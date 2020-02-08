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 Наемница "ДНР" сдалась полиции в Угледаре на Донетчине. ФОТО

В Угледаре (Донецкая область) полиции сдалась женщина, которая в 2014-15 гг. находилась в рядах наемников "ДНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Наемница ДНР сдалась полиции в Угледаре на Донетчине 01

В Угледарское отделение полиции поступило заявление от 25-летней жительницы Волновахского района о том, что в период с 2014 по 2015 год она несла службу в составе 1-й Славянской мотострелковой бригады "ДНР" в селе Николаевка Тельмановского района.

По ее словам, в сентябре 2014 года в село Николаевка Тельмановского района заехали неизвестные вооруженные люди, которые представились военнослужащими "ДНР". Они заселялись в заброшенные в селе дома и строили блокпосты. Один из главарей НЗФ предложил женщине работать в них поваром, на что та согласилась. Она готовила пищу для боевиков, а через некоторое время еще и начала доставлять ее на вражеские блокпосты.

Смотрите: Разведчики захватили в плен наемника РФ, подорвавшегося на собственных минах, - пресс-центр ОС. ФОТО

Через полгода службы у террористов, в январе 2015 года, женщина начала дежурить на блокпосту. Заступала преимущественно в ночное время, впоследствии не выдержав условий и графика и решила покинуть "службу".

В настоящее время сотрудники полиции проверяют полученную информацию.

В Нацполиции отметили,что согласно ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщила о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Смотрите также: На блокпосту на Луганщине задержан наемник "ЛНР", - Нацполиция. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3174582
 
   
 Топ комментарии
 
Зауважте, товариство, не совісті каяття, які приходять після усвідомлення помилки, змусили цю фкрію покинути ряди терористів, а умови "служби" ("впоследствии не выдержав условий и графика и решила покинуть "службу".Источник: https://censor.net.ua/n3174582). Тобто, якби були кращі умови, то воювала б дотепер. Таке прообачати не можна. Гріхи відпускаються через покаяння.
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ой...не подошли условия...ая-яй... т.е. если бы подошли то.?..
обнять и плакать...
прям...одни копачи да паварихи ...нах послать некого!
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Изверг.
Есть более гуманные методы, например задуть монтажной пеной.
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Пришла в отделение,села и сказала сдаюсь, кормите поите меня - работать все равно не буду...
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Изверг.
Есть более гуманные методы, например задуть монтажной пеной.
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Пена монтажная, то у нас для маленьких девочек, а эту все днр переабло
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Зауважте, товариство, не совісті каяття, які приходять після усвідомлення помилки, змусили цю фкрію покинути ряди терористів, а умови "служби" ("впоследствии не выдержав условий и графика и решила покинуть "службу".Источник: https://censor.net.ua/n3174582). Тобто, якби були кращі умови, то воювала б дотепер. Таке прообачати не можна. Гріхи відпускаються через покаяння.
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Дамбасня продажна. Де більше заплатять, туди і підуть.
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ой...не подошли условия...ая-яй... т.е. если бы подошли то.?..
обнять и плакать...
прям...одни копачи да паварихи ...нах послать некого!
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Она блокпосты с винтовочкой снайперской обустраивала?
Или это любовник одолжил для фото?
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впоследствии не выдержав условий и графика и решила покинуть "службу" Короче условия етой твари не понравились. А скорее решили ее в тыл закинуть. Сейчас через своих судей и прокурворов ее быстренько отмажут и будет работать на боевиков в нашем тылу
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Написано ж - наемница. А наемник работает на того, где больше платят.
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кухарі,вахтери,кур'єри.."зрозуміти та пробачити".
нехай хоч поліграф пройде стріляла у людей чи ні,а я забув, це ж тільки добровільно можна пройти.
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у них там все или на блок-постах стояли, или на складе работали. Интересно, а кто же стрелял? Кто пытал? Марсиане видимо.
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Вместо поварёшки в руках СВД . Стрёмная повариха.
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Зима. Поклонник крыманаша,
Одевши ватные штаны
Бежит по холоду в паРашу
Справлять нужду. Но сочтены
Его последние минуты-
(паРаша- ходит ходуном)
И вот несчастный ипанутый-
В гнилых досках, в ДыРе с говном.
Кричит: Саседи! Памагите!
Я руцкий! Суки! Я - херой !
Сосед, услышал, сопли вытер…

И поднял камень, над ДыРой…
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Не забудьте виплатити цій шльондрі компенсацію за вимушені прогули,не використану відпустку,нагородити і видать посвідчення УБД. Наемница "ДНР" сдалась полиции в Угледаре на Донетчине - Цензор.НЕТ 6478
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на фото новая модель половника с оптическим прицелом
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«Не выдержала условия и графика работы...» ))))
«Может у вас условия лучше?» - заявила женщина словно устраиваясь на работу...
Надо проверить запорожскую АЭС на предмет утечки радиации в сторону дамбассят...
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Работала в основном по ночам..

Что такая страшная что только в темноте драли...при солнечном свете даже обдроченцы брезговали?
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Перестаньте стібатись над нещасним примітивним створінням. Нею керують тваринні інстинкти, вона не усвідомлює повністю ні реальності, ні своїх дій.
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Может ей еще талоны на усиленное питание выписать?
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на фото она с СВД, значит снайпер!!! и пусть попробует доказать обратное! выходит она наших пацанов убивала. посадить эту суку на довичне.....а лучше включить в список на обмен, крики - я сама пришла, не принимать!
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