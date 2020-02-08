 Двух рабочих засыпало землей в траншее для теплотрассы в Тернополе, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"8 февраля в 1:46 в дежурную часть полиции поступило сообщение о несчастном случае на стройке. Прораб сообщил, что во время копания траншеи для теплотрассы к одной из новостроек Тернополя, в результате оползня завалило землей двух рабочих", - сказано в сообщении.

Спасатели достали из-под завалов мужчин, но спасти им жизнь не удалось. Погибшие - жители Одесской и Донецкой областей.

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Согласно предварительным данным, во время проведения земляных работ не были соблюдены соответствующие нормы безопасности.

Данный факт полицейские внесли в ЕРДР в соответствии со ст.272 УК. Продолжается следствие.