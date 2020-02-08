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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Босния (37) украинцы (3074) Сбербанк России (114) банкомат (91)

 Трое украинцев "обчистили" 23 банкомата российского Сбербанка в Боснии

В Боснии трое граждан Украины за 53 часа ограбили 23 банкомата российского Сбербанка, похитив 2,7 млн конвертируемых марок (более 37 млн грн).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду" .

Подозреваемым удалось "обчистить" по меньшей мере 23 банкомата Сбербанка в 16 населенных пунктах Боснии.

Хотя они опустошили некоторые банкоматы в течение рабочего дня, в пятницу, российский Сбербанк ничего не заметил и только в понедельник, на следующий день после того, как полиция арестовала двух из трех украинцев, они послали сообщение в банковское агентство, что с их банкоматов исчезли 2,7 миллиона конвертовних марок.

Официально Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко въехали в Боснию и Герцеговину из Сербии через пограничный переход в Зворнике утром 31 января.

Смотрите: Двух граждан Украины задержали в Польше на угнанном в Германии элитном Mercedes. ФОТО

Два дня спустя, 2 февраля Бойко и Зайцев были арестованы после того, как полиция Бихача случайно на них наткнулась. Титаренко удалось скрыться, и полицейские органы БиГ имеют информацию, что он въехал в Венгрию днем позже. Правоохранители нашли около 100 тысяч марок у Зайцева и Бойко, а остальные 2,6 миллиона марок, которые, по данным Сбербанка, пропали без вести, до сих пор не найдены. Арестованные украинцы не сотрудничают с полицией и не раскрывают подробностей и причин своих действий.

Ограбленые банкоматы принадлежат фирме Payten. Ее оборудованием пользуются и другие банки в Боснии, но злоумышленники грабили только Сбербанк.

Также читайте: Сбербанк России прислал клиенту пароль со словами "убивай евреев". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3174593
 
   
 Топ комментарии
 
Вот это заробитчане. Вот это плиточники.
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троє простих українських хлопа зробили шкоди більше кацапам аніж цілий кабінет міністрів за пів року.
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Наградить, повысить квалификацию и закинуть в тыл врага
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Обчистили в Боснии 23 российских банка а не Боснийских Молодцы.
В странах бывшей Югославии, после "закона о продаже земли" в Боснии кацапы выкупили всю землю Боснии и теперь там только российские банки. 100 кацапских банков на 1 боснийский.
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Шухер начинается? Россияне жалуются, что не могут забрать свои деньги из Сбербанка
https://oleg-leusenko.livejournal.com/12521749.html

Троє українців "обчистили" 23 банкомати російського Ощадбанку в Боснії - Цензор.НЕТ 5675
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потому шта работа поставлена из рук вон плохо, и никто не несет ответственности за провал агентуры... оно и понятно, какая разница, повыписывали себе премий, зарплаты до небес взвинтили, кому какое дело до агентуры... que sera sera...
Лучше готовить надо... баканов, говноед, хер тебе, а не старлея...
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Більше 1
ляма Євро.Перерахуйте на кацапські фуфлі.
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кацапський фуфль зараз 64,06 российских фуфля за 1 доляр.
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Прямо сейчас"
64,06 российских рубля за 1 доллар
70,17 российских рубля за 1 евро
54,55 долларов за баррель нефти марки "Брент"
50 долларов за баррель российской нефти марки "Юралс"

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..креативные какие ребята то у нас водятся Троє українців "обчистили" 23 банкомати російського Ощадбанку в Боснії - Цензор.НЕТ 1709 ..наградить бы..
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таке риторичне питання - якщо крадеш у крадіїв, чи можна вважати це крадіжкою?
"Хотя они опустошили некоторые банкоматы в течение рабочего дня, в пятницу, российский Сбербанк ничего не заметил" - ото і нєфік було дудєть, срані боснійські поліцейські.
"как полиция арестовала двух из трех украинцев, они послали сообщение в банковское агентство, что с их банкоматов исчезли 2,7 миллиона конвертовних марок"-
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Россия стырила у украинцев при распаде ссср около 150 000 000 000 долларов (по курсу) ,а Голобородько даже предъявить претензии не может председателю кооператива "Озеро",переживает ,что кремлёвский Фюрер обиду положит на него. Троє українців "обчистили" 23 банкомати російського Ощадбанку в Боснії - Цензор.НЕТ 5966
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Когда парней представят к государственным наградам?
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Как бы красиво это не звучало...Но это воровство. Банальное и неприкрытое. Я не думаю,что они это делали из патриотических чувств. У воров их нет. Просто видимо ,расийскиии были самыми уязвимыми. Тоже самое ,они сделали бы и с украинскими.Будь это проще. - Почитал форум -- все в восторге. А в чем он ? Вы же поступаете как и кацапы - движимые эмоциями. Возможно поэтому у нас и воры -олигархи пользуются симпатиями у народа.- Так хорошо у них получается грабить...- вас же...
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да похрен!!! главное, что обчистили парашенские банкоматы!!!
пусть путсер подотрется!!! а высокие морали оставте для слезливых девиц...
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Дело не в морали. А как раз в другом. - Не этим мы должны быть сильны. Бони и Клайд в Америке тоже были героями в глазах простоватых американцев. Но на деле ,они грабили их же . Я за нанесение врагу ущерба. Но только когда это подконтрольно государству.
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грабили конкретно сбербанк - молодцы.
Если б ограбили наши или другие евр. банки - были бы уродами.
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согласен, бандюги. но...

если им попадется ушлый адвокат... и толково продумает политическую версию... а я не исключаю, шо у бандюков такая задумка изначально была...

то могут и отвертецо. окажутся волонтерами... которые грабили врага... дабы закупить какую-то ******* толи для фронта, толи для госпиталей... херои, мля.
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Если бы твоя уважуха хоть что-то значила для них.
В боснийской тюряге её на хлеб не намажешь.
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Получается в Боснии в каждой деревне сберовский банкомат ?
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Это должно быть национальным флешмобом
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Троє українців "обчистили" 23 банкомати російського Ощадбанку в Боснії - Цензор.НЕТ 5115

Не новина, а анекдот, чесне слово.
=Патріоти=, нічого не скажеш. Троє українців "обчистили" 23 банкомати російського Ощадбанку в Боснії - Цензор.НЕТ 5115

Але тут явно не все так просто.
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Обчистала 23 кацапских банкомата? Ну если кацапских, то тогда и можно и нужно. Надо было еще и насрать в них. Троє українців "обчистили" 23 банкомати російського Ощадбанку в Боснії - Цензор.НЕТ 1254 Троє українців "обчистили" 23 банкомати російського Ощадбанку в Боснії - Цензор.НЕТ 1254 Троє українців "обчистили" 23 банкомати російського Ощадбанку в Боснії - Цензор.НЕТ 1254
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Источник: https://censor.net.ua/n3174593

злоумышленники грабили только Сбербанк.

Они не"злоумышленики" они патриоты.
Источник: https://censor.net.ua/n3174593
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