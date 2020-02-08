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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Босния (37) украинцы (3074) Сбербанк России (114) банкомат (91)

 В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн

В Боснии трое граждан Украины за 53 часа ограбили 23 банкомата российского Сбербанка, похитив 2,7 млн конвертируемых марок (более 37 млн грн).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду" .

Подозреваемым удалось "обчистить" по меньшей мере 23 банкомата Сбербанка в 16 населенных пунктах Боснии.

Хотя они опустошили некоторые банкоматы в течение рабочего дня, в пятницу, российский Сбербанк ничего не заметил и только в понедельник, на следующий день после того, как полиция арестовала двух из трех украинцев, они послали сообщение в банковское агентство, что с их банкоматов исчезли 2,7 миллиона конвертовних марок.

Официально Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко въехали в Боснию и Герцеговину из Сербии через пограничный переход в Зворнике утром 31 января.

Смотрите: Двух граждан Украины задержали в Польше на угнанном в Германии элитном Mercedes. ФОТО

Два дня спустя, 2 февраля Бойко и Зайцев были арестованы после того, как полиция Бихача случайно на них наткнулась. Титаренко удалось скрыться, и полицейские органы БиГ имеют информацию, что он въехал в Венгрию днем позже. Правоохранители нашли около 100 тысяч марок у Зайцева и Бойко, а остальные 2,6 миллиона марок, которые, по данным Сбербанка, пропали без вести, до сих пор не найдены. Арестованные украинцы не сотрудничают с полицией и не раскрывают подробностей и причин своих действий.

Ограбленые банкоматы принадлежат фирме Payten. Ее оборудованием пользуются и другие банки в Боснии, но злоумышленники грабили только Сбербанк.

Также читайте: Сбербанк России прислал клиенту пароль со словами "убивай евреев". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3174593
 
   
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Вот это заробитчане. Вот это плиточники.
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...в пятницу, российский Сбербанк ничего не заметил и только в понедельник...
-- нашли визитку Яроша...
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ховайтесь, хлопці !

тримаємо за вас кулачки ! В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 9679
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В Италии на банкоматах написано,что при попытке ограбления банкноты окрашиваются.
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Мда, тут думаешь, парни на срок заработали или на УБД
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Наградить, повысить квалификацию и закинуть в тыл врага
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А у нас при зебиле спокойно работает сбербанк и альфабанк и их банкоматы
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Боевик «ДНР» расстрелял четырех коллег

https://charter97.org/ru/news/2020/2/8/365216/
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ну,не героев,сумма не слишком большая-а благодарность обьявить стоит В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 5260
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троє простих українських хлопа зробили шкоди більше кацапам аніж цілий кабінет міністрів за пів року.
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Хотя уже в самой статье исправились}
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Ай-яй-яй! Мадам, я был о вас лучшего мнения. Еще одна читательница заголовком - приколистка В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 3871
"В Боснии трое граждан Украины за 53 часа ограбили 23 банкомата российского Сбербанка, похитив 2,7 млн конвертируемых марок (более 37 млн грн)."
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Еще раз|
Заголовки очень важная часть статьи|
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Папаша В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 5018! Вы и Энтони только заголовки новостей читаете? Это провал
В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 2644
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В Боснии в расейском сбербанке украсть гривны? Это надо умудриться....
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Блін. Ну як же так?!
Ну як попалися!
Досада...
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23 банкомата обчистить за двое суток. Таких людей нужно брать на службу во внешнюю разведку и диверсионные отряды и закидывать в тыл врага. Они больше врагу нанесут удар чем вся украинская армия
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А коли це роісю на гривні перевели? Що вже почалось входження у склад України,а боснія тут яким боком?
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Это даже круче заголовка, что Лагутенко сменил пол
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Украинское посольство должно потребовать екстрадиции украинских граждан. Из Таиланда же добились екстрадиции наркокурьеров
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воевать с народом - оно как-то проблематично, долго и муторно. всегда.
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Не раскрывают причины своих дейстий - это бо-ольшая военная тайна.
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нагородити хоробрих бандерівців за завдану ними , кацапським фінансам , матеріальну шкоду ! В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 1607
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В книгу рекордов Гиннеса точно попадут-23 банкомата за 53 часа(двое суток без сна и отдыха) в 16 населенных пунктах.Это покруче чем Х/Ф"Угнать за 60 секунд".
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Подобные злодеяния позорят честное имя украинцев.
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литвин, ты образец тролля. Из уважения. Наше вам шанування)
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навпаки - такі речі , Українців , лише прикрашають - все ж веселіше , а ніж горбатитись за копійки на поляків і чехів ! ..))
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А нападение на Украину красит ордынцев.
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Це не злодіяння, а злочин середньої важкості. Хіба що як "геноцид банкоматів сбербанку кацапії" В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 4305
У даному випадку ще й привід пожартувати - на націю ніяк не розповсюджується. Чи може ти вважаєш Міхасєвіча візитною карткою білоруса?
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Надати народного героя України. Молодці хлопці. Це випадок нашої гібридної війни проти росії.
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Стыбзили гривни в кацапском банке В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 4796 В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 852 В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 4456 В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 2197 Срочно экстрадировать в Украину и наградить.
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В книгу рекордов Гиннеса точно попадут-23 банкомата за 53 часа(двое суток без сна и отдыха) в 16 населенных пунктах.Это покруче чем Х/Ф"Угнать за 60 секунд".
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ну не знаю...якось малувато опрышкы звэртають увагу на альфа-банки тута...мож фоены лугандонии заглянули за премиальными?
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праклятие фошиздо-биндеравци...мышебратья нипрастят!
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У этих патриотов свой фронт борьбы с оккупантом В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 9653
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