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 Политика Украины
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Все про:Беркут (8579) преступления против Майдана (89) Маринченко (1) Тамтура (1)

 Экс-беркутовцы Маринченко и Тамтура, которых обменяли в декабре, вернулись в Киев, - адвокат

Обвиняемые в расстреле людей на Майдане двое бывших сотрудников "Беркута" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые были переданы российской стороне в рамках обмена в декабре прошлого года, вернулись в Киев и намерены принимать участие в судебных заседаниях.

Об этом сообщил адвокат Александр Горошинский, информирует Цензор.НЕТ.

Бывшие беркутовцы заявили, что им нечего скрывать, и они хотят восстановить "честное имя спецподразделения "Беркут".

"Мы призываем президента Украины, генерального прокурора Украины и депутатов Верховной Рады немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов", - говорится в их открытом письме, которое опубликовал Горошинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседание по делу экс-беркутовцев и расстрелов на Майдане назначено на март 2020 г., чтобы новая группа прокуроров смогла подготовиться

Как сообщалось, по делу о расстрелах на Институтской, которое рассматривает Святошинский райсуд, обвиняемыми являются пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут": Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В конце декабря 2019 года по постановлению генпрокурора Руслана Рябошапки была изменена группа прокуроров по делу. Рябошапка объяснил, что это необходимо, "ввиду изменения структуры и штатного расписания Генеральной прокуратуры Украины, с целью быстрого, полного и беспристрастного судебного разбирательства уголовного производства, обеспечения надлежащего поддержания публичного государственного обвинения в суде".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если бы у меня было 100 беркутовцев, я бы их отдал, чтобы вернуть 1 живого украинского разведчика, - Зеленский

В то же время 28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пяти экс-беркутовцам по делу о расстрелах на Институтской.

На следующий день, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" Донецкой области состоялся обмен пленными, в ходе которого этих пятерых экс-бойцов спецподразделения "Беркут" передали на оккупированную Россией территорию Донбасса.

Читайте также: "Этим людям я руки не подаю", - прокурор по делу экс-беркутовцев Донской о коллегах, способствовавших их освобождению

Источник: https://censor.net.ua/n3174590
 
 
 Топ комментарии
 
зебобил, при Пете их посадили, а при Зеленском отпустили и теперь они свободно разгуливают по Киеву.
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Хуйло - мастер интриг и только Порошенко мог ему противостоять, навязывая свою игру...
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Обменял зеля, вернулись при зеле. Вот это поворот! Да, зебилы?
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Тобто що сказати хотів? Розвиває версію до кінця.
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Та подожди ты, ему сейчас новую методичку принесут.
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Чекаємо на днях Азірова і Януковича. І поки Зє не двинув на Ростов, все для них буде гаразд.
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Почему сразу после майдана засекретили информацию из какого оружия убили Небесную сотню? Почему уничтожили все фото, видео, а госпитальеров и других свидетелей заставили молчать? Почему за 5 лет не предьявили беркуту обвинений? Потому что Небесную сотню убили из охотничьих оружий картечью. Плюс папаша Парасюка стрелял из нарезной Сайги.
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Це означає, що для Зєлєнского беркутні не є ворогом, як і соратники януковоча.
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зебобил, при Пете их посадили, а при Зеленском отпустили и теперь они свободно разгуливают по Киеву.
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лол!при баризі парашені тих беркутів які розстрілювали людей повипускали щоб вони змогли утекти....а ті беркута які нікого не убивали немають наміру ото попускати тим баригам які організували побиття студентів на камери 5 каналу...
Колишні беркутівці Маринченко і Тамтура, яких обміняли у грудні, повернулися до Києва, - адвокат - Цензор.НЕТ 5294
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Все набагато простіше.

. 31.01.20 21:50 Нового обмена не будет, пока Украина не проведет "процессуальную очистку" тех, кого обменяли в прошлый раз, - террористы
Так що тепер їх Зеленський виправдає і виплатить компенсацію.
І таки так- ви зробили це разом.
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Обменял зеля, вернулись при зеле. Вот это поворот! Да, зебилы?
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А ты тупой! Они понимают, чтог кацапам они не нужны, ДНРЫ долго не протянут, а им светит ПЖ. Вот они и надеются на порошенковских судей и адвокатов, и конечно на закон Савченко.
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О, зебилятина отозвалась. Опять от санитаров убежал?
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ума не хватает понять, что не все кто не лижет шоколадный зад, зелебятина?
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При порошенковских судьях они сидели, убок безмозглый
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а предатель пэтя............... ну потомушо так надо.......
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Посани вирішили спокутувати вину і піти на обмін повторно? 😏
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Так а что надо? Лодыри вернулись. Водки надо?
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Это было предсказуемо. Зеленая мразь отпустила их без приговора. В отличии от *****, который не прекратил уголовные дела в отношении наших моряков. Зебил рулит - так чему удивляться
Экс-беркутовцы Маринченко и Тамтура, которых обменяли в декабре, вернулись в Киев, - адвокат - Цензор.НЕТ 2634
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***** - мастер интриг и только Порошенко мог ему противостоять, навязывая свою игру...
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Взагалі-то, дивна річ... Значна частина «беркутівців» утекла відразу після зникнення Януковича - станом на початок квітня заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявляв про 67 таких бійців. Серед них знакова постать: заступник командира київського «Беркуту» Сергій Кусюк, якому протестувальники на Грушевського присвячували монументальні графіті.
Дивна річ полягає в тому, що хлопці з «чорної роти» київського «Беркуту», яких підозрюють у розстрілі щонайменше 39 майданівців, засиділися в Києві аж надто довго. Можливо, очікували, що минеться (адже майже всі докази були знищені), і що дуже скоро все повернеться на круги своя. В принципі, майже так і сталося. Ніщо не віщувало біди: «Беркут», із розформування якого зробили велику піар-акцію, насправді був просто реорганізований у полк міліції громадської безпеки особливого призначення.
Утім, на початку квітня, доки ми заворожено стежили за фокусами з появою «зелених чоловічків» у Криму та дестабілізацією на Донбасі, відбулося щось, що змусило більше від десятка колишніх правоохоронців терміново пакувати валізи.
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Ах*ть. За жабры етих мразей и обратно в СИЗО и на обмен
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Ценные кадры паганого МУСОРА Саббакова.
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мое мнение,моЁ! что те кто реально причастен к расстрелам и убийствам майдановцев,уже не в Украине
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А Зелемойский самоуверенно решил, что он разбирается в играх *****...
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Задание с Лубянки.
Ох и наглые же, твари...
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Интересно, как они пересекли границу без паспортов, а, товарищи пограничники и СБУ?
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Судя по фотке ети твари перешли линию фронта или через КПП в Луганске
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О, выслали не так, вернулись-опять не то! Опредились бы уже
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Вроде уголовное дело против них никто не закрывал то почему они на свободе? Или мы чего то не знаем, товарищ ЗЕленский?
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Кремлёвским многоходовочникам чем хуже - тем лучше, они отправили назад этот биомусор, в надежде что кто-нибудь из патриотов их грохнет, а кремлёвцы будут вонять - "аяяй, в Украине орудуют банды "нациков"...
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Не катит кацапчик твоя версия. Скорее наоборот. ***** надеется что ети выродки отбелятся и восстановятся и будут уничтожать тех самых патриотов которые в 2014 ***** обломали малину. Так что грохнуть етих беркутовцев ето самое правильное решение и насрать что ***** будет выть в кремлевских катакомбах от злости
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Специалист по надеждам ***** нарисовался...
Задача ботов - срать под комментариями, чтобы приличные люди перестали высказывать своё мнение.
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Сейчас выяснится, что 100 человек на Майдане сами зловредно застрелились.
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Худшие прогнозы даже самых упоротых порохоботов сбываются.) Рыги возвращаются, активистов и ветеранов прессуют и сажают, дальше будут заводить дела на активистов майдана. А потом и вафлю увидим в Киеве. Он еще гауляйтером киевской губернии станет в новом союзном государстве.
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Честное имя )) Менты всегда прислуживали власти. Без разницы какой. Насколько известно многие из них перешли к авакаву просто так. Так ,шо это просто проститутки. Но пусть что нибудь скажут. Может многое прояснится. Насчет " новой " власти. А то Майдан был. А олигархи так и остались их друганами.
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Розуміють: якщо навіть портнову ЗЕсудді повернули "чесне ім"я", то і їм вдасться з беркутні зробити навіть "героїв України" (ще й компенсацію отримати)! Экс-беркутовцы Маринченко и Тамтура, которых обменяли в декабре, вернулись в Киев, - адвокат - Цензор.НЕТ 5943
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Для бубочки ценные кадры ,они дико ненавидят париотов...........
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Молодці!
Допоможуть вивести баригу з підбарижниками на чисту воду.
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Меня в этом смущает одно обстоятельство,почему они пошли на обмен а не отказались и не сели в автобус к отказнику.
Возможно я не прав,но я не верю таким возвращенцам,НЕ ВЕРЮ.
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чувствуют, что при этой власти их оправдают, еще и премию выдадут....
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Нічого дивного, Сабаков до себе пристроїть.
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чисто путлеровские засланцы....проверить пройдет-ли номер...если да, то и всех оправдают...если нет - так мясо не жалко....
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Брежнев на встрече с космонавтами:
- Отстаём в космической гонке. Американцы уже были на Луне. Мы тут в ЦК посовещались: полетите на Солнце.
Те, о"уевшие:
- Так мы ж сгорим.
- Думаете в ЦК дураки? Ночью полетите.
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Кореш глав ******* мишка галустян как говаривал? "Понять и простить"... вовка-скомарох снова в роли...
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получили от ФСБ инструкции и вернулись
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будут расстреливать следущий майдан ??? почему бы нет ???
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С возвращением ребята...!!!
Снова примут вас на работу...
Новая Зе-власть и технику вам новую подгонит, что бы легче было разгонять майданутых...



Колишні беркутівці Маринченко і Тамтура, яких обміняли у грудні, повернулися до Києва, - адвокат - Цензор.НЕТ 499 Ukrmilitary Pages

@ukrmilitary

·7 ч

У Києві виготовили спецмашини для розгону заворушень Українська компанія #Tital спроєктувала, виготовила та поставила замовнику партію спеціальних машин для контролю над вуличними заворушеннями - так званих Retriever Barricade

Колишні беркутівці Маринченко і Тамтура, яких обміняли у грудні, повернулися до Києва, - адвокат - Цензор.НЕТ 9597
Колишні беркутівці Маринченко і Тамтура, яких обміняли у грудні, повернулися до Києва, - адвокат - Цензор.НЕТ 7215
Колишні беркутівці Маринченко і Тамтура, яких обміняли у грудні, повернулися до Києва, - адвокат - Цензор.НЕТ 2387
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Ми досі не знаємо повного переліку імен тих, хто розстрілював людей на Майдані. Ми не можемо точно встановити подробиці втечі тих, хто, ймовірно, був до цього причетний. Зате ми поіменно знаємо, хто ті 39, яких ранком 20 лютого позбавили життя вистрілами з автоматів Калашникова з позицій біля Жовтневого палацу люди в чорних одностроях.
1. Георгій Арутюнян
2. Валерій Опанасюк
3. Олексій Братушко
4. Микола Дзявульський
5. Олександр Щербанюк
6. Сергій Байдовський
7. Ігор Пехенько
8. Сергій Кемський
9. Богдан Вайда
10. Василь Мойсей
11. Андрій Саєнко
12. Богдан Сольчаник
13. ІванТарасюк
14. Андрій Мовчан
15. Андрій Дигдалович
16. Ігор Дмитрів
17. Роман Точин
18. Роман Варениця
19. Юрій Паращук
20. Ігор Костенко
21. Володимир Жеребний
22. Іван Бльок
23. Богдан Ільків
24. Анатолій Корнєєв
25. Віктор Чміленко
26. Роман Гурик
27. Максим Шимко
28. Сергій Бондарчук
29. Олександр Царьок
30. Віталій Коцюба
31. Ігор Ткачук
32. Йосип Шилінг
33. Іван Пантелєєв
34. Едуард Гриневич
35. Анатолій Жаловга
36. Назар Войтович
37. Микола-Олег Паньків
38. Леонід Полянський
39. Віталій Смолинський
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Амнистия майдановцев ни причём ! Майдановцы действовали согласно ст 36 УК Украины !
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А потртнов падлюка будет ихним адвокатом🤬
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Зе всего лишь марионетка, которую выбрали совкодрочерные популисты. а теперь оно никому и ничего не должно. Но к сожалению этих слов марионетки никто и слушать не хотел. Теперь или третий майдан или Зе-чушка пойдет по беспределу.
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МВС знає, що розстрілювали Майдан саме ці 16, але вони не затримані, а вислизнули з рук слідства: «Ми знаємо повністю, хто стріляв на Інститутській 20 числа. Це 16 осіб, котрі втекли з України - хто в Крим, хто в Росію».
То вони, ті 16, затримані чи втекли? І якщо «ми знаємо повністю, хто стріляв» або бодай якщо їх «найбільше підозрювали в Генеральній прокуратурі», то чому вони не в статусі підозрюваних? Хто дав їм утекти?
Наші намагання з листопада минулого року розгадати таємницю «16 беркутівців» і встановити, хто і як утікав, вдалися тільки частково. Не в останню чергу через те, що в Україні інститут інформаційного запиту працює в односторонньому режимі, тобто «на що хочу - на те відповідаю, а не хочу - надсилаю відписку». У відповідь на перші наші спроби прояснити ситуацію силові відомства просто «увімкнули дурника». В ГПУ, наприклад, відповіли, що, окрім Садовника, Аброськіна та Зінченка, у справі Майдану слідчими ГПУ ніхто не затримувався. У МВС порадили звертатися до ГПУ. Відповіді від СБУ ми так і не отримали.
Щоправда, нам вдалося поставити своє запитання особисто голові СБУ Валентину Наливайченку під час однієї із зустрічей з громадськістю. Але у відповідь не почули нічого нового: «В березні-квітні з ризиком для життя, із застосуванням усіх наявних на той час у Службі безпеки і технічних, і оперативних, а найголовніше - силових засобів - на доручення Генеральної прокуратури затримані 16 особливо небезпечних співробітників «Беркуту». Усі 16, заявив Валентин Наливайченко, були доставлені до слідчих ГПУ та МВС.
Тобто затримання все ж були. А що ж сталося далі?
Восьмеро «беркутівців» - розчинилися
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