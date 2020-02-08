 Украинские воины уничтожили четырех российских наемников в районе Золотого

Об этом в Твиттере пишет блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ. Он опубликовал часть заявления "народной милиции" террористов "ЛНР".

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