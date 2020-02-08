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 Политика Украины
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Все про:земля (1667) Билецкий (154) Национальный корпус (232) рынок земли (116)

 Потенциал для продолжения протестов есть, потому что 70% украинцев против рынка земли, - Билецкий

Около 70% украинцев выступают против открытия рынка земли, поэтому потенциал для продолжения протестов есть. Если закон все-таки проголосуют, "Национальный Корпус" вместе с аграриями будет бороться за его отмену. Действующая власть осознает, что общество никогда не поддержит снятие моратория в таком виде, как сейчас, и поэтому категорически не соглашается на проведение всенародного референдума.

Об этом глава политической партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий заявил 8 февраля во время дебатов с советником Премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексеем Мушаком на телеканале "Интер", информирует Цензор.НЕТ.

Билецкий подчеркнул, что большинство аграриев аргументировано боятся открытия рынка земли, ведь в Украине отсутствует эффективная правовая база, чтобы защитить мелких фермеров от рейдерства. Кроме того, есть реальный риск потери более 10% сельскохозяйственных угодий Украины, если закон о земле будет проголосован сейчас - до проведения полноценной инвентаризации всех земель.

"Фермерство и жители мелких сел категорически против рынка земли в нынешнем виде. Рейдерство никуда не делось. Вы говорите о спаде, а на самом деле фермеры просто перестали верить органам правопорядка и обращаются к бандитам. Теперь о геокадастре. Компания, которая занимается формированием этого кадастра на основе спутниковой съемки, накануне признала, что в кадастр не внесено по крайней мере 4 млн 300 тыс. га земли. Если ВРУ сейчас проголосует закон о рынке земли, это приведет к потере более 10% всей украинской земли", - заявил Билецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Национальный Корпус" призвал Зеленского выполнить обещание и назначить референдум по вопросу земли

Лидер "Национального Корпуса" добавил, что среди украинского населения нет поддержки этого закона, но власть игнорирует позицию общества, не соглашаясь на всенародный референдум. Билецкий отметил, если закон о земле все же проголосуют в действующей редакции, то протесты продолжатся, ведь потенциал для этого есть.

"Вы говорите, для внедрения рынка земли есть 240 голосов в Раде, а скажите - есть по крайней мере 50% украинского народа? Это абсолютная махинация. Все социологии, даже приближенные к президенту, показывают - около 70% украинцев против открытия рынка земли. За вами люди? Почему тогда вы не проводите референдум? Потенциал для протестов есть. И если закон все же проголосуют, "Национальный Корпус" вместе с аграриями будет бороться за его отмену", - сказал Билецкий.

В ответ Алексей Мушак заявил, что украинцы никогда не пойдут на продажу земли из-за "ментальных стереотипов", но это не может быть поводом для отмены реформы.

"Украинская ментальность и культура говорит, что землей не надо торговать. Но мы хотим, чтобы украинцы распоряжались землей", - сообщил чиновник.

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При этом Мушак так и не смог ответить на вопрос Билецкого, почему власть не желает объявить референдум по поводу открытия рынка земли, как ранее обещал президент. А по поводу рейдерства и возможных афер с землей после снятия моратория чиновник заявил "нет проблемы" и посоветовал украинцам сверять права на сельскохозяйственные угодья с кадастром.

"Нужно проверить, есть ли участок в земельном кадастре. Земельный кадастр абсолютно открыт. Если для пожилых людей это сложно, пусть просят своих внуков, чтобы проверить, кто является владельцем этого участка. Нету проблемы. Если там вы - все окей. Если данные не внесены в кадастр, надо внести", - посоветовал чиновник.

Напомним, в Верховной Раде продолжается рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. За два дня парламентарии рассмотрели только 216 поправок к закону из 4018-ти. Из уже обработанных большинство поправок депутаты не поддержали. В том числе те, на которых настаивали аграрии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174599
 
   
 Топ комментарии
 
Земля буде продана, бо у зєбілів немає грошей в бюджеті, все протринькали економісти х...ві.

Потенциал для продолжения протестов есть, потому что 70% украинцев против рынка земли, - Билецкий - Цензор.НЕТ 207
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Билецкий как то пох...мне другое интеренсо шо там ЗЕбилы покудахтают насчёт народовляддя которое им кловун обещал в своей предвыборной программе? Помните как шут квартальный свои адептам заливал про рихвирендумы, народовляддя и назначения на должности па конкурсу!! Как радостно повизгивало ЗЕбильное стадо... да да па конкурсу, визжали ЗЕбилы аж млея от счастья...Где делись ЗЕбилы???...что ушли к конкурсам готовица????
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КОда лохам в 90х ваучеры раздавали, лохи говорили вот точно так же ..точно слово в слово. Мол теперь люди будут владеть предприятиями а не бандиты - вот и ваучер получили!! Ну собссно на такой контингент ЗЕбилы и расчитывают сейчас..ваучерная приХватизация 2.0 в действии. Благо шо лох не мамонт..
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За законом, - так і є. Але доступу до багатьох водойм немає.
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вистачить і 50 метрів..проте "найсмачніше" вже повикупали та перегородили десяти метровими парканами..
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думаю це не реально..та і потреби такої не бачу..
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клоуны по определению не могут управлять страной, поскольку делают из страны цирк. янелох помимо того что клоун, так еще и пианист ))) "не стреляйте в пианиста , он играет как умеет ". был у нас презик барыга мальдивский, редкостное трепло ,так янелох оманский оставил этого брехуна далеко позади ))))
ох вован, ничему тебя не учит история, видать хреново обучаемый ))))
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Основной спор идёт почему , да через паи .?! Много народу хочет иметь возможность их продать ,, дело хозяйское . Тогда уж сделать рынок только для владельцев паёв , а землю которая в госсобственности не трогать . !! Потенціал для продовження протестів є, бо 70% українців проти ринку землі, - Білецький - Цензор.НЕТ 3623 .
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Я недовіряю українцям бо вони трохи дурні і я теж. Продадуть все нах. за копійки, а потім обдерті будуть пісні співати, як їм погано живеться.
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То уже их личное дело . Многие кстати , " обдерти " и жалуются на жизнь и сейчас , при том что владеют землёй . !! .
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Так потрібно щоб вибрані, надіюсь розумні люди це врахували, а не проводили дурні референдуми.
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Покау нас такие судьи (как, например, судья признавшая что Портнов последние пять лет жил в Украине, когда тот все это время был в России) с легкостью берущие взятки и не боящиеся наказания и коррумпированная насквозь судебная система, рынок земли открывать нельзя
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Если аналогичный рынок земли есть в США, Канаде, Польше, Германии, Франции или Прибалтике, то почему его не должно быть в Украине?! За всю историю только долбаные комуняки были против частной собственности на землю и право хозяина ею распоряжаться
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у них нет аналогичного рынка - уже был пост о польском рынке.
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Українців обдурять з ринком землі.Звісно він потрібен,але у сьогоднішній ситуації і з тим,що хочуть прийняти,Україні буде кінець.
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Дак і зараз продається і без ринку і без закону. Укладається липовий договір позики з заставою у вигляді земельної ділянки, а через місяць укладається угода про погашення простроченого зобов'язання за рахунок заставного майна. УСЕ. Власник землі змінився.
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Ніякої продажі української землі, тільки оренда, тим хто на ній працює. Бариг на нари.
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вопрос в деталях. Никто не против рынка земли, но в том виде, в каком его пропихивают зебилы - нам конец.
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Безземельные городские люмпены против продажи земли.Дайте им хоть по 2 га ,и всё,дайошь рынок земли!
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вот у меня нет земли, но у моих прадедов была земля, и советы отобрали.
Так вот, я знаю экономические приоритеты и причины достатка, и за то, чтобы в Украине развивалось фермерство, а не гробилось дикими агрохолдингами.
Конечно ты дурак
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Эй Андрюха---по кличке Смелый-белый витязь в кошачей шкуре----ты вернись додому, в Харьков----*есть у нас ещё дома дела...*. Много тут морей безкрайних трудовых! А там, по главным местам есть кому!
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Наконец то появился Андрей Билецкий. Значит протестная волна оживится. Андрей Билецкий Образованный политик, Он может многое. Надеемся на него. А.Билецкий большая протестня сила.
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