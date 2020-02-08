 Враг применил оружие калибра 122 мм и 120 мм у Орехово, потерь нет, - пресс-центр ОС

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, противник обстрелял позиции ОС вблизи населенного пункта Орехово из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм (12 снарядов) и из минометов калибра 120 мм (16 мин).
Уточняется, что 8 февраля в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Напомним, 7 февраля российско-оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.
Комментарий сейчас опять удалят
=без потерь=, поранених тільки потім десятками в шпиталі везуть.
Украинские воины уничтожили четырех российских наемников в районе Золотого
- добре , що і порохофіли нарешті це визнали ....
З землею жартувати не можна. Це корінне питання, це душа українського народу. Вона дає нам силу, дала коріння українське.Землю можна захопити двома шляхами: силою або придбати. І ви будете наймитом на чужій землі.
***
А мне б тебя
уставшего, голодного,
давно не бритого,
с больной ногой,
с горящим взглядом,
а внутри "холодного",
дождаться бы живым
с передовой.
А мне б тебя,
сердитого и нудного,
и самого любимого
обнять
и знать и верить
не бывает лучшего!!!
О, что за мука -
ждать!