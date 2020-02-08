 За два дня мобильное приложение "Дія" загрузили 795 тыс. пользователей, - глава Минцифры Федоров

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Почти 800 тысяч украинцев загрузили "Дію" за 2 суток, успешно авторизованных - 667 тысяч. Готовимся к первому миллиону", - написал Федоров.
Министр отметил, что в настоящее время "Дія" является первой в рейтинге украинского App Store в категориях Utilites и Топ-бесплатных, а также является первой в рейтинге топ-бесплатных в Play Market.
"Вчера приложение продержалось на 6 позиции в украинском поиске App Store, в американском - на первой! Статистика загрузок: 667 401 авторизованных пользователей (те, кто авторизовались через банки), 795 038 уникальных пользователей (те, кто загрузили Дію без прохождения авторизации)", - написал чиновник.
По его словам, среди уникальных пользователей - 486 305 пользователей Android, 310 914 пользователей iOS, 359 567 подтянутых удостоверений с фото, 295 788 подтянутых техпаспортов.
Федоров добавил, что на сегодняшний день реестр работает стабильно, как и авторизация через банки. Электронный кабинет водителя перенесен на новые серверы, и МВД успешно работает над совершенствованием его работы.
Напоминаем, "Дія" - это мобильное приложение, которое позволит хранить необходимые документы в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн.
ги, дебіли
ти вже зареєструвавсь? молодець, вважай, що твоїй анонімності у мережі настав бакан (чи авак)
тобі потім все пояснять
палишся
тут нема питань
Тільки не перетрудися
сольетсливает базы кацапам? и т.д. есликогда телефон потеряли\украли? а есликогда сольют базу - то тогда "официальные" доки вместе с тачкой уедут ... еще можно будет выбирать по фоточкам загодя какую машину угонять, марки, удобно...
Так что, не зря мы соевых приравняли к сектантам
Таким как ты ничего,просто не скачивай и живи па старому.
Фактично люди добровільно вставляють програму-шпигуна.
2. Федоров или фейсбук? Разница существенная.
Там, грять, щас дорогу проложили, до зелиной фазенды?
Да, так вот -- история с географией...
7 января 1993 года, я сваливал в Бундес, реально -- шо бы выжить... -- из Борисполя -- на стекляшке, висел настоящий, амбарный пудовый замок! -- самолёты по Украине не летали -- сугробы были по шнурки на шапках... ...работало только правое, международное крыло. В Боинге: Киев -- Франкфурт было, аж 18 пассажиров! ...о я там апельсинового сока напился!!! ...можэ витаминов не хватало для родного организма на родной Земле, или все нервы кончились -- там же? *)
А в августе 1994, я обратно свалил из Германии в Украину... -- ситуёвина поменялась и уже появилась надежда дальше жить, творить, любить и множить... -- жинка с дочкой малой в Киеве остались.
И тут, мне мой дядька -- профессор КИСИ -- шо купил себе в Иванковичах дом с огородом, ещё при коммуняках и грит: Саня! -- участки под индивидуальное строительство имеются -- продают токо блатным. Но я тебе устрою! (он там, в Сельсовете крутой был -- всё село эликтрифицировал и шо-то там ещё волонтёрил-- по своим связям в Киеве)
-- в общем, взял я участок -- в очень красивом месте -- с догоризонтным видом, аж почти до Польши...*)
Брал официально, с проектом дома и всё такое... ...взяток не давал -- дядька подсуетился.
А тут опять нужда в Бундес погнала -- в 1996 году. А через полгода звонит Мама: Саня -- приезжай немедленно, в Сельсовете власть поменялась -- хочуть тебя лично видеть -- иначе землю отберут!
...а я тогда в Бундесе поднимался -- токо-токо воссоединение семьи оформил и уже жинка на вторую дочку заподозрилась... -- дел, планов и проблем было! -- до сих пор дрожу...*)
Землю забрали, натюрлихь -- это нормально -- за своё надо воевать! ...а я не смог...
Но я про другое -- надо Гугель глянуть из космоса -- все свои 4 порцелановых моста даю, шо Зеля на моём участке возгнездился.
Уж больно там симпатишно всё вокруг выглядало... -- ...а щас ещё круче! ...надо полагать...*)
це буде мудро
ти ж у тому не шариш анічогісеньки, кость'я
Веб-интерфейс, оно как то цивильнее.
После Розетки, которая вечно отжирала ресурсы, ничего больше не ставлю.
Ты думаешь что это распиаренное говноприложение обойдется государству дешевле?
Потрачены деньги...деньги которые можно было...а главное нужно было потратить на больницы...детсады...школы...
Распил бюджетных денег...и более ничего...
Ну не может говноприложение на смартфоне делать то о чем ты шепчешь...
Это можно сделать только большой мощной прлграммой доя компа...и сервером...
Вначале разрабатывается программа для ПК..а потом приложение доя смарта...
А зеленое стадр пытается поставить телегу впереди лошади..
Над проектом работает команда, которая также занимает должности в украинском банке. Так, основатель и CEO Corezoid Александр Витязь является заместителем председателя правления «ПриватБанка» и руководителем Центра электронного бизнеса. Согласно информации на сайте проекта, юридическое лицо, владеющее Corezoid, зарегистрировано в США. Корпорация Middleware Inc. была зарегистрирована 4 августа 2014 года в штате Делавэр.
О том, принадлежит ли эта американская компания «ПриватБанку» (а значит и государству после национализации) и на каких условиях построена работа между ней и банком, редакция AIN.UA попыталась выяснить у Александра Витязя.
«Приват24» построен на облачной платформе Corezoid. Последним владеет американская Middleware Inc., зарегистрированная в Вилмингтоне, штат Делавэр. Принадлежит ли это юрлицо ПАО «ПриватБанк» и было ли передано в собственность государству?
Компания Middleware не принадлежит «ПриватБанку», равно как компании Amazon, Google и прочие IT-компании. «Приват24» построен на Amazon, Corezoid, языке Erlang, Linux, API VISA/MC, Google: reCapcha, Analytics, Cloud Machine Learning и сотнях других облачных сервисов.
Corezoid - это облачный process engine (хостинг процессов), который позволяет быстро строить и масштабировать проекты и продукты любой сложности. Это инструмент разработки, а не банковский продукт.
Именно с них все начинается...а не с говноприложений доя смартфона...
"Вас ничего не смущает", - Роман Доник поделился сенсационным "инсайдом" про Дубилета
Купив симку и смаптфон вы автоматически отдаете свои данные.При современных технологиях это пустяк.Приложение придумано для того ,чтобы общаться с госструктурами как можно меньше,кому не нужно не скачивайте,это не обязаловка.
- Тихо все! Разраб присутствует на ветке!
Второе. Еще раз проверьте шифрование, которое использует(точнее не использует) это приложение. Вы точно хотите слить свои данные куда-нибудь на лубянку? Своими руками? Тогда вы еще не доросли до уровня туземцев. Те не понимали, что к чему. Вы же знаете все. И изначально понимая риски, все это делаете своими руками. "Думать" было сказано не дураком и не для дураков. Осталось для самих себя определить, кто вы и в состоянии ли вы думать.