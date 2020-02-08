 Судья Печерского суда Волкова, признавшая Портнова постоянно проживающим в Украине, может не иметь оснований осуществлять правосудие, - адвокат Титыч

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет адвокат семей героев Небесной сотни Виталий Титыч комментируя недавнее решение суда в отношении Портнова. Напомним, Печерский райсуд Киева удовлетворил требование замглавы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова о том, что он якобы непрерывно проживал в Украине последние пять лет.

Далее приводим текст поста Титыча:

"Невероятная история камбэков.

До недавнего времени судья Печерского суда Светлана Волкова была известна широкой общественности за свой вклад в развал расследования дел Майдана - приняла абсолютно левое решение, которым освободила из-под стражи ключевого подозреваемого в совершении террористического акта 20 февраля на Институтской. После чего он благополучно выехал в РФ.

В октябре 2015 Высшая квалификационная комиссия судей, рассмотрев мою жалобу, рекомендовала Высшему совету юстиции направить в Верховную Раду представление о ее увольнении "в связи с нарушением присяги судьи" (предварительная процедура привлечения судьи к дисциплинарной ответственности).

ВСЮ направил это представление в ВР только в апреле 2016. В сентябре 2016 ВР наконец ее уволила (постановление Верховной Рады Украины от 29.09.2016).

Казалось, что это конец истории судьи Волковой, но нет - она снова, как и в 2007, осуществила фирменный камбэк (об этом здесь).

С октября этого года Волкова снова осуществляет правосудие в Печерском суде, и сразу отметилась эпическим решением - установила факт непрерывного проживания лица на территории Украины в течение пяти лет, несмотря на факт физического отсутствия этого лица в Украине на протяжении этого периода. Теперь она более известна как судья что вернула Андрея Портнова к активной политической жизни.

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У общественности сразу возник вопрос - как произошел второй камбэк Волковой. Объясняя это, СМИ ссылаются на решение Верховного Суда от 3 октября 2019 по делу №800/519/16. Действительно, ВС удовлетворил административный иск Волковой полностью - признать "противоправным и отменить постановление Верховной Рады Украины от 29 сентября 2016 №1619-VIII" об увольнении судьи", которым увольнялась Волкова с должности судьи Печерского районного суда города Киева в связи с нарушением присяги судьи".

Но, есть одно НО. В соответствии со статьей 255 КАС, решение Верховного Суда (в качестве суда первой инстанции) вступает в законную силу по истечении срока на подачу апелляционной жалобы, если такая ​​жалоба не была подана. Об этом, к слову, прямо указано в этом ришенни.

Апелляционная жалоба на решение Верховного Суда может быть обжалована в Большой Палате Верховного Суда.

В соответствии с Постановлением Большой Палаты Верховного Суда, такая ​​апелляционная жалоба была подана, ВПВС установил: "Верховной Радой в срок, установленный частью первой статьи 295 КАС Украины, по форме и содержанию апелляционная жалоба соответствует статье 296 КАС Украины. Поэтому, оснований для оставления апелляционной жалобы без движения, ее возвращения или отказа в открытии апелляционного производства не установлено".

То есть, решение ВС об отмене постановления ВР об увольнении Волковой не ОБРЕЛО ЗАКОННОЙ СИЛЫ, и в соответствии со ст. 370 КАС не является обязательным для исполнения. Возникает вопрос, на каких основаниях и в каком статусе она находится в Печерский суде?

Об этом к слову можно будет узнать 6 февраля в Верховном Суде когда Большая Палата будет рассматривать апелляцию ВР. Куда, попутно приглашаю всех интересующихся украинским правосудием.

Апдейт: Волкова и ВРУ согласились на письменное производство (не предусматривает открытого слушания дела). Я подал заявление о вступлении в дело, если Большая Палата впустит меня в производство - открытое заседание назначат на другую дату".

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Напомним, 19 сентября 2014 судья Печерского суда Светлана Волкова приняла решение об изменении меры пресечения Дмитрию Садовнику с содержания под стражей на частичный домашний арест. 4 октября беркутовец сбежал, а 6 октября Светлана Волкова стала подозреваемой по делу о вынесении заведомо неправосудного решения, что привело к тяжелым последствиям.