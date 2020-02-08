 Наемница "ДНР" сдалась полиции в Угледаре на Донетчине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В Угледарское отделение полиции поступило заявление от 25-летней жительницы Волновахского района о том, что в период с 2014 по 2015 год она несла службу в составе 1-й Славянской мотострелковой бригады "ДНР" в селе Николаевка Тельмановского района.
По ее словам, в сентябре 2014 года в село Николаевка Тельмановского района заехали неизвестные вооруженные люди, которые представились военнослужащими "ДНР". Они заселялись в заброшенные в селе дома и строили блокпосты. Один из главарей НЗФ предложил женщине работать в них поваром, на что та согласилась. Она готовила пищу для боевиков, а через некоторое время еще и начала доставлять ее на вражеские блокпосты.
Через полгода службы у террористов, в январе 2015 года, женщина начала дежурить на блокпосту. Заступала преимущественно в ночное время, впоследствии не выдержав условий и графика и решила покинуть "службу".
В настоящее время сотрудники полиции проверяют полученную информацию.
В Нацполиции отметили,что согласно ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщила о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления.
Есть более гуманные методы, например задуть монтажной пеной.
обнять и плакать...
прям...одни копачи да паварихи ...нах послать некого!
Или это любовник одолжил для фото?
нехай хоч поліграф пройде стріляла у людей чи ні,а я забув, це ж тільки добровільно можна пройти.
Одевши ватные штаны
Бежит по холоду в паРашу
Справлять нужду. Но сочтены
Его последние минуты-
(паРаша- ходит ходуном)
И вот несчастный ипанутый-
В гнилых досках, в ДыРе с говном.
Кричит: Саседи! Памагите!
Я руцкий! Суки! Я - херой !
Сосед, услышал, сопли вытер…
И поднял камень, над ДыРой…
«Может у вас условия лучше?» - заявила женщина словно устраиваясь на работу...
Надо проверить запорожскую АЭС на предмет утечки радиации в сторону дамбассят...
Что такая страшная что только в темноте драли...при солнечном свете даже обдроченцы брезговали?