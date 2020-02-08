 Трое украинцев "обчистили" 23 банкомата российского Сбербанка в Боснии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду" .
Подозреваемым удалось "обчистить" по меньшей мере 23 банкомата Сбербанка в 16 населенных пунктах Боснии.
Хотя они опустошили некоторые банкоматы в течение рабочего дня, в пятницу, российский Сбербанк ничего не заметил и только в понедельник, на следующий день после того, как полиция арестовала двух из трех украинцев, они послали сообщение в банковское агентство, что с их банкоматов исчезли 2,7 миллиона конвертовних марок.
Официально Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко въехали в Боснию и Герцеговину из Сербии через пограничный переход в Зворнике утром 31 января.
Два дня спустя, 2 февраля Бойко и Зайцев были арестованы после того, как полиция Бихача случайно на них наткнулась. Титаренко удалось скрыться, и полицейские органы БиГ имеют информацию, что он въехал в Венгрию днем позже. Правоохранители нашли около 100 тысяч марок у Зайцева и Бойко, а остальные 2,6 миллиона марок, которые, по данным Сбербанка, пропали без вести, до сих пор не найдены. Арестованные украинцы не сотрудничают с полицией и не раскрывают подробностей и причин своих действий.
Ограбленые банкоматы принадлежат фирме Payten. Ее оборудованием пользуются и другие банки в Боснии, но злоумышленники грабили только Сбербанк.
В странах бывшей Югославии, после "закона о продаже земли" в Боснии кацапы выкупили всю землю Боснии и теперь там только российские банки. 100 кацапских банков на 1 боснийский.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/12521749.html
Лучше готовить надо... баканов, говноед, хер тебе, а не старлея...
ляма Євро.Перерахуйте на кацапські фуфлі.
64,06 российских рубля за 1 доллар
70,17 российских рубля за 1 евро
54,55 долларов за баррель нефти марки "Брент"
50 долларов за баррель российской нефти марки "Юралс"
"Хотя они опустошили некоторые банкоматы в течение рабочего дня, в пятницу, российский Сбербанк ничего не заметил" - ото і нєфік було дудєть, срані боснійські поліцейські.
"как полиция арестовала двух из трех украинцев, они послали сообщение в банковское агентство, что с их банкоматов исчезли 2,7 миллиона конвертовних марок"-
пусть путсер подотрется!!! а высокие морали оставте для слезливых девиц...
Если б ограбили наши или другие евр. банки - были бы уродами.
если им попадется ушлый адвокат... и толково продумает политическую версию... а я не исключаю, шо у бандюков такая задумка изначально была...
то могут и отвертецо. окажутся волонтерами... которые грабили врага... дабы закупить какую-то ******* толи для фронта, толи для госпиталей... херои, мля.
В боснийской тюряге её на хлеб не намажешь.
Не новина, а анекдот, чесне слово.
=Патріоти=, нічого не скажеш.
Але тут явно не все так просто.
злоумышленники грабили только Сбербанк.
Они не"злоумышленики" они патриоты.
Источник: https://censor.net.ua/n3174593