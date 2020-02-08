 Потенциал для продолжения протестов есть, потому что 70% украинцев против рынка земли, - Билецкий

Об этом глава политической партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий заявил 8 февраля во время дебатов с советником Премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексеем Мушаком на телеканале "Интер", информирует Цензор.НЕТ.

Билецкий подчеркнул, что большинство аграриев аргументировано боятся открытия рынка земли, ведь в Украине отсутствует эффективная правовая база, чтобы защитить мелких фермеров от рейдерства. Кроме того, есть реальный риск потери более 10% сельскохозяйственных угодий Украины, если закон о земле будет проголосован сейчас - до проведения полноценной инвентаризации всех земель.

"Фермерство и жители мелких сел категорически против рынка земли в нынешнем виде. Рейдерство никуда не делось. Вы говорите о спаде, а на самом деле фермеры просто перестали верить органам правопорядка и обращаются к бандитам. Теперь о геокадастре. Компания, которая занимается формированием этого кадастра на основе спутниковой съемки, накануне признала, что в кадастр не внесено по крайней мере 4 млн 300 тыс. га земли. Если ВРУ сейчас проголосует закон о рынке земли, это приведет к потере более 10% всей украинской земли", - заявил Билецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Национальный Корпус" призвал Зеленского выполнить обещание и назначить референдум по вопросу земли

Лидер "Национального Корпуса" добавил, что среди украинского населения нет поддержки этого закона, но власть игнорирует позицию общества, не соглашаясь на всенародный референдум. Билецкий отметил, если закон о земле все же проголосуют в действующей редакции, то протесты продолжатся, ведь потенциал для этого есть.

"Вы говорите, для внедрения рынка земли есть 240 голосов в Раде, а скажите - есть по крайней мере 50% украинского народа? Это абсолютная махинация. Все социологии, даже приближенные к президенту, показывают - около 70% украинцев против открытия рынка земли. За вами люди? Почему тогда вы не проводите референдум? Потенциал для протестов есть. И если закон все же проголосуют, "Национальный Корпус" вместе с аграриями будет бороться за его отмену", - сказал Билецкий.

В ответ Алексей Мушак заявил, что украинцы никогда не пойдут на продажу земли из-за "ментальных стереотипов", но это не может быть поводом для отмены реформы.

"Украинская ментальность и культура говорит, что землей не надо торговать. Но мы хотим, чтобы украинцы распоряжались землей", - сообщил чиновник.

Также читайте: "Как сутенер бегает между США и РФ, чтобы продать Украину", - Билецкий раскритиковал речь Зеленского в Давосе

При этом Мушак так и не смог ответить на вопрос Билецкого, почему власть не желает объявить референдум по поводу открытия рынка земли, как ранее обещал президент. А по поводу рейдерства и возможных афер с землей после снятия моратория чиновник заявил "нет проблемы" и посоветовал украинцам сверять права на сельскохозяйственные угодья с кадастром.

"Нужно проверить, есть ли участок в земельном кадастре. Земельный кадастр абсолютно открыт. Если для пожилых людей это сложно, пусть просят своих внуков, чтобы проверить, кто является владельцем этого участка. Нету проблемы. Если там вы - все окей. Если данные не внесены в кадастр, надо внести", - посоветовал чиновник.

Напомним, в Верховной Раде продолжается рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. За два дня парламентарии рассмотрели только 216 поправок к закону из 4018-ти. Из уже обработанных большинство поправок депутаты не поддержали. В том числе те, на которых настаивали аграрии.

Читайте также: "Жертв на фронте стало больше, чем в прошлом году, а Зеленский просит "не постреливать", - Билецкий