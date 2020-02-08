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 Политика Украины
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Все про:Портнов (510) Титыч Виталий (2) Светлана Волкова_судья (1)

 Судья Печерского суда Волкова, признавшая Портнова постоянно проживающим в Украине, может не иметь оснований осуществлять правосудие, - адвокат Титыч

Судья Печерского суда Светлана Волкова, которая недавно признала Портнова постоянно проживающим в Украине, возможно, не имеет полномочий осуществлять правосудие, поскольку решение ВС об отмене постановления ВР об увольнении Волковой не обрело законной силы, и в соответствии со ст. 370 КАС не является обязательным для исполнения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет адвокат семей героев Небесной сотни Виталий Титыч комментируя недавнее решение суда в отношении Портнова. Напомним, Печерский райсуд Киева удовлетворил требование замглавы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова о том, что он якобы непрерывно проживал в Украине последние пять лет.

Далее приводим текст поста Титыча: 

"Невероятная история камбэков.
До недавнего времени судья Печерского суда Светлана Волкова была известна широкой общественности за свой вклад в развал расследования дел Майдана - приняла абсолютно левое решение, которым освободила из-под стражи ключевого подозреваемого в совершении террористического акта 20 февраля на Институтской. После чего он благополучно выехал в РФ.

В октябре 2015 Высшая квалификационная комиссия судей, рассмотрев мою жалобу, рекомендовала Высшему совету юстиции направить в Верховную Раду представление о ее увольнении "в связи с нарушением присяги судьи" (предварительная процедура привлечения судьи к дисциплинарной ответственности).

ВСЮ направил это представление в ВР только в апреле 2016. В сентябре 2016 ВР наконец ее уволила (постановление Верховной Рады Украины от 29.09.2016).

Казалось, что это конец истории судьи Волковой, но нет - она снова, как и в 2007, осуществила фирменный камбэк (об этом здесь).

С октября этого года Волкова снова осуществляет правосудие в Печерском суде, и сразу отметилась эпическим решением - установила факт непрерывного проживания лица на территории Украины в течение пяти лет, несмотря на факт физического отсутствия этого лица в Украине на протяжении этого периода. Теперь она более известна как судья что вернула Андрея Портнова к активной политической жизни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы подаем в суд на Портнова, - 5 канал

У общественности сразу возник вопрос - как произошел второй камбэк Волковой. Объясняя это, СМИ ссылаются на решение Верховного Суда от 3 октября 2019 по делу №800/519/16. Действительно, ВС удовлетворил административный иск Волковой полностью - признать "противоправным и отменить постановление Верховной Рады Украины от 29 сентября 2016 №1619-VIII" об увольнении судьи", которым увольнялась Волкова с должности судьи Печерского районного суда города Киева в связи с нарушением присяги судьи".

Но, есть одно НО. В соответствии со статьей 255 КАС, решение Верховного Суда (в качестве суда первой инстанции) вступает в законную силу по истечении срока на подачу апелляционной жалобы, если такая ​​жалоба не была подана. Об этом, к слову, прямо указано в этом ришенни.

Апелляционная жалоба на решение Верховного Суда может быть обжалована в Большой Палате Верховного Суда.
В соответствии с Постановлением Большой Палаты Верховного Суда, такая ​​апелляционная жалоба была подана, ВПВС установил: "Верховной Радой в срок, установленный частью первой статьи 295 КАС Украины, по форме и содержанию апелляционная жалоба соответствует статье 296 КАС Украины. Поэтому, оснований для оставления апелляционной жалобы без движения, ее возвращения или отказа в открытии апелляционного производства не установлено".

То есть, решение ВС об отмене постановления ВР об увольнении Волковой не ОБРЕЛО ЗАКОННОЙ СИЛЫ, и в соответствии со ст. 370 КАС не является обязательным для исполнения. Возникает вопрос, на каких основаниях и в каком статусе она находится в Печерский суде?

Об этом к слову можно будет узнать 6 февраля в Верховном Суде когда Большая Палата будет рассматривать апелляцию ВР. Куда, попутно приглашаю всех интересующихся украинским правосудием.

Апдейт: Волкова и ВРУ согласились на письменное производство (не предусматривает открытого слушания дела). Я подал заявление о вступлении в дело, если Большая Палата впустит меня в производство - открытое заседание назначат на другую дату".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требуем реакции на угрозы Портнова, - родные Героев Небесной Сотни

Напомним, 19 сентября 2014 судья Печерского суда Светлана Волкова приняла решение об изменении меры пресечения Дмитрию Садовнику с содержания под стражей на частичный домашний арест. 4 октября беркутовец сбежал, а 6 октября Светлана Волкова стала подозреваемой по делу о вынесении заведомо неправосудного решения, что привело к тяжелым последствиям.

Источник: https://censor.net.ua/n3174583
 
   
 Топ комментарии
 
Страна абсурда и зазеркалья без законов правит бал беспредел и воровская судебно "правоохранительная" система проще говоря криминал в маске государства защищающая себя имея не подсудность и неприкосновенность
Судья Печерского суда Волкова, признавшая Портнова постоянно проживающим в Украине, может не иметь оснований осуществлять правосудие, - адвокат Титыч - Цензор.НЕТ 1304
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Прям, как у Портнова.
Мо, они однояйцевые?
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Андрій Портнов- кумир виборців Зеленського.
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И вместе с этим- приговор шоколадного барыги.
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Я бачу Порошенка риги й сєпари ненавидять уже більше за Бандеру.
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За сепаров не знаю, а рыгов порох и создал, ОПЗЖ оповцы головы подняли при порохе, благодаря пороху чуть не пришли к власти. Хотя ОПЗЖ и сепары- это одно и то же.
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При Порошенку твій кумир Портнов сидів за кордоном, а в Україну приїхати боявся до всрачки.
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в нього кумир *****
а сюди він ходить руйнувати українське, бо працює в прігожена
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ти кацапською мовою кажеш, що я кацап
в тебе немає мозку
хотів тебе в гузно послати, але згадав, що ти вже там
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його просто з дурки за насінням випустили, а він ще по дорозі вирішив на Цензор зайти
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Тьху ...Мертвячук кум бариги мальдівського...з яким крутив свої *гешефти * Судья Печерского суда Волкова, признавшая Портнова постоянно проживающим в Украине, может не иметь оснований осуществлять правосудие, - адвокат Титыч - Цензор.НЕТ 3351
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Про дачу по сусідству з ****** та вбитого і з'їденого з метою сховати труп брата розкажи, гідравліка.
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При порохе повылазили Бойки, Рабиновичи, Медведчуки, Шуфричи, Мураевы, ... , и порочая РыгоАнально кацапская мразь.
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Я за вільну, квітучу Україну! А ти бачу за кацапів.
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звідкіля повилазили, гебнявий? з Верховної Ради, де вони сиділи при янику?
ти старайся писати не все, що у методичках
хоча б через слово
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Не раскатывай губу, 11.80 которые ты заработал, порох не заплатит, оно кидала.
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призраки принимают призрачные решения ля такого даже при Яныке не было не то что при Порошенко а при КЛОУНЕ ЕВРЕЕ Зелебобике Оманском все стало возможным вот такое скоро найдется призрачный судья который вынесет например Решение что Зеленский не Президент Ураины поскольку он не Зеленский..... а Голобородько.... вот пусть потом Зеля доказывает кто есть Ху... реформа ля Володя реформа....
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Эта "судья" должна разделить нары с Портовым. А рядом должны сидеть те кто Портнова в страну пригласил.
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Да уж!!За Садовника не грех её судом Линча.
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Эквилибристика в наших судах всем известна. В отношении Портнова,применять только суд Линча... на государственное правосудие, никакой надежды
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а вы попробуйте в суде потребовать показать удостоверение судьи - здорово удивитесь.
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Когда у нас уже судей отстреливать будут если они не признают закона
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А може у неї виходу не було. Всі знають що Портнов керує судами і прокуратурою.
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Сейчас в Украине бессмысленно что то вообще делать по закону. Любая продажная судья примет абсолютно любое решение что небо ето земля а земля ето небо или назовет черное белым и ты ничего не сможешь сделать. Против таких выродков только мистер Кольт найдет управу
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Эдак можно Портнова и марсианином признать. Типа 5 лет проживал на Марсе.
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До недавнего времени судья Печерского суда Светлана Волкова была известна широкой общественности за свой вклад в развал расследования дел Майдана - приняла абсолютно левое решение, которым освободила из-под стражи ключевого подозреваемого в совершении террористического акта 20 февраля на Институтской. После чего он благополучно выехал в РФ.

А точно, проституция - самая древняя профессия ? Судья Печерского суда Волкова, признавшая Портнова постоянно проживающим в Украине, может не иметь оснований осуществлять правосудие, - адвокат Титыч - Цензор.НЕТ 5508
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Страна абсурда и зазеркалья без законов правит бал беспредел и воровская судебно "правоохранительная" система проще говоря криминал в маске государства защищающая себя имея не подсудность и неприкосновенность
Судья Печерского суда Волкова, признавшая Портнова постоянно проживающим в Украине, может не иметь оснований осуществлять правосудие, - адвокат Титыч - Цензор.НЕТ 1304
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Августин жил до создания русского правописания, ему простительно..
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торговать на рынок хабалку.... цыганскими сумками товара предварительно завезти из Одессы или Черновцов... ..
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просмотрела судилище над без вины виноватыми по убийству Шеремета. Таких как эта тетя много и им закон не писан, сделают, как верховные прикажут. Служить бы рад, прислуживться -тоже
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У нас в Україні є мще якісь судді окрім волкових. Щось їх розвелось як на Закарпатті балог.І чомусь всі одіозні, і нема на них управи.
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ну и?
обжалуйте или ничего не говорите...
только сквозняк гонять...бла-бла-бла...
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Удмуртским скрепостаном от её рыла на версту разит:
Судья Печерского суда Волкова, признавшая Портнова постоянно проживающим в Украине, может не иметь оснований осуществлять правосудие, - адвокат Титыч - Цензор.НЕТ 358
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Гнати цю суку москальську з України мітлою поганою! Аж до ростова, до шапкокрада фьодорича!!!
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не стоит сдерживать порывы, исходящие от души (к-н де Тревиль)
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может и не имела, но карте - место, слово - закон... и ее слово - заднее... значит,стало быть, портянка проживала последние 5 лет, хотя и нет, но да! Это же очень и очень!
При зебиленском как-то часто стали в очи ссать на радость 73% идиотов...
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Посмотреть на её натруженный рабочий рот - и будет ясно как она делала карьеру.
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