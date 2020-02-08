 Экс-беркутовцы Маринченко и Тамтура, которых обменяли в декабре, вернулись в Киев, - адвокат

Об этом сообщил адвокат Александр Горошинский, информирует Цензор.НЕТ.
Бывшие беркутовцы заявили, что им нечего скрывать, и они хотят восстановить "честное имя спецподразделения "Беркут".
"Мы призываем президента Украины, генерального прокурора Украины и депутатов Верховной Рады немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов", - говорится в их открытом письме, которое опубликовал Горошинский.
Как сообщалось, по делу о расстрелах на Институтской, которое рассматривает Святошинский райсуд, обвиняемыми являются пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут": Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.
В конце декабря 2019 года по постановлению генпрокурора Руслана Рябошапки была изменена группа прокуроров по делу. Рябошапка объяснил, что это необходимо, "ввиду изменения структуры и штатного расписания Генеральной прокуратуры Украины, с целью быстрого, полного и беспристрастного судебного разбирательства уголовного производства, обеспечения надлежащего поддержания публичного государственного обвинения в суде".
В то же время 28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пяти экс-беркутовцам по делу о расстрелах на Институтской.
На следующий день, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" Донецкой области состоялся обмен пленными, в ходе которого этих пятерых экс-бойцов спецподразделения "Беркут" передали на оккупированную Россией территорию Донбасса.
. 31.01.20 21:50 Нового обмена не будет, пока Украина не проведет "процессуальную очистку" тех, кого обменяли в прошлый раз, - террористы
Так що тепер їх Зеленський виправдає і виплатить компенсацію.
І таки так- ви зробили це разом.
Дивна річ полягає в тому, що хлопці з «чорної роти» київського «Беркуту», яких підозрюють у розстрілі щонайменше 39 майданівців, засиділися в Києві аж надто довго. Можливо, очікували, що минеться (адже майже всі докази були знищені), і що дуже скоро все повернеться на круги своя. В принципі, майже так і сталося. Ніщо не віщувало біди: «Беркут», із розформування якого зробили велику піар-акцію, насправді був просто реорганізований у полк міліції громадської безпеки особливого призначення.
Утім, на початку квітня, доки ми заворожено стежили за фокусами з появою «зелених чоловічків» у Криму та дестабілізацією на Донбасі, відбулося щось, що змусило більше від десятка колишніх правоохоронців терміново пакувати валізи.
Ох и наглые же, твари...
https://censor.net.ua/news/3173162/novogo_obmena_ne_budet_poka_ukraina_ne_provedet_protsessualnuyu_ochistku_teh_kogo_obmenyali_v_proshlyyi
Задача ботов - срать под комментариями, чтобы приличные люди перестали высказывать своё мнение.
Допоможуть вивести баригу з підбарижниками на чисту воду.
Возможно я не прав,но я не верю таким возвращенцам,НЕ ВЕРЮ.
- Отстаём в космической гонке. Американцы уже были на Луне. Мы тут в ЦК посовещались: полетите на Солнце.
Те, о"уевшие:
- Так мы ж сгорим.
- Думаете в ЦК дураки? Ночью полетите.
Снова примут вас на работу...
Новая Зе-власть и технику вам новую подгонит, что бы легче было разгонять майданутых...
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·7 ч
У Києві виготовили спецмашини для розгону заворушень Українська компанія #Tital спроєктувала, виготовила та поставила замовнику партію спеціальних машин для контролю над вуличними заворушеннями - так званих Retriever Barricade
1. Георгій Арутюнян
2. Валерій Опанасюк
3. Олексій Братушко
4. Микола Дзявульський
5. Олександр Щербанюк
6. Сергій Байдовський
7. Ігор Пехенько
8. Сергій Кемський
9. Богдан Вайда
10. Василь Мойсей
11. Андрій Саєнко
12. Богдан Сольчаник
13. ІванТарасюк
14. Андрій Мовчан
15. Андрій Дигдалович
16. Ігор Дмитрів
17. Роман Точин
18. Роман Варениця
19. Юрій Паращук
20. Ігор Костенко
21. Володимир Жеребний
22. Іван Бльок
23. Богдан Ільків
24. Анатолій Корнєєв
25. Віктор Чміленко
26. Роман Гурик
27. Максим Шимко
28. Сергій Бондарчук
29. Олександр Царьок
30. Віталій Коцюба
31. Ігор Ткачук
32. Йосип Шилінг
33. Іван Пантелєєв
34. Едуард Гриневич
35. Анатолій Жаловга
36. Назар Войтович
37. Микола-Олег Паньків
38. Леонід Полянський
39. Віталій Смолинський
То вони, ті 16, затримані чи втекли? І якщо «ми знаємо повністю, хто стріляв» або бодай якщо їх «найбільше підозрювали в Генеральній прокуратурі», то чому вони не в статусі підозрюваних? Хто дав їм утекти?
Наші намагання з листопада минулого року розгадати таємницю «16 беркутівців» і встановити, хто і як утікав, вдалися тільки частково. Не в останню чергу через те, що в Україні інститут інформаційного запиту працює в односторонньому режимі, тобто «на що хочу - на те відповідаю, а не хочу - надсилаю відписку». У відповідь на перші наші спроби прояснити ситуацію силові відомства просто «увімкнули дурника». В ГПУ, наприклад, відповіли, що, окрім Садовника, Аброськіна та Зінченка, у справі Майдану слідчими ГПУ ніхто не затримувався. У МВС порадили звертатися до ГПУ. Відповіді від СБУ ми так і не отримали.
Щоправда, нам вдалося поставити своє запитання особисто голові СБУ Валентину Наливайченку під час однієї із зустрічей з громадськістю. Але у відповідь не почули нічого нового: «В березні-квітні з ризиком для життя, із застосуванням усіх наявних на той час у Службі безпеки і технічних, і оперативних, а найголовніше - силових засобів - на доручення Генеральної прокуратури затримані 16 особливо небезпечних співробітників «Беркуту». Усі 16, заявив Валентин Наливайченко, були доставлені до слідчих ГПУ та МВС.
Тобто затримання все ж були. А що ж сталося далі?
Восьмеро «беркутівців» - розчинилися