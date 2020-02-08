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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Ватикан (105) Зеленский (4521) Елена Зеленская (44)

 Зеленский вместе с супругой посетил ватиканские музеи и собор Святого Петра, - ОП. ФОТО

Во время официального визита в Ватикан Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой посетил ватиканские музеи, Сикстинскую капеллу и собор Святого Петра.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский вместе с супругой посетил ватиканские музеи и собор Святого Петра, - ОП 01

Владимир и Елена Зеленская осмотрели мозаичный алтарь князя Владимира и княгини Ольги. Мозаичные изображения Владимира Великого и княгини Ольги выполнены ватиканскими мастерами на средства украинского общества и епископа Стемфордской епархии УГКЦ Василия Лостена. В соборе Святого Петра они находятся с 1989 года.

Зеленский вместе с супругой посетил ватиканские музеи и собор Святого Петра, - ОП 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский попросил Папу Римского о помощи с освобождением пленных украинцев. ФОТО

Также Президент с супругой посетили могилу святого Петра.

Зеленский вместе с супругой посетил ватиканские музеи и собор Святого Петра, - ОП 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3174601
 
   
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экскурсия совпала с 9 рабочим днем недели и 26 часом в сутках напряженного трудового графика преЗика
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...расскажи, куда ты свою Маруху выгуливал... -- неужели в Ватикан, в Папин садик? *)
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-- вторая фотка! -- по жопам видно, шо охибели от неожиданности... -- (для тех, кто в курсе...*))
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І коли Зе дивився на Святого Петра, то йому у підсвідомості явився Порошенко 😁
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"Опять Он! Кругом Он! Даже когда Его нет!" отчаянно подумал Вовик
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А у нього в голові життєво важливих органів нема.
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во главе со Святым Петром - на первом фото видна его тень за колоной Зеленский вместе с супругой посетил ватиканские музеи и собор Святого Петра, - ОП - Цензор.НЕТ 9148
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-- от меня не убереглись! -- проскочил под шумок -- аж к самому Офицеру Охраны, за ограждение! -- правда, каюсь -- Подружку вперёд себя запустил... ...обои стояли смущённые друг от дружки, а я их фотал! ...йех -- ...было Дело в Ватикане...*)
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-- от негров, шо вокруг Ватикана, модным, палёным ширпотребом торгуют...*)
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В госпиталь к раненным военным ни разу за всё время не приехало говнокомандующее, в Италиях по музеям шляца..да ни вапрос, легко!!
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Непогано б і по римським модним бутікам Лєнкі походи з держбюджету проплатити.
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Так завтра ж іще є ...
Тим більше, їй треба подаруночок на день народження купити, порадувати себе.
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Плохо для музеев и собора... То ли сгорят, то ли развалятся после посещения Зе.
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Вовік скрізь у броніку. А Лєнкі не дають...
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Ленку не жалко, а за Вовиком 73% украинського нариду исцарапают себе лица и вырвут волосы, если не дай Бог Зеленский вместе с супругой посетил ватиканские музеи и собор Святого Петра, - ОП - Цензор.НЕТ 4004
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Ух какой маладесь )
Слава папередникам, слава парашенке )))
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Мы бродячие туристы. Мы в дороге день за днем. И палатка в поле чистом Это наш привычный дом. Мы худые, но плечисты, И не тянут рюкзаки. Понесло нас в путь неблизкий прямо в Ватикан, родтмьій дом...
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что оно с Папой обсуждало?
еще Сталин сказал, что у Папы ноль дивизий Зеленский вместе с супругой посетил ватиканские музеи и собор Святого Петра, - ОП - Цензор.НЕТ 1851

Следующий визит к Далай-Ламе.....
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Подивилася на цю ледЮ ... Я не стиліст, але вдягатися вона не вміє, смаку не має. Що не нап*ялить - сидить, як на корові сідло. Те, що ноги негарні і вона їх ховає - ну, можна ж підібрати відповідну довжину і фасон + взуття.
Така незугарна, хоча на обличчя нічого.
Один раз нормально вбралася - на ту прикоцану інаугурацію. Більше нічого пристойного на ній такого, щоб їй личило - я не бачила.
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Скільки охоронців цей сцикун біля себе держить. Кого він так боїться?
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Порохоботів, вони ховаються по темним кутам🐸
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А может ЗЕ сьездить на экскурсию и в Китай,посмотреть как в считаные дни строятся целые госпитальные комплексы для зараженых коронавирусом?
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...за ними вслед шло пять кардиналов - изгоняли злых духов и заново освящали здания.

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Там і авакян і бронік, але Лєнка все одно в траурі. Про всяк випадок. )
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Еврей разговаривает с Богом:
- Господи, помоги мне, у меня ни рубля в кармане!
- Не ври...
- Таки что, мне теперь доллары менять?
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Много перемен и изменений в жизни, а также поездок, командировок, путешествий.
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группа гопників виглядає жалюгідно поруч зі світовими витворами мистецтва.
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а тим часом ...
В дома украинцев будут проникать без разрешения: что придумали в Раде
Под куполом Верховной Рады появился законопроект под номером 2458, который депутатам рекомендует рассмотреть парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКУ.
На него обратил внимание известный украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний в блоге для «Главреда».
Он отмечает, что данный законопроект предлагает в неотложных случаях (спасение жизни или ликвидация ЧП) разрешить сотрудникам коммунальных предприятий проникать в жилье граждан несанкционированно. Если понадобится, им будет позволено выбивать окна или двери.
На данный момент подобными полномочиями обладают только сотрудники силовых структур, но лишь в случае, если в помещении предотвращается преступление. Во всех остальных случаях допуск в квартиру разрешен только по решению суда.
Таким образом, если выше упомянутый законопроект будет поддержан депутатами, последствия не заставят себя ждать, уверен эксперт.
«Предлагаемые законом нормы - это чистой воды бред и беспредел. Все, что у нас пытаются провести вне суда, закончится кошмаром, так как в этом случае рейдеры и коллекторы будут у нас сантехниками. А самое смешное в этом то, что у коммунальных служб будет больше обязанностей, чем у полиции и других силовых органов», - подчеркнул Загородний.
Изменения, которые предлагаются, он называет рейдерским захватом квартиры, поскольку никто не сможет помешать коммунальщикам зайти внутрь и сменить замки. Более того, подобные действия предлагается проводить без присутствия правоохранителей.
Закон пытаются принять в угоду монополистам ЖКГ, чтобы они могли отключать услуги и проникать в помещения, когда и как захотят, без решения, уверен автор.
«Долги за услуги ЖКХ существуют, и их сумма составляет порядка 60 миллиардов гривен. Как их устранять, коммунальщики не знают. Квартиры у должников забирать боятся, так как опасаются бунта в стране. И хотя есть судебный порядок рассмотрения подобных дел без участия должника, опять-таки, в суд должен кто-то подать, провести подсчеты и переговоры с людьми. И потому, по-видимому, не придумали ничего лучше такого «финта ушами».
Загородний все же надеется, что у депутатов хватит ума вычеркнуть из законопроекта такие недвузначные нормы прежде, чем его вынесут на голосование.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/357743-v_doma_ukraintsev_budut_pronikatj_bez_razreshenija_chto_pridumali_v_rade

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