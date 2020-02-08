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 Максимальный размер участка для покупки - 300 га, - адвокат Леонтьев о рынке земли в Польше

Адвокат Олег Леонтьев рассказал, как работает рынок земли в Польше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу юриста в Фейсбук.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 60%, еще почти 30% - леса, исключительно принадлежат государству.
30% земли принадлежит государству и местным территориальным общинам. Их покупать нельзя, только арендовать.
Если владелец земли сельскохозяйственного назначения хочет продать землю, приоритетное право ее приобретения принадлежит государству.

Максимальный размер земельного участка, который может приобрести гражданин - 300 га. При этом гражданин должен проживать в той гмине не менее 5 лет и обязуется 5 лет заниматься на ней сельскохозяйственным производством. В течение 5 лет он ее продать не может.

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Иностранец может приобрести землю только с разрешения МВД. Разрешение не требуется гражданам ЕС постоянно проживающих на той территории не менее 5 лет с соответствующими статусами.

Итог:
- земельный участок государственного земельного фонда ни поляку, ни иностранцу купить невозможно
- земельный участок сельскохозяйственного назначения лицу, не связаному с жизнью гмины менее 10 лет купить невозможно (5 до приобретения и 5 лет - после)
- государство блокирует свободное обращение земли.

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"Это - Европа, успешная страна ЕС, наш извечный цивилизованный сосед", - подчеркивает Леонтьев.

Максимальный размер участка для покупки - 300 га, - адвокат Леонтьев о рынке земли в Польше 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174586
 
   
 Топ комментарии
 
Там для людей зробили, аби кожен громадянин міг мати землю, а в нас хочуть зробити аби олігархи наживалися, от і уся різниця.
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в зедрисні немає стільки часу, щоб по 300 га країну розпродати

ростов близько
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То ж в Польщі, там нема зелених гнид!!!
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Має бути вільний обіг оренди землі, видача кредитів під довгострокову аренду і звісно ж дотації малим фермерам а не олігархам-промисловцям.
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Это цивилизация.
То, что хотят сделать в Украине можно выразить только употребляя матерные выражения.
Неужели у НИХ это получится сделать?
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В Польше нет Слуг Народа, нет Медведчука, нет Суркисов, даже легитимного в Ростове нет, поэтому и творится там беспредел. Вот и Евросоюз с Венецианской комиссией обидели судебной реформой, ну как же они сами судить могут? Неправильно это.
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РЕБЯТА, ТОЛЬКО АРЕНДА ЗЕМЛИ БЕЗ ПРАВА ВЫКУПА....нужна земля - бери в аренду....требуют взятку - решайте проблему с коррупцией....продавать землю это равносильно продажи детей в рабство в обмен на фантики!!!!
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В Польше так потому что там единый народ и там поляков от этого не называют националистами, а у нас Украинский народ и сброд Украины,у которых адрес не дом и не улица,у них продажная душа и тело
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Під час війни землею не торгують. Під час війни за землю вооюють.-Українець Шептицький./ Открывать рынок земли нужно (а нужно гражданину Израиля мародёру Коломойскому), - Разумков(барыга) о земельной реформе 27.05.19. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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Семья Разумкова владеет сетью ломбардов....у меня рядом живёт семья мусульман и они ломбарды называют дьявольским место,потому что туда заходят не от счастья .а из за беды. Максимальний розмір ділянки для купівлі - 300 га, - адвокат Леонтьєв про ринок землі в Польщі - Цензор.НЕТ 6779
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