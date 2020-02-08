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 Выявлена схема фальсификации ремонтных работ самолетов украинской авиакомпании в аэропортах "Киев" и "Одесса", - СБУ

Служба безопасности Украины выявила схему некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техническому обслуживанию в Международных аэропортах "Одесса" и "Киев" пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний, который мог привести к человеческим жертвам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО. В частности, ими было сфальсифицирована документация по проведению ремонтных работ самолетов. Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами.

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По материалам СБУ должностное лицо авиапредприятия, ответственное за техническое обслуживание самолетов, решением суда признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Компании-эксплуатанту отменены соответствующие разрешения на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам - ​​сертификаты летной годности.

Источник: https://censor.net.ua/n3174584
 
 
 Топ комментарии
 
кто то пойдёт на повішение в министерство... из ремонтников
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Раскрою секрет. За Пороха во всём виноват Порох. За Зе во всём виноват ЗЕ. Вопросы?
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кто то пойдёт на повішение в министерство... из ремонтников
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Это вылезло из-за расследования Боинга по результатам крушения самолета в Иране. Американца подняли всю документацию по МАУ и вылезло много интересного по регламентным работам ТО. Скрыть уже не получается.
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МАУ к аэропорту Киев вроде как непричем. У меня подозрение на Мотор Сич
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Пока нет инфы. Может к вечеру что прояснится.
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ищут доказательства, что в Иране МАУ упал из-за пожара в двигателе
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У нас найти интересные вещи, можно даже в том аэропорту, куда перевозчик не летает )))
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