 Наемница "ДНР" сдалась полиции в Угледаре на Донетчине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Угледарское отделение полиции поступило заявление от 25-летней жительницы Волновахского района о том, что в период с 2014 по 2015 год она несла службу в составе 1-й Славянской мотострелковой бригады "ДНР" в селе Николаевка Тельмановского района.

По ее словам, в сентябре 2014 года в село Николаевка Тельмановского района заехали неизвестные вооруженные люди, которые представились военнослужащими "ДНР". Они заселялись в заброшенные в селе дома и строили блокпосты. Один из главарей НЗФ предложил женщине работать в них поваром, на что та согласилась. Она готовила пищу для боевиков, а через некоторое время еще и начала доставлять ее на вражеские блокпосты.

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Через полгода службы у террористов, в январе 2015 года, женщина начала дежурить на блокпосту. Заступала преимущественно в ночное время, впоследствии не выдержав условий и графика и решила покинуть "службу".

В настоящее время сотрудники полиции проверяют полученную информацию.

В Нацполиции отметили,что согласно ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщила о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления.

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