EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  3259  67
Все про:Львов (3603) Садовый (468) перезахоронение (52) Кузнецов Николай (1)

 Мэрия Львова отказалась отдавать для перезахоронении в России останки советского диверсанта Кузнецова

Исполнительный комитет Львовского городского совета 7 февраля не согласовал передачу останков советского разведчика-диверсанта Николая Кузнецова его родственникам в Россию. Соответствующее решение члены исполкома решили перенести до получения заключения от СБУ и Министерства иностранных дел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zaxid.net.

Останки Кузнецова, которые в 1960 году похоронили на Холме Славы во Львове, родственники хотят перезахоронить в Екатеринбурге (РФ).

"Я бы хотел, чтобы этот вопрос рассматривался в рамках государственной политики. Мы знаем, сколько наших ребят сегодня находятся в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии. Поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была четкая позиции СБУ, МИД. Если это поможет освободить наших ребят из плена, однозначно мы будем двигаться в фарватере политики нашего государства. Этот вопрос государства ", - заявил во время рассмотрения этого вопроса мэр Львова Андрей Садовый.

Поэтому госовет Львова обратится в СБУ и МИД о передаче останков Кузнецова в Россию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Останки 29 воинов дивизии "Галичина", погибших в 1944 году, перезахоронили на Львовщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

"Мы все понимаем, что идет война, есть российская агрессия. Когда мы получаем письма от России о перезахоронении праха, то я бы хотел, чтобы мы имели четкую государственную позицию, поэтому мы сегодня обратились к министру иностранных дел, руководителю СБУ, чтобы они дали свое толкование. Я знаю очень много случаев в мире, когда такие вопросы решаются на уровне президентов страны.

Если это поможет вернуть из российского плена кого-то из наших ребят - я бы был очень счастлив. Должна быть государственная позиция. Я бы очень хотел, чтобы наши украинцы, которые есть в плену, вернулись к своим семьям. Я бы хотел этот вопрос рассматривать в комплексе, тогда это будет честно. Можем посмотреть мировую практику, таких случаев были сотни", - подчеркнул Садовый.

Также читайте: Избранный депутатом от "Слуги народа" Бужанский пожаловался на участие ВСУ в перезахоронении останков бойцов дивизии "Галичина". В Минобороны пообещали разобраться

Напомним, Николай Кузнецов - советский диверсант-разведчик, агент НКВД, погиб 8 марта 1944 в селе Боратин Бродовского района на Львовщине. По одной из версий, он сам подорвал себя гранатой, по другой - погиб в бою. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Эксгумацию останков Кузнецова провели в 1959 году.

Могила Кузнецова неоднократно подвергалась актам вандализма, а в марте 2019 г. неизвестные похитили бронзовый барельеф с могилы. В прошлом году Львовский горсовет отказался передавать останки Кузнецова в Россию, также ожидая выводов от СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вместо останков большевика Руднева в его предполагаемой могиле в центре Харькова обнаружен строительный мусор. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3174581
 
   
 Топ комментарии
 
Молодцы! Первый раз слышу/читаю, как кто-то из государственных служащих Украины думает государственно и от имени Украинского государства.
 показать весь комментарий
 
В каких боях погибали нквдшники?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кузнецова бандеровцы вроде прикончили.
 показать весь комментарий
 
 
Було за що. Через його диверсії німецькі нацисти розстрілювали сотні заручників із числа мирного населення.
 показать весь комментарий
 
 
Хто такі «бандєравци», псевдо львів'янин?
 показать весь комментарий
 
 
Москальска вікі для ідіотів, "9 марта 1944 года, приблизившись к линии фронта, в селе Боратин Бродовского района группа Кузнецова натолкнулась на неизвестных им военнослужащих (как оказалось - бойцов УПА). Николай принял решение войти в село. Он посчитал, что, если это красноармейцы (бандеровцы были в форме солдат СССР), то разведчики сумеют объясниться, а если войска УПА, Кузнецову и его спутникам нечего бояться (они были в немецкой форме)", от я кого беника бандерівцям було пересуватись по німецьким тилам в радянській формі?
 показать весь комментарий
 
 
Носили партизани (і УПА, в тому числі), - "хто шо має"... І радянську, і німецьку, і польську, і італійську, і чеську, і, навіть, французьку і голландську... (Німці, частенько, допоміжні частини, набрані з колаборантів і сателітів, а також допоміжну поліцію, одягали у трофейний одяг...) Там були і колишні військовополонені, і форму могли знять з убитих... Могли десь натрапить на довоєнний польовий склад речового майна, чи захопить німецький... Подивись на фото тих часів. Зокрема, "Літопис Української повстанської армії", Петро Мірчук, "Українська повстанська армія, 1942 -1952"...
 показать весь комментарий
 
Як здох цей діяч,достеменно відомо.
"Кузнєцов і його спільники поляк Ян Камінський та Іван Бєлов вирішили у тилах пробиратися до радянських військ, що наступали. За розповідями офіцера-пошуківця Миколи Струтинського, в ніч з 8 на 9 березня 1944 року Кузнєцов, будучи у формі німецького офіцера, вірний водій Ян Камінський та Іван Бєлов зайшли до хати мешканця села Боратин Бродівського району Львівської області Степана Голубовича, щоб відпочити і погрітися.

Раптом, в дім увірвалася группа бійців УПА і роззброїла партизанів (до цього кинджалом "зняли" Бєлова, що стояв на чатах). Однак Кузнєцов якимось чином зумів приховати ручну гранату.
Деякий час під охороною вони чекали на командира повстанців, сотника Чорногору. Він і впізнав у "німаку" виконавця гучних терактів протии гітлерівських бонз. І тут Кузнєцов підірвав гранату у кімнаті, заповненій упівцями… Камінський встиг вистрибнути у вікно, кинувся навтьоки, але куля наздогнала його, а добили штиком."https://www.istpravda.com.ua/research/4f732199469b6/
 показать весь комментарий
 
 
В ходе перестрелки с бандеровцами Николай Кузнецов и его спутники Ян Каминский и Иван Белов были убиты (по одной из версий Кузнецов погиб, подорвав себя гранатой.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Правильно. Кости то этого деятеля бесценные. Можно обменять на всех пленных, возврат Крыма, Кубань и бесплатный газ Украине на 100 лет вперёд. А то сожжем.
 показать весь комментарий
 
 
Молодцы! Первый раз слышу/читаю, как кто-то из государственных служащих Украины думает государственно и от имени Украинского государства.
 показать весь комментарий
 
 
Не торговать, а обменять гнилые кости на живых.
 показать весь комментарий
 
 
говно надо выбрасывать в сортир а не перезахоранивать.
хотя будут визжать ватники..... дахусим, как говорил адмирал Ямамото)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
""Мы все понимаем, что идет война, есть российская агрессия. Когда мы получаем письма от России о перезахоронении праха, то я бы хотел, чтобы мы имели четкую государственную позициюИсточник: https://censor.net.ua/n3174581"
Все верно, ради пресечения агрессии нужно по возможности гадить на могилы советских героев, а прекращать в случае получения уступок о врага.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
гм, это я вроде в шутку, а пока писал, так десяток умников всерьез предложили, красивый душевно народ, однако...
 показать весь комментарий
 
А хто крім тебе гадить на могили, Іван?
 показать весь комментарий
 
 
А що ще робити з могилами таких мерзот? Коли ***** здохне- ти також будеш казати :"вот же ж народ, еті хахли... Плюют намагілку путіна"
 показать весь комментарий
 
 
Такие "герои", под видом бойцов УПА, уничтожали мирных людей.
 показать весь комментарий
 
 
Хто програв війну? УПА боролось за вільну Україну, НКВС за союз? Де тепер твій союз?
 показать весь комментарий
 
 
Микіла янавіч, а чіво ви кікта правільна пішатє? О
 показать весь комментарий
 
 
Почитав про цю гниду. Він вбив кількох високопосадовців нацистів, щоб викликати терор проти населення України з боку окупаційної влади. Доречі, у Білорусі їм це вдалося.
А ще, він приймав участь у створенні спецзагонів, що під виглядом УПА займались вбивствами людей. Про це він розповів у полоні воякам УПА, і ті за наявної інформації вийшли на таку групу і розбили її.
 показать весь комментарий
 
 
Считаю, что поменять можно. На останки Ху*ла. Мэрия Львова отказалась отдавать для перезахоронении в России останки советского диверсанта Кузнецова - Цензор.НЕТ 5400
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Уже трупами торговать собираемся... Куда катится страна?
 показать весь комментарий
 
 
А віддавати терористів і вбивць за полонених це не «торгівля трупами»? Розслабся, хахол.
 показать весь комментарий
 
 
Ну можна викопати і викинути на свалку, так нормально буде?
 показать весь комментарий
 
 
Нормально, Кузнецов же немецких генералов убивал, наших друзей
 показать весь комментарий
 
Косвенно Кузнецов убивал украинцев, за каждого убитого немца убивали сотни украинцев а не мокшан, я бы тоже с удовольствием убивал немцев, если бы знал что за каждого убитого уничтожат деревню на россии а не у меня дома.
 показать весь комментарий
 
хутін теж з нквд/кгб/фсб, тому Кузнецов то їх кумир, ці рештки дорого коштують для фсб.
 показать весь комментарий
 
 
Так обміняти це лайно на наших вояків
 показать весь комментарий
 
Воно то так,але...Виглядає неначе трупня в заложники взяли...Зрівняти бульдозером,і сказати що забули де.Або нехай їдуть і самі викопують.
 показать весь комментарий
 
 
Не треба їх пускати розкопувати, нахріна москалі у Львові, в Західній Україні і взагалі в Україні. Хай сидять собі за потребиком і звиздіть...
 показать весь комментарий
 
 
Мэрия Львова отказалась отдавать для перезахоронении в России останки РОССИЙСКОГО диверсанта Кузнецова.
 показать весь комментарий
 
 
Нахрена він у Львові, потрібен? АЛЕ!!! Тільки в обмін... Наприклад, на останки Івана Піддубного... НКВДисти все життя не давали йому повернуться додому, на Полтавщину... Хай хоч після смерті упокоїться в рідній Красенівці... Тим більше, що це стане "туристичною Меккою" не тільки для борців та й просто спортсменів усього світу, але й простих туристів... (Подивимося, чи стане, таким же місцем, могила Кузнєцова, в Сибіру... Тим більше, знаючи кацапів, не здивуюсь, якщо, провівши перезахоронення, вони на нього "наплюють і забудуть"... Там, скоро, будуть шанувать інших героїв - з "трьохчленними" іменами... Сунь Хунь Чай, наприклад).
 показать весь комментарий
 
 
Стоит покопаться в других могилах. Может там тоже что-нибудь ценное завалялось. Всех выкопать. Можно устроить аукцион для кацапов.
 показать весь комментарий
 
Та нормальну херню, для країни що тримає людей без поховання в мавзолеї.
 показать весь комментарий
 
Кстати хорошая идея. Ато почему то наши власти меняют наших пленных на нашу землю.
 показать весь комментарий
 
На мусорку его выкиньте, пускай кацапы вместе со всей мусорной кучей забирают и там его ищут по частям
 показать весь комментарий
 
 
можна погодитися з мером,нехай його міняють на наших полонених.
 показать весь комментарий
 
 
Обменять труп етого террориста на всех наших пленных. Если ***** откажется то показательно етот труп сжечь и выбросить на мусорку
 показать весь комментарий
 
Простите, но это просто дно, которое не умещается в голове.
 показать весь комментарий
 
Дно, це те що в цього окупанта взагалі є могила.
 показать весь комментарий
 
 
Вірно. Каци зроблять з нього ідола для поклоніння. Черга буде як у мавзолей.
 показать весь комментарий
 
Из этого кузнецова такой же разведчик, как из дерьма пуля. Типичный красножопый террорист и мясник.
 показать весь комментарий
 
 
Мощный рев отборных патриотов, с которыми в одной стране жить, как с хорьком в одной норе.
 показать весь комментарий
 
кацапські трупи мають здобрювати українську землю
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх