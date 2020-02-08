 Украинские воины уничтожили четырех российских наемников в районе Золотого

Об этом в Твиттере пишет блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ. Он опубликовал часть заявления "народной милиции" террористов "ЛНР".
Ты гляди, как #Зеленский из Италии развоевался https://t.co/gVA6jMlWEf #2ак #роа #груз200 pic.twitter.com/zZq1fS9JDa— Necro Mancer (@666_mancer) February 7, 2020
скрин взят из сепарских тви..
еще до отъезда Бубочки Ватиканского..
я думаю, политика немного изменилась в отношении сепарни..
И просто так "популять" - это не тот случай.
Благослови наших захисників!
Слава Героям!
Это у нас под их оккупацией...
убивать кацапов есть божественное проведение по очищению Мира от кацапской скверны..
эта причина называется "русский фашизм", или "рашизм" в терминологии 21 века..
взято с Военного обозрения (это оголтелый шовинистический кацапский сайт)
https://topwar.ru/167575-ukraina-okonchatelno-otkazalas-ot-russkogo-jazyka.html
Эти, что-ли?
- Ребята, а вы кто такие?
- А мы шахтёры местные, а сейчас в ополчении, от "фашистов" и "бендеровцев" вас защищаем...
- А чего вы так странно выгладите - лица плоские, кожа тёмная, глаза узкие?
- Лица плоские потому, что в забое места мало, и когда уголь копаем, часто в стенку упираемся, кожа тёмная, потому что от пыли угольной не отмылись... А глаза узкие потому, что только что из забоя вышли. А тут солнце яркое... Вот мы и щуримся...
Дай Вам Бог Здоров'я, Відваги і Благ!!!
Надеюсь за это время на кладбище животных добавилось много могил
https://www.youtube.com/watch?v=iUbq1AM77jI&feature=youtu.be
Врага не буде, супостата...
І буде син, і буде мати...
І будуть люде на землі..."
Гарна "зачистка"... Тарас Григорович-би, возрадувався... Він "москалів" теж за людей не вважав...
Вкраїнський повстанче, в бою не відступай ..!!!
А Зеля то по лоховски о другом просил)))
Какой маразм! Ты любишь столицу янычар, а поешь на украинском языке! Дура старая. Кстати, она очень похожа на Сивоху.
..
Стреляют обе стороны симметрично.
Поздравления ***** с 23 февраля готовятся?