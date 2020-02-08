 Мэрия Львова отказалась отдавать для перезахоронении в России останки советского диверсанта Кузнецова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zaxid.net.

Останки Кузнецова, которые в 1960 году похоронили на Холме Славы во Львове, родственники хотят перезахоронить в Екатеринбурге (РФ).

"Я бы хотел, чтобы этот вопрос рассматривался в рамках государственной политики. Мы знаем, сколько наших ребят сегодня находятся в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии. Поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была четкая позиции СБУ, МИД. Если это поможет освободить наших ребят из плена, однозначно мы будем двигаться в фарватере политики нашего государства. Этот вопрос государства ", - заявил во время рассмотрения этого вопроса мэр Львова Андрей Садовый.

Поэтому госовет Львова обратится в СБУ и МИД о передаче останков Кузнецова в Россию.

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"Мы все понимаем, что идет война, есть российская агрессия. Когда мы получаем письма от России о перезахоронении праха, то я бы хотел, чтобы мы имели четкую государственную позицию, поэтому мы сегодня обратились к министру иностранных дел, руководителю СБУ, чтобы они дали свое толкование. Я знаю очень много случаев в мире, когда такие вопросы решаются на уровне президентов страны.

Если это поможет вернуть из российского плена кого-то из наших ребят - я бы был очень счастлив. Должна быть государственная позиция. Я бы очень хотел, чтобы наши украинцы, которые есть в плену, вернулись к своим семьям. Я бы хотел этот вопрос рассматривать в комплексе, тогда это будет честно. Можем посмотреть мировую практику, таких случаев были сотни", - подчеркнул Садовый.

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Напомним, Николай Кузнецов - советский диверсант-разведчик, агент НКВД, погиб 8 марта 1944 в селе Боратин Бродовского района на Львовщине. По одной из версий, он сам подорвал себя гранатой, по другой - погиб в бою. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Эксгумацию останков Кузнецова провели в 1959 году.

Могила Кузнецова неоднократно подвергалась актам вандализма, а в марте 2019 г. неизвестные похитили бронзовый барельеф с могилы. В прошлом году Львовский горсовет отказался передавать останки Кузнецова в Россию, также ожидая выводов от СБУ.

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