: Планируем полностью перезагрузить систему защиты прав ребенка, - Офис генпрокурора

Источник: https://censor.net.ua/n3174602
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Убийцам Шеремета это не поможет, я надеюсь.
 показать весь комментарий
 
цю країну вже не врятувати..( перемішуть старе гімно усякими "переатистаціями", "виборами" та іншим розводняком для лохторату..
 показать весь комментарий
 
Скобочку забыл закрыть после "перемішуть" (?)
 показать весь комментарий
 
А кто проводил эту аттестацию и кто атестировал самих атестовальщиков.
 показать весь комментарий
 
а наемные работники у вас оформлены и работают?
 показать весь комментарий
 
Господин Чумак, мы все рады, что у вас все хорошо, но у нас , несмотря на все ваши обещания, все по-старому. Топ коррупционеры , по-прежнему, гуляют на свободе. А это есть основная ваша задача
 показать весь комментарий
 
 
А если-бы не пан Чумак, дай Бог ему здоровья и сил, то..."из 1339 прокуроров, которые начали аттестацию, успешно завершили-бы ее 1619 прокуроров.
 показать весь комментарий
 
 
все эти аттестации до звезды, когда есть собеседование. сколько б ты не набрал баллов на компьютерном тестировании, на собеседовании пройдут те кто нужно. знаю кучу людей, которые после тестов были первыми в рейтинге, а посл собеседования оказались в конце списка
 показать весь комментарий
 
Интересно, а этот недоюрист Чумак, сам прошел -бы переаттестацию?
 показать весь комментарий
 
И шо теперь? Которые не прошли аттестацию, поедут в Польшу плитку ложить?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх