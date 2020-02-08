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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Ватикан (105) Зеленский (4521) Папа_Римский (234)

 Зеленский попросил Ватикан помочь "в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе". ФОТО

Во время официального визита в Ватикан Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Государственным секретарем, кардиналом Пьетро Паролином.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский попросил Ватикан помочь в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе 01

"Украина готова развивать более тесное взаимодействие со Святым Престолом. Нас объединяют общие ценности и общее видение будущего", - заявил Зеленский. Президент сообщил, что пригласил Его Святейшество Папу Франциска в Украину.

Зеленский также обратился к Ватикану с просьбой помочь нашему государству освободить своих граждан и в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе.

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"Он отметил, что межцерковный диалог в Украине может служить примером для других стран, и отметил важную роль Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в деятельности государства", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3174587
 
   
 Топ комментарии
 
Зеля, ты бы лучше попросил, чтобы Ху*лу из Банка Ватикана деньги не отдавали. Ху*ло бы эту шутку оценило по достоинству. Зеленский попросил Ватикан помочь "в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе" - Цензор.НЕТ 1940
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Трое украинцев в Боснии в течение 53 часов «обчистили» 23 банкомата российского «Сбербанка»

https://charter97.org/ru/news/2020/2/8/365202/
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там в Ватикане образумьте клоуна, что Земля - это святое.
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Давно пора вже припинити цю безглузду кроваву бійню!
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Свое скылення направь своему **************** Сцарьку
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Что значит по твоему мир с русскими оккупантами на украинской земле?
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по-твоему*** выделить запятыми и через чёрточку.
Мир - это чтоб мордва покинула ВСЮ территорию Украины, укрепить границы и ввести визовый режим.
А ещё что пэпик сидел, да, вместе с аметкой и мертветчуком с k°. И йульку к ним неплохо бы. Зеленський попросив Ватикан допомогти "в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі" - Цензор.НЕТ 2148 и ******** шмякнуть мягким местом по рыльцу пэпки. Зеленський попросив Ватикан допомогти "в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі" - Цензор.НЕТ 9129итд.
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Это не мир , а мир через победы и ты этого не пишешь.
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Мир - это Мир. Антоним *войны*.
А если тебе нужны смерти, то :
1 - это лично твоё цапское дело;
2 - так иди на фронт, а не строчи тут сутками.
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Хто такий "пепик"? Кому потрібні ці загадки?
І чому такий короткий список "сидільців"?
Де фірташ? Де каломойша? Де авакян?
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только за. так и продолжи список. в моём посте есть пунтик *k°*.
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Литовский депутат: Граница с Беларусью - это уже граница и с Россией

https://charter97.org/ru/news/2020/2/8/365207/

Ты понимаешь о чем он говорит ?

Так где в этом твой мир с нацистским русским миром ?
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Украинец Юрий, против твоего Рюццького мира Зеленський попросив Ватикан допомогти "в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі" - Цензор.НЕТ 2371
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ну так скажи своему обосраному кремлёвскому хазяину чтобы он убрался с Украины и забрал в паРашу своих гамнюков-почитателей...
а чё ты здесь срёшь?
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Зеля, ты бы лучше попросил, чтобы Ху*лу из Банка Ватикана деньги не отдавали. Ху*ло бы эту шутку оценило по достоинству.
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Трое украинцев в Боснии в течение 53 часов «обчистили» 23 банкомата российского «Сбербанка»

https://charter97.org/ru/news/2020/2/8/365202/
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там в Ватикане образумьте клоуна, что Земля - это святое.
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"Церковники хлебальники раззинули
Замешкался маленько Ватикан
И тут им Папу Римского подкинули
Из наших,из поляков,из славян".
(В.С.Высоцкий.)
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"Зеленский попросил". Больще говорить не о чем. Зеленский попросил, зеленский подлизал, зеленский принес Украину в коробочке. Может хватит.
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Зеленский стал раком, зеленский стал на колени, зеленский умолял, зеленский позвонил путину просил и поздравил...
Вечно просящий и унижающийся президент...
А какие грозные предвыборные ролики на стадионе снимал...
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Ну не знаю...
После прихода Зе' раком стоят только порохоботы Зеленский попросил Ватикан помочь "в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе" - Цензор.НЕТ 368
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Типу ви зелетролі чимось відрізняєтеся? Зеленим кольором на прапорі?
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Ага, яркий пример как порохоботов поставили раком, это пенсионерка голосовавшая за клоуна. которой зелебоб предложил собаку продать
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Да ты ничего не знаешь,потому что розумовообмежений винторогий...
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Он не боец. Это другая архитектура сознания. Он привык всё решать словами или бабками. Но есть вещи, которые нужно решать характером и выбитыми зубами, причем у тебя самого. А он к этому не готов.
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Олег Кущ - так он же с шоу-бизнеса..

Там все через просьбы, деньги и секс....
Так он и воспитан наш "Главком"....
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Друг мой, его выбрало больше половины населения. Ты понимаешь размеры катастрофы?
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Какое общее виденье,этот папаримский недавно хутина наградил какой то медалькой,нах такого папку.
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Теперь они точно еще лет десять будут воевать. "Как это так??? Чтобы нам католики указывали что и как делать??? У нас есть своя - истинная вера!!!" Они же там все упоротые и поехавшие на православии...
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"Пробовать нужно все."
Маріхуану? Амфетаміни? Екстазі? Кокаін? Онашу? Героін? Клій? Розчинники? Денатурат? Одеколон? Гриби-галюциногени?
Навішо ж пробувати те, що, як розуміє кожна твереза людина, не матиме ніякої користі?
Вже спробували перестати стріляти у відповідь. Кількість жертв та поранених українців лише збільшилася!
Спробували відвести наших вояків.
Позиції, що раніш контролювали наші військові, зайняли бойовики!
То чого ще не напробувалися???
Впасти перед путлером на коліна (як обіцяв зе на виборах) та здатися мордору???
А щоб ветерани та волонтери цьому не заважали спробувати всіх пересаджати???
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"Эх жаль,на меня не вовремя накинули аркан,
Я б засосал стакан-и в Ватикан".
(В,С.Высоцкий).
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Недоросль бігає по дорослих, щоб захистили від ********. Тільки ж нікому окрім нього цього не треба. А от огризнутися і спробувати дати відкоша самому бракує просто духу. Хоча, як уже видно, є ситуації, які можна вирішити лише ввімкнувши сміливість і гідність і вимкнувши боягузство і невпевненість у власних силах.
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Ага! Попро и, щоб хтось із дорослі х прочитав заголовок: "Зеленский попросил Ватикан помочь "в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе".😏
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До твого коментаря. Ти коментужш саме цю новину? У заголовку, чи у статті згадує ься мінливий, чи ще якийсь петрик?
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На фотографии - два весёлых чувака, которые выцарапались наверх на сказках, в которые верят их избиратели.
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в первом туре выборов, рассказал о первом вопросе российскому лидеру Владимиру Путину в случае их встречи. Об этом он заявил на брифинге в штабе, передает «Интерфакс-Украина».
Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации [ситуации] Крыма и Донбасса, на всем их страшном, отвратительном пути?"» - приводит его слова агентство.

Брехав тоді - бреше і зараз...Єдине, на що він здатен - написати заяву на двох міжніх жінок Софію Федину і Марусю Звіробій...
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каким циничным и лицемерным надо быть, чтобы просить о мире других и ничего не делая самому?
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Тот кто поставил лайк под уничижительным постом про Армию, Мову и Веру и это был ты.
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Эта трусливая обдолбанная гнида из шапито еще за термос должна ответить
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У нас президент Украины или вселенский попрошайка? Куда не приедет всюду что-то клянчит
Зеленський попросив Ватикан допомогти "в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі" - Цензор.НЕТ 2155
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Идиот....только США и небезразличное международное сообщество сможет помочь....какую-то хню чешет....
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В действительности он приехал сфотографироваться с Папой. Чтобы попиариться - вот я с Папой сфотографировался, значит Папа мой друг. И заодно спрятать немного краденного бабла в сейф в своей виллы. А эти все пустые просьбы - на публику, для пиара.
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Просив допомоги у закінченні війни?
А на яких умовах хоче миру, не сказав?
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Может еще следует обратиться в Лигу сексуальных меншин, если до сих пор ООН, ОБСЕ, США, Евросоюз ничем кроме так называемых санкций не могут помочь? Может хватит ходить по миру с протянутой рукой?
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паРаша всегда натравливала мокшу на католиков, а тут они будут слушать их...
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И так, на фоне соевого срача самое время подвести итоги моего присутствия на "патриотичном" цензоре... На текущей неделе я завершил основной этап важного проэкта для платформы Андроид...это приложение которое в своём сегменте со 100% вероятностью займет топовую позицию в Google Play, а со временем будет на большинстве смартфонов. Но нужно отдать должное и порохоботам, без вас это могло быть сложнее, ибо ваша безграничная тупость придавала мне уверенность в затруднительные моменты, с чем вас и поздравляю..."Ми зробили це разом!!!"(C) Вот и получается, кто-то делает конкурентный продукт, а кто-то порохоботит... Короче порохнявые, see you in Paris Зеленський попросив Ватикан допомогти "в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі" - Цензор.НЕТ 2692
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"у мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі" - оригінал
І це все про характеристику війни?
Коли, блін, буде вже сратися на головному оф.сайті України "гражданская война"??
Чомусь на сайті у Порошенка завжди було: "агресія РФ", "окупаційні війська РФ", "російсько-українська війна". Більше того: завжди згадувалася анексія Криму!

Зебіли, ви досі не бачите ознак зради та капітуляції?
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а что они должны видеть? им это как раз и нужно !
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