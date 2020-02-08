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 Украинские воины уничтожили четырех российских наемников в районе Золотого

Украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали четырех наемников российско-оккупационных войск в районе Золотого.

Об этом в Твиттере пишет блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.  Он опубликовал часть заявления "народной милиции" террористов "ЛНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли жилой сектор на Донбассе, чтобы создать "картинку" для оккупационных СМИ, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3174589
 
   
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Зашквареним кацапам - міцного здоров'я, багатирської ерекції та карколомних пригод у статевому житті.

Украинские воины уничтожили четырех российских наемников в районе Золотого - Цензор.НЕТ 5576
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эти укры такие бяки-буки, что аж приятно становится за нашу украинскую Арту.. Украинские воины уничтожили четырех российских наемников в районе Золотого - Цензор.НЕТ 7364
скрин взят из сепарских тви..
Украинские воины уничтожили четырех российских наемников в районе Золотого - Цензор.НЕТ 6543
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Ключевые слова- уничтожили четырех российских наемников
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Ну, тобто, пороховата вже розуміє всю брехливість своїх заяв?
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Именно из-за ваты они и не могут этого понять, вата не имеет свойства мышления.
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А до чого тут порох? Хлопцi вiдпрацювали на "вiдмiнно" ГЕРОЯМ СЛАВА! А сратися мiж собою, то негоже,за подвигами на Донбас, запрошую!
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а ты фуги уже членом научился гонять как твой избранник
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При Порошенко каждый день сепаратистов уничтожали пачками. Каждый день уничтожалась огневая точка врага. Было продвижение вперед... За восемь месяцев президентства Зеленского - отданные врагу территории без боя, огромные потери в рядах ВСУ и пару сообщений об убитых сепаратистах, которые подорвались на собственных минах.
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При Парашенку в котлах тисячі хлопців загинули. При Парашенку Україна позбулась п`ять найбільших військових артскладів. А ти тут шепчеш.
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Зашквареним кацапам - міцного здоров'я, багатирської ерекції та карколомних пригод у статевому житті.

Украинские воины уничтожили четырех российских наемников в районе Золотого - Цензор.НЕТ 5576
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угум... и мирной земли над головой...
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эти укры такие бяки-буки, что аж приятно становится за нашу украинскую Арту.. Украинские воины уничтожили четырех российских наемников в районе Золотого - Цензор.НЕТ 7364
скрин взят из сепарских тви..
Украинские воины уничтожили четырех российских наемников в районе Золотого - Цензор.НЕТ 6543
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"Зелений миротворець" зараз повернеться з Ватикану "умиротвореним", і в черговий раз "поставить в куток" Хомчака - "за зрив мирних ініціатив" "цими некерованими радикалами"...
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хммм.. стреляют всю последнюю неделю.. стреляют плотно..
еще до отъезда Бубочки Ватиканского..
я думаю, политика немного изменилась в отношении сепарни..
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русским говнюкам не мешало бы знать - тяжелая арта вся пересчитана, серийники переписаны и она хранится в месте отведения. И БК их посчитан.
И просто так "популять" - это не тот случай.
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Боже!
Благослови наших захисників!
Слава Героям!
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У них 60 милионов против 10 немецких канули в небытие. И пох им. Так шо это не спасает....
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Ну тогда у Сралина было очень многого и дешового пушечного мяса которым они с жюковым закидывали немцев. Сегодня же ***** даже етим не может похвастаться. Реально на ********* потенциальная численность армии не превышает украинскую. Кроме того козломордым еще нужно держать оборону десятков тысяч километров границы с не очень дружественно настроеными для Рашки странами. Поетому ***** и хочет вернуть Украину под свой контроль чтобы *хохлы* пополнили человеческий ресурс
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А тим часом "вести с неабъятных прасторав "матушки-Расеи" - починається "двіжняк" "духовноскрепних" у європейську частину Росії... Кацапи з більш "чутливою" задницею і наявністю мізків, що живуть в південній частині Сибіру, починають підшукувать собі нові місця проживання... Головна причина - засилля "братьев с Вастока"
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"У них 60 милионов против 10 немецких канули в небытие" - это не "у них"
Это у нас под их оккупацией...
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Можно и так сказать...Но я не считаю коммунистов - нашими.
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по такому поводу куплю сегодня пивка с тараночкой.
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Давно не було таких приємних новин. Війна триває....
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чого тільки чотири? Сорок панове треба знищити. Або чотириста.
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...впечатление, что списки всего ООС, у них под стеклом лежат.. ...
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Убивать людей есть грех...
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кацапы не люди!..
убивать кацапов есть божественное проведение по очищению Мира от кацапской скверны..
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Это ты своему кремлевскому ***** скажи, которое лично ответственно за смерть 15 тысяч украинцев.
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Очень интересная мысль) Вы случайно не хотите сказать, что "русских на Донбассе нету"? Плиз, поинтересуйтесь, погуглите, что-ли, если Вы не знаете всего происходящего. Или съездите ТУДА и своими глазами всё увидите. Спасибо.
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Так то людей! Ихтамнеты-нечто бацильно-вирусное, с эпидемией бороться не грех, причем, НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ!
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утилизировать пуйловско-фашистского хищного зверька-оккупанта это доблесть !
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вот одна из причин, почему кацапов нужно уничтожать беспощадно..
эта причина называется "русский фашизм", или "рашизм" в терминологии 21 века..
взято с Военного обозрения (это оголтелый шовинистический кацапский сайт)
https://topwar.ru/167575-ukraina-okonchatelno-otkazalas-ot-russkogo-jazyka.html

Українські воїни знищили чотирьох російських найманців у районі Золотого - Цензор.НЕТ 6916
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Возможно етих переодели и выставили как пострадавших от ВСУ. Кацапы ничем не брезгуют подделывать факты
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Яка різниця? "Не вмер Данило - так болячка задавила...". П"ятьма придурками стало менше... (таксист - туди ж ... знаю їх що по Криму, що по Донбасу - "вата" класу "суперекстра"...).
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Молодцы! Хорошо бы, хорошо... было бы, конечно, если б приехали несколько таких бравых украинских парней да зашли с чем потяжелее в нашу ЗРаду. Да Паукоеду рассказали про украинскую землю, которую весь тамошний зрадный сброд желает продать. Украинские воины уничтожили четырех российских наемников в районе Золотого - Цензор.НЕТ 2318
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Донецкие защищают свою землю, а киевские продают.
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******* ты Степа! Прокатись в лугандон, посмотри на тех "донецких"!, глядишь и человеком обратно станешь!
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"Донецкие защищают свою землю"

Эти, что-ли? Українські воїни знищили чотирьох російських найманців у районі Золотого - Цензор.НЕТ 5278
Українські воїни знищили чотирьох російських найманців у районі Золотого - Цензор.НЕТ 929
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Будет земля Украины принадлежать путину-роттенбергу или соросу-МВФ-монсанто, вот из-за чего война идет тогда, про независимую Украину нет разговора.
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Стоит на улице Донецка группа людей в камуфляже, с автоматами. "Луноликие", узкоглазые, темнокожие. Подходит прохожий:
- Ребята, а вы кто такие?
- А мы шахтёры местные, а сейчас в ополчении, от "фашистов" и "бендеровцев" вас защищаем...
- А чего вы так странно выгладите - лица плоские, кожа тёмная, глаза узкие?
- Лица плоские потому, что в забое места мало, и когда уголь копаем, часто в стенку упираемся, кожа тёмная, потому что от пыли угольной не отмылись... А глаза узкие потому, что только что из забоя вышли. А тут солнце яркое... Вот мы и щуримся...
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ідіотизм не виліковний. Коли у ДАП в 2014 заїхали камази з чеченами та осетинами від кого вони "захищали свою землю"? Чи Гіркін у Слав'янську що захищав?
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"Їхня земля" - під землею. Не хочуть сидіти там - паребрик на сході.
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Слава Героям, які зацілували парашних до смерті!!!!!
Дай Вам Бог Здоров'я, Відваги і Благ!!!
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"Украинские воины уничтожили четырех российских наемников в районе Золотого" - правильно сказать, убрали мусор, и косвенно, материально, помогаем орде, кремлёвской банде не надо платить бабло уголовникам.
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Видео 1,5 года назад.
Надеюсь за это время на кладбище животных добавилось много могил
https://www.youtube.com/watch?v=iUbq1AM77jI&feature=youtu.be
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"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата...
І буде син, і буде мати...
І будуть люде на землі..."
Гарна "зачистка"... Тарас Григорович-би, возрадувався... Він "москалів" теж за людей не вважав...
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...Ах, лента за лентою - набої подавай,
Вкраїнський повстанче, в бою не відступай ..!!!


Українські воїни знищили чотирьох російських найманців у районі Золотого - Цензор.НЕТ 1130
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Это Зеля попросил помощи у Ватикана и сразу удалось четырех сминусовать!
А Зеля то по лоховски о другом просил)))
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Справді? А соромлюся спитати - чому про це пишуть кацапські мавпи а не наша прес-служба хоч з одним яким доказом? Це велика таємниця? Судячи з пропагандоно-червоносракого стилю опису - це листівка прокацапських дебілів. Питання - ЧОМУ? Щоб ми пораділи? Альо? Ви зовсім дурні? А не тому вкинуто що ці дебіли залляли сливи та самі себе постріляли а тепер треба списати на "нацистів" та ще й з користю пропаганди? Ніхто не думав про те що в Золотому наші відступили на таку відстань що працювати тим від чого жидівський наполеончик не сереться у штанці - тобто старою стрілкотнею - неможливо. Можливо тільки мавпам обстрілювати артою. Це як вдалося знищити? Заклинаннями? Чи може наша хоч одна ДРГ там праює? Чи сепари самі прийшли стали на 100 метрів - стріляйте? Але навіть як що вже й собі уявити таку нісенітницю що кацапська банда відійшла від своїх позицій більш ніж на кілометр і не обісралась - то 4 тварини - це значно менше навіть заявлених 13 ти наших вбитих за січень .А насправді ( велика таємниця) наших втрат як мінімум до 30 щоб ви розуміли. Тому не дуже якось вірю а надто - радію..
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Чому українському посольству в Ірані наказали вкинути фейк що літак сам впав ? Отож. Це політика зебіломиролюбства. Тут теж тренд такий у укр ЗМІ "запит на миролюбство".
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Я сейчас расскажу историю. У меня есть хобби. Люблю кроссворды, знаете, разгадывать) Есть такой грешок - смотреть "Поле Чудес" чисто из-за вопросов, на перемотке) Так вооот... Вчерась Якубович получил в подарок от участницы из Донецка картинКу (ну... такой тигр в джунглях типа), которую вышили тамошние жители. На обратной стороне было написано: донецкая народная рес...а, город Донецк. Якубович с такой помпой прочел эти слова... Он ей взамен из черного ящика вытащил путевку на двоих в Питер. Она его целовала, радовалась. Говорила. как она любит Москву и свой родной город. А еще спела на украинском языке пару строчек. В общем. от всего увиденного я офигела и больше смотреть не стала это гав...о.
Какой маразм! Ты любишь столицу янычар, а поешь на украинском языке! Дура старая. Кстати, она очень похожа на Сивоху.
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Ну вот, а какао-боты брешут, что ВСУ запрещено стрелять.
Стреляют обе стороны симметрично.
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Зеля уже извинился?
Поздравления ***** с 23 февраля готовятся?
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Все, у зельца сегодня траур по боевикам
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четверо защитников республики перестали стрелять
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