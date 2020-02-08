 Зеленский вместе с супругой посетил ватиканские музеи и собор Святого Петра, - ОП. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Владимир и Елена Зеленская осмотрели мозаичный алтарь князя Владимира и княгини Ольги. Мозаичные изображения Владимира Великого и княгини Ольги выполнены ватиканскими мастерами на средства украинского общества и епископа Стемфордской епархии УГКЦ Василия Лостена. В соборе Святого Петра они находятся с 1989 года.
Также Президент с супругой посетили могилу святого Петра.
Тим більше, їй треба подаруночок на день народження купити, порадувати себе.
Слава папередникам, слава парашенке )))
еще Сталин сказал, что у Папы ноль дивизий
Следующий визит к Далай-Ламе.....
Така незугарна, хоча на обличчя нічого.
Один раз нормально вбралася - на ту прикоцану інаугурацію. Більше нічого пристойного на ній такого, щоб їй личило - я не бачила.
- Господи, помоги мне, у меня ни рубля в кармане!
- Не ври...
- Таки что, мне теперь доллары менять?
В дома украинцев будут проникать без разрешения: что придумали в Раде
Под куполом Верховной Рады появился законопроект под номером 2458, который депутатам рекомендует рассмотреть парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКУ.
На него обратил внимание известный украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний в блоге для «Главреда».
Он отмечает, что данный законопроект предлагает в неотложных случаях (спасение жизни или ликвидация ЧП) разрешить сотрудникам коммунальных предприятий проникать в жилье граждан несанкционированно. Если понадобится, им будет позволено выбивать окна или двери.
На данный момент подобными полномочиями обладают только сотрудники силовых структур, но лишь в случае, если в помещении предотвращается преступление. Во всех остальных случаях допуск в квартиру разрешен только по решению суда.
Таким образом, если выше упомянутый законопроект будет поддержан депутатами, последствия не заставят себя ждать, уверен эксперт.
«Предлагаемые законом нормы - это чистой воды бред и беспредел. Все, что у нас пытаются провести вне суда, закончится кошмаром, так как в этом случае рейдеры и коллекторы будут у нас сантехниками. А самое смешное в этом то, что у коммунальных служб будет больше обязанностей, чем у полиции и других силовых органов», - подчеркнул Загородний.
Изменения, которые предлагаются, он называет рейдерским захватом квартиры, поскольку никто не сможет помешать коммунальщикам зайти внутрь и сменить замки. Более того, подобные действия предлагается проводить без присутствия правоохранителей.
Закон пытаются принять в угоду монополистам ЖКГ, чтобы они могли отключать услуги и проникать в помещения, когда и как захотят, без решения, уверен автор.
«Долги за услуги ЖКХ существуют, и их сумма составляет порядка 60 миллиардов гривен. Как их устранять, коммунальщики не знают. Квартиры у должников забирать боятся, так как опасаются бунта в стране. И хотя есть судебный порядок рассмотрения подобных дел без участия должника, опять-таки, в суд должен кто-то подать, провести подсчеты и переговоры с людьми. И потому, по-видимому, не придумали ничего лучше такого «финта ушами».
Загородний все же надеется, что у депутатов хватит ума вычеркнуть из законопроекта такие недвузначные нормы прежде, чем его вынесут на голосование.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/357743-v_doma_ukraintsev_budut_pronikatj_bez_razreshenija_chto_pridumali_v_rade
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