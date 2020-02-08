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Все про:Нацполиция (10876) смерть (6406) строительство (1686) Тернополь (571)

 Двух рабочих засыпало землей в траншее для теплотрассы в Тернополе, - Нацполиция. ФОТО

В Тернополе двое рабочих погибли при прокладке траншеи для теплотрассы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"8 февраля в 1:46 в дежурную часть полиции поступило сообщение о несчастном случае на стройке. Прораб сообщил, что во время копания траншеи для теплотрассы к одной из новостроек Тернополя, в результате оползня завалило землей двух рабочих", - сказано в сообщении.

Спасатели достали из-под завалов мужчин, но спасти им жизнь не удалось. Погибшие - жители Одесской и Донецкой областей.

Двух рабочих засыпало землей в траншее для теплотрассы в Тернополе, - Нацполиция 01

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Согласно предварительным данным, во время проведения земляных работ не были соблюдены соответствующие нормы безопасности. 

Данный факт полицейские внесли в ЕРДР в соответствии со ст.272 УК. Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3174594
 
 
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Жаль людей, бо вони чесно працювали.
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На рашке сьогодні розбився хелікоптер з депутатом Айрат Харуліним з "єдиної расеї"., депутат держдуми загинув.
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странный прораб...землекопов из мокшандии просто нэнадыбав?
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Жаль людей, бо вони чесно працювали.
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так то кошерно за 100км примастырить котельню для единой трёхэтажной будки...
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..уже из одессы в тернополь на работу?...там же полный депресняк...
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Видно, твоя інформація про "депресняки" трохи застаріла.
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...только позавчера по тел. говорил с приятелем..работы нет совсем ..только ФОП, торговля, и то если повезет....все почти в польше или на расее..
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Почему копали ночью ? Их начальство , что - клад искали ? Я не знаком с нормами безопасности труда , но думаю , что такие работы должны производиться только днём .
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...при освещении можна и ночью..прораб недосмотрел состояние стен котлована этого, или экскаваторщик близко к обрезу траншеи грунт складировал и обратная засыпка получилась..раздолбайство на ровном месте...
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Людей звісно жалко.Але вони по факту раби.Там ж не було ніякої техніки безпеки,потрібно розуміти,куди лізеш.
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