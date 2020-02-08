 Зеленский попросил Ватикан помочь "в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Украина готова развивать более тесное взаимодействие со Святым Престолом. Нас объединяют общие ценности и общее видение будущего", - заявил Зеленский. Президент сообщил, что пригласил Его Святейшество Папу Франциска в Украину.
Зеленский также обратился к Ватикану с просьбой помочь нашему государству освободить своих граждан и в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе.
"Он отметил, что межцерковный диалог в Украине может служить примером для других стран, и отметил важную роль Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в деятельности государства", - говорится в сообщении.
Мир - это чтоб мордва покинула ВСЮ территорию Украины, укрепить границы и ввести визовый режим.
А ещё что пэпик сидел, да, вместе с аметкой и мертветчуком с k°. И йульку к ним неплохо бы. и ******** шмякнуть мягким местом по рыльцу пэпки. итд.
А если тебе нужны смерти, то :
1 - это лично твоё цапское дело;
2 - так иди на фронт, а не строчи тут сутками.
І чому такий короткий список "сидільців"?
Де фірташ? Де каломойша? Де авакян?
https://charter97.org/ru/news/2020/2/8/365207/
Ты понимаешь о чем он говорит ?
Так где в этом твой мир с нацистским русским миром ?
а чё ты здесь срёшь?
https://charter97.org/ru/news/2020/2/8/365202/
Замешкался маленько Ватикан
И тут им Папу Римского подкинули
Из наших,из поляков,из славян".
(В.С.Высоцкий.)
Вечно просящий и унижающийся президент...
А какие грозные предвыборные ролики на стадионе снимал...
После прихода Зе' раком стоят только порохоботы
Там все через просьбы, деньги и секс....
Так он и воспитан наш "Главком"....
Маріхуану? Амфетаміни? Екстазі? Кокаін? Онашу? Героін? Клій? Розчинники? Денатурат? Одеколон? Гриби-галюциногени?
Навішо ж пробувати те, що, як розуміє кожна твереза людина, не матиме ніякої користі?
Вже спробували перестати стріляти у відповідь. Кількість жертв та поранених українців лише збільшилася!
Спробували відвести наших вояків.
Позиції, що раніш контролювали наші військові, зайняли бойовики!
То чого ще не напробувалися???
Впасти перед путлером на коліна (як обіцяв зе на виборах) та здатися мордору???
А щоб ветерани та волонтери цьому не заважали спробувати всіх пересаджати???
Я б засосал стакан-и в Ватикан".
(В,С.Высоцкий).
Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации [ситуации] Крыма и Донбасса, на всем их страшном, отвратительном пути?"» - приводит его слова агентство.
Брехав тоді - бреше і зараз...Єдине, на що він здатен - написати заяву на двох міжніх жінок Софію Федину і Марусю Звіробій...
А на яких умовах хоче миру, не сказав?
І це все про характеристику війни?
Коли, блін, буде вже сратися на головному оф.сайті України "гражданская война"??
Чомусь на сайті у Порошенка завжди було: "агресія РФ", "окупаційні війська РФ", "російсько-українська війна". Більше того: завжди згадувалася анексія Криму!
Зебіли, ви досі не бачите ознак зради та капітуляції?