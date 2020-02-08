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 Освобожденный по обмену Бражников лично бил меня и несколько лет участвовал в избиениях и пытках других заключенных, - Асеев

Журналист Станислав Асеев, вернувшийся в Украину в рамках обмена людьми с РФ в декабре прошлого года, заявляет, что освобожденный вместе с ним Евгений Бражников принимал участие в избиении и пытках заключенных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тиждень.ua.

Асеев рассказал, что были заключенные, которые сотрудничали с администрацией и принимали участие в пытках и избиениях.

"Например, Евгений Бражников, которого вместе со мной освободили по обмену, занимался этим несколько лет. Причем часто действовал по собственному усмотрению, без каких-либо приказов. Просто находясь в камере, они били и унижали людей, потому что им это было в кайф.

Алексей Кусков, который также занимался этим, был освобожден по обмену в 2017. Он сейчас свободно живет в Киеве. И Бражников, и Кусков били меня лично. Последний в ноябре 2017 года отбил мне почку. Они ворвались в нашу камеру посреди ночи и переломали всех", - сообщил Асеев.

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Журналист дал показания об этом в Офисе генпрокурора и СБУ.

По словам Асеева, Бражников рассказывал другим заключенным, что он "много чего может рассказать и будет полезен" в Украине в случае обмена. "Как только нас вывезли на украинскую сторону, Бражникова стали бить прямо в автобусе, и только военные спасли его от самосуда", добавил он.

Асеев рассказывал о ситуации с Бражником на встрече с президентом Владимиром Зеленским: "Он позвонил главе СБУ, и там ему сказали, что занимаются Бражниковым. То есть им точно известно о преступлениях этого человека".

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Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3174596
 
 
 Топ комментарии
 
Почему-то я этому не удивляюсь...
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Ах*енный *заложников* ЗЕ обменял на росийских диверсантов и террористов
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зедрисні на це начхати
їм треба хуйлу догодити
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П'ятеро британських громадян заразилися коронавірусом під час відпочинку на гірськолижному курорті у Франції, після перебування в одному шале з людиною, яка була в Сінгапурі.
ото ж давайте разом попросимо тих, хто має прилетіти з Китаю побути під карантином !може погодяться, га ? Освобожденный по обмену Бражников лично бил меня и несколько лет участвовал в избиениях и пытках других заключенных, - Асеев - Цензор.НЕТ 8527
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просит у громады разрешения шампур засунуть под лопатку...
нэ козаького роду таварисч...
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Ах*енный *заложников* ЗЕ обменял на росийских диверсантов и террористов
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ALEX SUROVV

Ах*енный *заложников* ЗЕ обменял на росийских диверсантов и террористов

Освобожденный по обмену Бражников лично бил меня и несколько лет участвовал в избиениях и пытках других заключенных, - Асеев - Цензор.НЕТ 4083
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не преЗик мира, это он так перед папой хвалился.

надо ж как-то оправдаться, что перед Пыней писается
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В списке обменяных есть и наши спецназовцы, ликвидировавшие заместителя главаря дыныры и сидевшие в застенках фсб.
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Як це виправдовує обмін виродків, про яких каже Асєєв?
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Звісно що так, бо те, що вони - виродки стало відомо вже після обміну і зараз їми займається сбу.
Доречі - одного із цих двох виродків обміняли у 2017му - то ж починай гнати й на Порошка так само, як гониш за це на Зелю, чи подвійні стандарти?
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Грицак такий же "патріот", як і твій баканов.
Тільки от ти завжди бачиш зашквари лише першого, а другого весь час намагаєшся витягти з лайна.
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А ничего , что один был обменнен еще в 2017 Петей и спокойно живет в Киеве ?Зе во всем виноват ?
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Настоящий мужик не жаловался а пошел бы и отомстил. Гранату в окно или пулю в затылок, дело чести
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Уверен,что и тебя кто-то когда то обижал. Но ты это никому не говоришь. Не говоря уже о гранате ))
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Насколько меня кто то когда то обижал тому я уже адекватно отомстил
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А чего тебя ахмет с тарифами по электричеству не обижает ? Медведчук,своими действиями ? Это обидно,как не крути ))
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Ну да , завалить и самому из плена и в тюрьму, а вам повод покричать , что опять патриотов сажают ? Или на оборот подняли бы хай , что агент фсб патриота убил и давай это чмо отбеливать как неприклонного борца с кацапами .
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Антиморально . Военных преступников и палачей ,выпускать.... Зеленскому это непонятно ?
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После поздравления Зеленским путина на Новый год, уже всем давно всё стало понятно.
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Нам в Украину реально запустили диверсантов, коллаборантов, убийц!
Спасибо скажем зебилам!
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Кстати что там затихло дело водителя который отвез 8 наших бойцов на территорию врага и которого потом Мертвечук привез своим самолетом в качестве пиара? Один из етих пленных уже зверски убит рашистами. Когда будет месть?
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Зе-мразь такая же как и те кто бил пленных. Представляю каких садистов и убийц в следующий раз под предлогом обмена пленными завезут в Украину.
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А голобородькам з кацапського кіно Пох. Їм би лише зарплати собі коханим підняти, "что-бі нє біло у ніх искушєнія варавать"
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Ну - і ?
Ще одне свідчення, що кагал взяв тих, кого впихнули і віддав тих, кого наказав кремль.
Ніхто ніякі списки не уточнював і не перевіряв. Але бидлу впарили про "перемогу", то воно в екстазі заходилося два тижні. Ще й вищали на тих, хто писав про "таксистів-маршрутників", лівих бабів, тьоток, які їхали квартирку прикупити, решту мутних персонажів і т.д. і обзивали людей =підлотою і гниллю=, бо не всі прониклися співчуттям і не захопилися ідеєю роздавання квартир.
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эти двое мудаков, были задержаны чекистами, за реально криминальные дела, но естественно под соусом "шпионажа", с тем моментом, что как "шпионы" они будут более полезны, например, для возможного обмена, а вышли они 100 % за деньги, которые отчехлили местным впопучленцам....очень внимательно, в следующий раз, надо мониторить списки..эфэсбэшники в этом деле очень понимают
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То може пан Чумак це вичитає та притягне до відповідальності цього виплядка разом з подільником віслюком?!
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