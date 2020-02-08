 Зеленский вместе с супругой посетил ватиканские музеи и собор Святого Петра, - ОП. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Владимир и Елена Зеленская осмотрели мозаичный алтарь князя Владимира и княгини Ольги. Мозаичные изображения Владимира Великого и княгини Ольги выполнены ватиканскими мастерами на средства украинского общества и епископа Стемфордской епархии УГКЦ Василия Лостена. В соборе Святого Петра они находятся с 1989 года.

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Также Президент с супругой посетили могилу святого Петра.

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