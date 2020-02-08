 Освобожденный по обмену Бражников лично бил меня и несколько лет участвовал в избиениях и пытках других заключенных, - Асеев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тиждень.ua.
Асеев рассказал, что были заключенные, которые сотрудничали с администрацией и принимали участие в пытках и избиениях.
"Например, Евгений Бражников, которого вместе со мной освободили по обмену, занимался этим несколько лет. Причем часто действовал по собственному усмотрению, без каких-либо приказов. Просто находясь в камере, они били и унижали людей, потому что им это было в кайф.
Алексей Кусков, который также занимался этим, был освобожден по обмену в 2017. Он сейчас свободно живет в Киеве. И Бражников, и Кусков били меня лично. Последний в ноябре 2017 года отбил мне почку. Они ворвались в нашу камеру посреди ночи и переломали всех", - сообщил Асеев.
Журналист дал показания об этом в Офисе генпрокурора и СБУ.
По словам Асеева, Бражников рассказывал другим заключенным, что он "много чего может рассказать и будет полезен" в Украине в случае обмена. "Как только нас вывезли на украинскую сторону, Бражникова стали бить прямо в автобусе, и только военные спасли его от самосуда", добавил он.
Асеев рассказывал о ситуации с Бражником на встрече с президентом Владимиром Зеленским: "Он позвонил главе СБУ, и там ему сказали, что занимаются Бражниковым. То есть им точно известно о преступлениях этого человека".
Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.
ото ж давайте разом попросимо тих, хто має прилетіти з Китаю побути під карантином !може погодяться, га ?
нэ козаького роду таварисч...
Ах*енный *заложников* ЗЕ обменял на росийских диверсантов и террористов
надо ж как-то оправдаться, что перед Пыней писается
Доречі - одного із цих двох виродків обміняли у 2017му - то ж починай гнати й на Порошка так само, як гониш за це на Зелю, чи подвійні стандарти?
Тільки от ти завжди бачиш зашквари лише першого, а другого весь час намагаєшся витягти з лайна.
так?
їм треба ***** догодити
Спасибо скажем зебилам!
Ще одне свідчення, що кагал взяв тих, кого впихнули і віддав тих, кого наказав кремль.
Ніхто ніякі списки не уточнював і не перевіряв. Але бидлу впарили про "перемогу", то воно в екстазі заходилося два тижні. Ще й вищали на тих, хто писав про "таксистів-маршрутників", лівих бабів, тьоток, які їхали квартирку прикупити, решту мутних персонажів і т.д. і обзивали людей =підлотою і гниллю=, бо не всі прониклися співчуттям і не захопилися ідеєю роздавання квартир.