 Освобожденный по обмену Бражников лично бил меня и несколько лет участвовал в избиениях и пытках других заключенных, - Асеев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тиждень.ua.

Асеев рассказал, что были заключенные, которые сотрудничали с администрацией и принимали участие в пытках и избиениях.

"Например, Евгений Бражников, которого вместе со мной освободили по обмену, занимался этим несколько лет. Причем часто действовал по собственному усмотрению, без каких-либо приказов. Просто находясь в камере, они били и унижали людей, потому что им это было в кайф.

Алексей Кусков, который также занимался этим, был освобожден по обмену в 2017. Он сейчас свободно живет в Киеве. И Бражников, и Кусков били меня лично. Последний в ноябре 2017 года отбил мне почку. Они ворвались в нашу камеру посреди ночи и переломали всех", - сообщил Асеев.

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Журналист дал показания об этом в Офисе генпрокурора и СБУ.

По словам Асеева, Бражников рассказывал другим заключенным, что он "много чего может рассказать и будет полезен" в Украине в случае обмена. "Как только нас вывезли на украинскую сторону, Бражникова стали бить прямо в автобусе, и только военные спасли его от самосуда", добавил он.

Асеев рассказывал о ситуации с Бражником на встрече с президентом Владимиром Зеленским: "Он позвонил главе СБУ, и там ему сказали, что занимаются Бражниковым. То есть им точно известно о преступлениях этого человека".

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Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.