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Все про:Федоров Михаил (37) диджитализация (47) Минцифры (18) Дія (5)

 За два дня мобильное приложение "Дія" загрузили 795 тыс. пользователей, - глава Минцифры Федоров

Почти 800 тысяч украинцев уже загрузили мобильное приложение "Дія".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ

"Почти 800 тысяч украинцев загрузили "Дію" за 2 суток, успешно авторизованных - 667 тысяч. Готовимся к первому миллиону", - написал Федоров.

Министр отметил, что в настоящее время "Дія" является первой в рейтинге украинского App Store в категориях Utilites и Топ-бесплатных, а также является первой в рейтинге топ-бесплатных в Play Market.

"Вчера приложение продержалось на 6 позиции в украинском поиске App Store, в американском - на первой! Статистика загрузок: 667 401 авторизованных пользователей (те, кто авторизовались через банки), 795 038 уникальных пользователей (те, кто загрузили Дію без прохождения авторизации)", - написал чиновник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "У нас будет е-страна", - Зеленский представил государственное мобильное приложение "Дія". ВИДЕО

По его словам, среди уникальных пользователей - 486 305 пользователей Android, 310 914 пользователей iOS, 359 567 подтянутых удостоверений с фото, 295 788 подтянутых техпаспортов.

Федоров добавил, что на сегодняшний день реестр работает стабильно, как и авторизация через банки. Электронный кабинет водителя перенесен на новые серверы, и МВД успешно работает над совершенствованием его работы.

Также читайте: Украина четвертая в Европе и десятая в мире, кто запустил электронные права и техпаспорт, - Федоров

Напоминаем, "Дія" - это мобильное приложение, которое позволит хранить необходимые документы в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн.

Источник: https://censor.net.ua/n3174591
 
 
 Топ комментарии
 
а хто ж тобі безмозглому розкаже?
ти вже зареєструвавсь? молодець, вважай, що твоїй анонімності у мережі настав бакан (чи авак)
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ти теєструйся, зебіле, реєструйся!
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И что?
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хакери вже пішли продумувати схеми доставання інфи і музкувати, як їх використати.
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Наверное это когда-то будт нормальным приложением, но пока это все только на бумаге и выполнить можно только одно действие и то не совсем корректно.
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Сейчас порохоботня расскажет почему это плохо ))
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а хто ж тобі безмозглому розкаже?
ти вже зареєструвавсь? молодець, вважай, що твоїй анонімності у мережі настав бакан (чи авак)
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Не будут петики ничего объяснять. Плохо - и точка!
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ти теєструйся, зебіле, реєструйся!
тобі потім все пояснять
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Это сбу за порохней будет следить)))Вярните очереди и бомажки
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Придумай что то пооригинальней,хотя о чем я За два дня мобильное приложение "Дія" загрузили 795 тыс. пользователей, - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 6904.Вам петю и бомажки))))
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вярнітє - це дуже креативно та оригінально
тут нема питань
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Так и задумывалось, будут вычисляться норы, лежки и главное фермы, на которых разводят порохню, потом будет вызываться СЭС и будут их дустом выкуривать, для особо строптивых будет применяться ладан и экзорцисты.
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Ти сюди зайшов зеленим співати хвалу, то давай і Пороха похвали Українська система публічних закупівель Prozorro разом з компанією ProZorro.Продажі отримали нагороду Global Public Service Team of The Year від навчальної платформи для урядів усього світу Apolitical.
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Розкажу- для входу потрібно вводити свій логін та пароль від інтернет банкінгу. Розказати, чому це погано?
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ніхто нічого у нас не пояснює, потом сюпріз буде.
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Шібісь... шібісь...
Тільки не перетрудися За два дня мобильное приложение "Дія" загрузили 795 тыс. пользователей, - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 3229
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тама нима ни каких документов, пустое приложение , все грузят его для интереса.
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а кто пилил эту "дію"? а как там защита персональных данных? а где находятся сервера? а кто будет отвечать и компенсировать если все навернется? это ведь "государственная" фишка... а почему не опенсорс? а что будет если кто сольет сливает базы кацапам? и т.д.
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Справа в тому, як захищені ті персональні дані які люди внесли.
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Таким как ты ничего,просто не скачивай и живи па старому.
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Ашипки па-новаму куда как хуже, чем жить по-старому. Раньше были куда более грамотные люди.
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Кто мешает переехать в орду.
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Кто мешает научиться элементарной грамоте?
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Вам слово сарказм знакомо или нет?
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Если это сарказм тогда извини. Но даже сарказм стоит излагать без ошибок. Второе: не стоит так радоваться появлению этого приложения. Оно мало что меняет(если вообще что-то меняет). Подумай про качество этого приложения и того, какие твои данные и где окажутся в результате загрузки его на свой смартфон. Новое далеко не всегда лучше старого, этому учит вся история. И пока новое доведут до ума, многим жизни поломают.
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Купив симку и смаптфон вы автоматически отдаете свои данные.При современных технологиях это пустяк.Приложение придумано для того ,чтобы общаться с госструктурами как можно меньше,кому не нужно не скачивайте,это не обязаловка.
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Есть кнопочные телефоны, можно ими пользоваться. Права обновить или еще что-то - это задача не на каждый день, и не на каждый год. Раз в пять лет сходить в ЦНАП - невелика работа. А тут же у тебя вся твой жизнь сливается на сервер ФСБ, к примеру. И это может использоваться против тебя. Тебе точно это нужно?
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а если когда телефон потеряли\украли? а если когда сольют базу - то тогда "официальные" доки вместе с тачкой уедут ... еще можно будет выбирать по фоточкам загодя какую машину угонять, марки, удобно...
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Вот что подумалось, религиозные сектанты тоже всегда против новшеств и инноваций...
Так что, не зря мы соевых приравняли к сектантам За два дні мобільний додаток "Дія" завантажили 795 тис. користувачів, - глава Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 7201
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Як по старому))) Дурень, тобто права отримувати не потрібно, це просто додаток, який дозволяє зареєструвати вже отримані права і техпаспорт в електронному вигляді))), ти свої пластикові права вже викинув?))
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Вы не по адресу.Такое как вы мог написать только такой дурень как вы.
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Ось і все, що і потрібно було довести, про великий пшик))
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kostjaua5

Таким как ты ничего,просто не скачивай и живи па старому.За два дня мобильное приложение "Дія" загрузили 795 тыс. пользователей, - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 9411
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Це дає пану Фьодорову кругленьку (невідому плєбєям) суму в кишеньку,за розробку ПЗ,і надалі-за обслуговування,-ще більші суми.+ доступ до всіх персональних даних в смартфоні.І річ не тільки в паспорті-коді-фото,а й до розмов,контактів в соцмережах,і т.д.
Фактично люди добровільно вставляють програму-шпигуна.
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да, кстати, а если все на коммерческой основе, то где делось прозорро и ко? и сколько потратили? - это же вроде госструктура, или из своего кармана снова в Оман?
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Московити знайдуть як нашкодити українцям,через ці додатки.Потрібен найкращий захист.
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Який там захист якщо Україна взагалі не витрачала коштів на цю розробку, от і думайте який там захист персональних даних і кому це вигідно.
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1. Напрасно.
2. Федоров или фейсбук? Разница существенная.
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А він не повідомив,часом,в яку копієчку платникам податків обійшлась ця діджиталізація і хто на цьому заробив ? У них з Дубілєтом окремі кормушки ? В "Прозоро" тендер об'являли ?
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А Приват банка как не было так и нет...зато говномонобанк есть..
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Крупнейшего банка...который имеет самое большое количество отделений...банкоматов и терминалов нет среди списка банков доя авторизации....зеленое стадо продолжает свою клоунаду...
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Конкретно про украинскую Землю и, в частности -- про Иванковичи -- шо не доезжая трошки до Белой Церкви, налево... ...и потом, через с 10 км -- ещё раз налево... -- и через гнояку, аж до самого сэла...
Там, грять, щас дорогу проложили, до зелиной фазенды?
Да, так вот -- история с географией...
7 января 1993 года, я сваливал в Бундес, реально -- шо бы выжить... -- из Борисполя -- на стекляшке, висел настоящий, амбарный пудовый замок! -- самолёты по Украине не летали -- сугробы были по шнурки на шапках... ...работало только правое, международное крыло. В Боинге: Киев -- Франкфурт было, аж 18 пассажиров! ...о я там апельсинового сока напился!!! ...можэ витаминов не хватало для родного организма на родной Земле, или все нервы кончились -- там же? *)
А в августе 1994, я обратно свалил из Германии в Украину... -- ситуёвина поменялась и уже появилась надежда дальше жить, творить, любить и множить... -- жинка с дочкой малой в Киеве остались.
И тут, мне мой дядька -- профессор КИСИ -- шо купил себе в Иванковичах дом с огородом, ещё при коммуняках и грит: Саня! -- участки под индивидуальное строительство имеются -- продают токо блатным. Но я тебе устрою! (он там, в Сельсовете крутой был -- всё село эликтрифицировал и шо-то там ещё волонтёрил-- по своим связям в Киеве)
-- в общем, взял я участок -- в очень красивом месте -- с догоризонтным видом, аж почти до Польши...*)
Брал официально, с проектом дома и всё такое... ...взяток не давал -- дядька подсуетился.
А тут опять нужда в Бундес погнала -- в 1996 году. А через полгода звонит Мама: Саня -- приезжай немедленно, в Сельсовете власть поменялась -- хочуть тебя лично видеть -- иначе землю отберут!
...а я тогда в Бундесе поднимался -- токо-токо воссоединение семьи оформил и уже жинка на вторую дочку заподозрилась... -- дел, планов и проблем было! -- до сих пор дрожу...*)
Землю забрали, натюрлихь -- это нормально -- за своё надо воевать! ...а я не смог...
Но я про другое -- надо Гугель глянуть из космоса -- все свои 4 порцелановых моста даю, шо Зеля на моём участке возгнездился.
Уж больно там симпатишно всё вокруг выглядало... -- ...а щас ещё круче! ...надо полагать...*)
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кому грошей не шкода, той може для цієї байди окрему сімку завести
це буде мудро
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Ви думаєте шо Влада і олігархи будуть світитись у ціх додатках -хрена-Влада може змінитись, це для контроля простих виборців всіх кольорів, раз засвітитесь і все, ак що і можно це робити тільки не в нашій Країні і не при ************ владі
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Вы купив сим карту и имея смартфон уже априори под контролем,а это приложения пишется,чтоб морды чиновников видеть как можно меньше.
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та ти шо?
ти ж у тому не шариш анічогісеньки, кость'я
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Что бы получить права и техпаспорт...нужно увидеть морды чиновников...а после того как их получил....без разницы...есть то приложение...или нет его...
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Уже оприходовали полбюджета на это приложение, а сделали только оболочку, и то посредственную (скорее просто скопировали с какой то проги.). Наверное, оно так и останется недоделанным, как и все великие государственные коррупционные проекты. Или это окажется очередной фигней типо программы-читалки по закачиванию книжек с амазона.
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Список банков для авторизации просто потрясающий...за исключением Ощада...все остальное банки уровня майонезеной банки....без отделений...банкоматов...и терминалов...
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Какой смысл в засорении памяти телефона этими левыми приложениями?
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Смысл в распиле бюджетных денег...память вашего телефона зеленое стадо не волнует...
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А я то думал.
Веб-интерфейс, оно как то цивильнее.
После Розетки, которая вечно отжирала ресурсы, ничего больше не ставлю.
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Кошти з боюдету на це не виттрачались, все здійснено за "приватні інвестиції" ("Якщо я не помиляюся, це нуль грошей додатково для держави, якщо не зважати на зарплату міністра та його команди. Тому що це грантовий проєкт, - Дубілет)
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Вчера чувак на самокате...озвучил инфу...что разработчик какого там поиложения для взаимодействия с окружающей средой получит грант от государства 25 штук баксов...
Ты думаешь что это распиаренное говноприложение обойдется государству дешевле?
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Дело не в скачивать...дело в том что на это абсолютно не нужное приложение потрачены твои и мои деньги...
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Ну ваши оценки,они только ваши.Не более или менее того.
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А в чем ты лично видишь сакральный смысл этого приложения? Как ...каким образом оно улучшает твою личную жизнь и жизнь остальных украинцев?
Потрачены деньги...деньги которые можно было...а главное нужно было потратить на больницы...детсады...школы...
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Зто шаг вперед,чтобы я не ходил ни в какие жеки,налоговые ,мусарни и т.д. и т.п.Вам понятно нужно разгонять негатив,поэтому доказывать ничего не собираюсь.Просто надо скачивай,не надо не скачивай.А что куда и когда потрачено вопрос спорный.
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😃 Это видимость какого то там шага...
Распил бюджетных денег...и более ничего...
Ну не может говноприложение на смартфоне делать то о чем ты шепчешь...
Это можно сделать только большой мощной прлграммой доя компа...и сервером...
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Любое приложение доя смарта...это дубляж основной програмы...мощной...работающей на выделенном сервере...
Вначале разрабатывается программа для ПК..а потом приложение доя смарта...
А зеленое стадр пытается поставить телегу впереди лошади..
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Вы считаете себя умнее Дубилета,который создал приват 24,которым вся страна успешно пользуется?
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Программное обеспечение, особенного такого крупного финансового учреждения, - это очень сложная система. Одним из ее основных компонентов является облачная операционная система Corezoid. Согласно информации на сайте «ПриватБанка», ее идея зародилась в 2005 году, а «представили миру» ее 13 мая 2015 года на конференции Finovate в Калифорнии. На сайте учреждения также сообщалось, что «ПриватБанк» является инвестором Corezoid.
Над проектом работает команда, которая также занимает должности в украинском банке. Так, основатель и CEO Corezoid Александр Витязь является заместителем председателя правления «ПриватБанка» и руководителем Центра электронного бизнеса. Согласно информации на сайте проекта, юридическое лицо, владеющее Corezoid, зарегистрировано в США. Корпорация Middleware Inc. была зарегистрирована 4 августа 2014 года в штате Делавэр.
О том, принадлежит ли эта американская компания «ПриватБанку» (а значит и государству после национализации) и на каких условиях построена работа между ней и банком, редакция AIN.UA попыталась выяснить у Александра Витязя.
«Приват24» построен на облачной платформе Corezoid. Последним владеет американская Middleware Inc., зарегистрированная в Вилмингтоне, штат Делавэр. Принадлежит ли это юрлицо ПАО «ПриватБанк» и было ли передано в собственность государству?
Компания Middleware не принадлежит «ПриватБанку», равно как компании Amazon, Google и прочие IT-компании. «Приват24» построен на Amazon, Corezoid, языке Erlang, Linux, API VISA/MC, Google: reCapcha, Analytics, Cloud Machine Learning и сотнях других облачных сервисов.
Corezoid - это облачный process engine (хостинг процессов), который позволяет быстро строить и масштабировать проекты и продукты любой сложности. Это инструмент разработки, а не банковский продукт.
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Слухи о том что Дуплет создал Приват 24 сильно преувеличены...😃
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Более того...мобильное приложение Приват24...это лишь....мизерная часть из большой и мощной системы Приват 24....без которой мобильное приложение это просто ноль..
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Да сотня друга урн для мусора...вдоль трасс...принесли бы больше пользы чем это приложение...
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Судя по нашим людям и городам то нет.Это вопрос не урн,а культуры и воспитания.
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Вопрос именно в урнах...которых нет...
Именно с них все начинается...а не с говноприложений доя смартфона...
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Меня никто не заставит, просто вызывает большое сомнение необходимость финансирования за мои деньги этих криворуких поделок.
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Хотел ставить. Узнал что сервера в Украине. Передумал.
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Не сильно радійте Країні в смартфоні -може прийти жопа с любой сторони чи інтернета не стане,чи вірус підхвате,чи світла не буде,чи зламається,чи зависне ви що не знаєте в якій ми Країні живемо- ще радянскій і не хоче зелень вилазити це не Прибалтика
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kostjaua5

Купив симку и смаптфон вы автоматически отдаете свои данные.При современных технологиях это пустяк.Приложение придумано для того ,чтобы общаться с госструктурами как можно меньше,кому не нужно не скачивайте,это не обязаловка.


- Тихо все! Разраб присутствует на ветке! За два дні мобільний додаток "Дія" завантажили 795 тис. користувачів, - глава Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 3722

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Первое. Не стоит упадаваться туземцам, которые ради бус или зеркальца отдавали пришельцам свою землю. По прошествии столетий украинцы оказались перед тем же выбором, что и туземцы, к которым приплывали искатели приключений из других миров. Во всех случаях, навесив на себя бусы, туземцы оказывались в анклавах, из которых их не выпускали и вкалывали на своих новых хозяев.Сейчас в роли бус и зеркал в качестве наживки выступает всякая электронная @рень, которая еще и стучит на своих владельцев.

Второе. Еще раз проверьте шифрование, которое использует(точнее не использует) это приложение. Вы точно хотите слить свои данные куда-нибудь на лубянку? Своими руками? Тогда вы еще не доросли до уровня туземцев. Те не понимали, что к чему. Вы же знаете все. И изначально понимая риски, все это делаете своими руками. "Думать" было сказано не дураком и не для дураков. Осталось для самих себя определить, кто вы и в состоянии ли вы думать.
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Закачал и понял, что там идет привязка телефона к правам, почте, гуглу. Нахер эту хрень
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Та мені шпінгалєт із 10 класу такий скріпт напише, що мільон завантажень на годину буде.
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