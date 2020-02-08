 Мэрия Львова отказалась отдавать для перезахоронении в России останки советского диверсанта Кузнецова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zaxid.net.
Останки Кузнецова, которые в 1960 году похоронили на Холме Славы во Львове, родственники хотят перезахоронить в Екатеринбурге (РФ).
"Я бы хотел, чтобы этот вопрос рассматривался в рамках государственной политики. Мы знаем, сколько наших ребят сегодня находятся в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии. Поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была четкая позиции СБУ, МИД. Если это поможет освободить наших ребят из плена, однозначно мы будем двигаться в фарватере политики нашего государства. Этот вопрос государства ", - заявил во время рассмотрения этого вопроса мэр Львова Андрей Садовый.
Поэтому госовет Львова обратится в СБУ и МИД о передаче останков Кузнецова в Россию.
"Мы все понимаем, что идет война, есть российская агрессия. Когда мы получаем письма от России о перезахоронении праха, то я бы хотел, чтобы мы имели четкую государственную позицию, поэтому мы сегодня обратились к министру иностранных дел, руководителю СБУ, чтобы они дали свое толкование. Я знаю очень много случаев в мире, когда такие вопросы решаются на уровне президентов страны.
Если это поможет вернуть из российского плена кого-то из наших ребят - я бы был очень счастлив. Должна быть государственная позиция. Я бы очень хотел, чтобы наши украинцы, которые есть в плену, вернулись к своим семьям. Я бы хотел этот вопрос рассматривать в комплексе, тогда это будет честно. Можем посмотреть мировую практику, таких случаев были сотни", - подчеркнул Садовый.
Напомним, Николай Кузнецов - советский диверсант-разведчик, агент НКВД, погиб 8 марта 1944 в селе Боратин Бродовского района на Львовщине. По одной из версий, он сам подорвал себя гранатой, по другой - погиб в бою. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Эксгумацию останков Кузнецова провели в 1959 году.
Могила Кузнецова неоднократно подвергалась актам вандализма, а в марте 2019 г. неизвестные похитили бронзовый барельеф с могилы. В прошлом году Львовский горсовет отказался передавать останки Кузнецова в Россию, также ожидая выводов от СБУ.
"Кузнєцов і його спільники поляк Ян Камінський та Іван Бєлов вирішили у тилах пробиратися до радянських військ, що наступали. За розповідями офіцера-пошуківця Миколи Струтинського, в ніч з 8 на 9 березня 1944 року Кузнєцов, будучи у формі німецького офіцера, вірний водій Ян Камінський та Іван Бєлов зайшли до хати мешканця села Боратин Бродівського району Львівської області Степана Голубовича, щоб відпочити і погрітися.
Раптом, в дім увірвалася группа бійців УПА і роззброїла партизанів (до цього кинджалом "зняли" Бєлова, що стояв на чатах). Однак Кузнєцов якимось чином зумів приховати ручну гранату.
Деякий час під охороною вони чекали на командира повстанців, сотника Чорногору. Він і впізнав у "німаку" виконавця гучних терактів протии гітлерівських бонз. І тут Кузнєцов підірвав гранату у кімнаті, заповненій упівцями… Камінський встиг вистрибнути у вікно, кинувся навтьоки, але куля наздогнала його, а добили штиком."https://www.istpravda.com.ua/research/4f732199469b6/
хотя будут визжать ватники..... дахусим, как говорил адмирал Ямамото)
Все верно, ради пресечения агрессии нужно по возможности гадить на могилы советских героев, а прекращать в случае получения уступок о врага.
А ще, він приймав участь у створенні спецзагонів, що під виглядом УПА займались вбивствами людей. Про це він розповів у полоні воякам УПА, і ті за наявної інформації вийшли на таку групу і розбили її.