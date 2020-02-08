EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия
  664  55
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8668) Донбасс (20614) Объединенные силы (441)

 Враг применил оружие калибра 122 мм и 120 мм у Орехово, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, противник обстрелял позиции ОС вблизи населенного пункта Орехово из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм (12 снарядов) и из минометов калибра 120 мм (16 мин).

Уточняется, что 8 февраля в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины уничтожили четырех российских наемников в районе Золотого

Враг применил оружие калибра 122 мм и 120 мм у Орехово, потерь нет, - пресс-центр ОС 01

Напомним, 7 февраля российско-оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Также смотрите: Глава МИД Дании Кофод посетил КПВВ "Майорское" в зоне проведения ООС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3174595
 
 
 Топ комментарии
 
Это новые позиции ВСУ после разведения. Между Орехово и Золотым 2600 метров.
Комментарий сейчас опять удалят
Враг применил оружие калибра 122 мм и 120 мм у Орехово, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1982

 показать весь комментарий
 
А соевые уже начали ныть...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У нас уже не центр ОС , а центр статистики. Кстати Орехово , это почти территория разведения?
 показать весь комментарий
 
 
Это новые позиции ВСУ после разведения. Между Орехово и Золотым 2600 метров.
Комментарий сейчас опять удалят
Враг применил оружие калибра 122 мм и 120 мм у Орехово, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1982

 показать весь комментарий
 
 
просто верните троекратно...тошнит от таких новын.
 показать весь комментарий
 
Дякуємо усім, хто проголосував за Зе🐸
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мені твоя подяка і нафіг не потрібна... Ворог застосував зброю калібру 122 мм і 120 мм біля Оріхового, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 579
 показать весь комментарий
 
 
Орехово это новые позиции после отхода от Золотого
 показать весь комментарий
 
 
Треба далі відводити війська і тоді сепари зможуть обстрілювати в інших місцях.
 показать весь комментарий
 
 
Там теж відвели наші війська.
=без потерь=, поранених тільки потім десятками в шпиталі везуть.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
в Зеленського немає бізнесу в РФ і немає ботоферми , яка його прославляє - от і вся різниця ...
 показать весь комментарий
 
 
Нічого у нього нема, особливо грошей за серіали та вілли у Італії🐸
 показать весь комментарий
 
 
Ну а сериалы в РФ с участием зеленого кто крутит ???? Что касается ботофермы, не знаю.В остальном уже все понятно.
 показать весь комментарий
 
А раніше це не було зрозумілим? Так хто тепер "тупорилий"?
 показать весь комментарий
 
 
Я не Ванга или Нострадамус. Я оцениваю дела. Хоть соевого, хоть зеленого.
 показать весь комментарий
 
Ванга? Та не побачив далі від свого носа. Тепер маємо те, що ти обрав.
 показать весь комментарий
 
 
Еще раз тупорылому и недоразвитому. Я выбирал или вор и трус или пан неизвестность.
 показать весь комментарий
 
Ти обирав і знав, що обираєш Коломийського. Тому не треба брехати.
 показать весь комментарий
 
При чем здесь Коломойский ?????? Еще особо тупому повторяю. Я выбирал между или трус и вор или неизвестность. Зеленый до этого ни одного государственной должности не занимал.......
 показать весь комментарий
 
Тобто ти щось знав🐸 Але не те, що треба. У тебе ознака приналежності до 73%.
 показать весь комментарий
 
Вот ты ватный баран,такие только на рф водятся
 показать весь комментарий
 
а що - РФ повинна заборонити , в себе , серіали з його участю ?
 показать весь комментарий
 
Речь не об это. Для меня , что Липецкая фабрика Порося, что кинокомпания Зеленого как то одинаково.
 показать весь комментарий
 
І ти типу не знав про телекомпанію Зеленського, бо не Ванга. Які ж ви передбачувані.
 показать весь комментарий
 
 
Ты полный придурок. Я что должен был знать, кто и чем владеет??????
 показать весь комментарий
 
А хто ти, якщо голосував і нічого не знав про свій вибір? Може форумчани підкажуть, бо ти неспроможний відповісти.
 показать весь комментарий
 
 
Ты или полный дебил или косишь под него !!!!!! Я выбирал НЕИЗВЕСТНОСТЬ !!!!! ЧЕЛОВЕКА, который НИ ДНЯ НЕ РАБОТАЛ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ !!!!!!!
 показать весь комментарий
 
Обирав "неізвєстность". Так ти дійсно не маєш розуму. Більше питань нема. Мабуть усім смішно. Заскриньте цей коментар і будемо завжди з гумором😁
 показать весь комментарий
 
 
Ось трапиться у тебе, скажімо, гострий апендицит (чого я тобі НЕ бажаю) і буде тебе оперувати актор Ахтем Сеїтаблаєв, який блискуче грав роль хірурга у серіалі. Ти погодишся?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А соевые уже начали ныть...
 показать весь комментарий
 
 
Они стирая диваны все как один готовы идти охранять Козин
 показать весь комментарий
 
 
Медаль з російського ресурсу, бо ти кацап.
 показать весь комментарий
 
 
Ай ,нэнэнэ,кучерявенький повангуй,погадай да всю кривду расскажи....
 показать весь комментарий
 
Полководец из зеленого недоразвитого как из говна пуля. Полный провал Парижа уже налицо....
 показать весь комментарий
 
 
Але ж він найвеличніший лідер Всесвіту. Не те, що пєця. Пам'ятаєш, як ти його обрав?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Але ж він найвеличніший лідер Всесвіту.

- добре , що і порохофіли нарешті це визнали .... Враг применил оружие калибра 122 мм и 120 мм у Орехово, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7296
 показать весь комментарий
 
 
Краще нього лише ваш президент Путін, якого у народі називають ******🐸
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
звісно , що для вас , кацапів , ***** найкраще - тому і ботоферма ваша однаковими словами топить за ВВХ і за ПОПу ...
 показать весь комментарий
 
 
Дійсно, що для вас кацапів ***** цар і бог.
 показать весь комментарий
 
Тупорылым уже обьяснял и не раз. Я выбирал или трус и вор , или неизвестность. И это беда, что этот оказался таким же трусом и вором.....
 показать весь комментарий
 
 
Будеш пояснювати потім, коли визнаєш кого ти привів до влади.
 показать весь комментарий
 
 
Ну герои с майдана тоже к власти явно не патриота привели. А труса и мародера.....
 показать весь комментарий
 
 
Порівняй стратегічно. Не вдається? Тоді скоро будеш без своєї країни.
 показать весь комментарий
 
 
а к чему тут герои Майдана?..народ Порошка избрал..
 показать весь комментарий
 
 
Він обрав "неізвєстность"😁 Це його слова.
 показать весь комментарий
 
Земля - це безпека України.
З землею жартувати не можна. Це корінне питання, це душа українського народу. Вона дає нам силу, дала коріння українське.Землю можна захопити двома шляхами: силою або придбати. І ви будете наймитом на чужій землі.
 показать весь комментарий
 
 
Ворог застосував зброю калібру 122 мм і 120 мм біля Оріхового, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8104

***

А мне б тебя
уставшего, голодного,
давно не бритого,
с больной ногой,
с горящим взглядом,
а внутри "холодного",
дождаться бы живым
с передовой.

А мне б тебя,
сердитого и нудного,
и самого любимого
обнять
и знать и верить
не бывает лучшего!!!
О, что за мука -
ждать!
 показать весь комментарий
 
 
...есть же контрбатарейные амерские установки..засечь уродов и долбануть ответку..и сразу в преисподнюю экипаж машины боевой упырей этих отправить.. Ворог застосував зброю калібру 122 мм і 120 мм біля Оріхового, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7677..
 показать весь комментарий
 
А "Іглою"(на заставці) вони міни збивають, чи снаряди?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх