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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4521) Папа_Римский (234)

 Зеленский попросил Папу Римского о помощи с освобождением пленных украинцев. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Папой Римским Франциском попросил помочь с освобождением украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в Крыму и в России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Twitter Зеленского.

По его словам, понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в Риме призвал власти Италии закрыть офисы "ДНР" и "ЛНР" и обсудил с премьером Конте дело Маркива

Источник: https://censor.net.ua/n3174576
 
 
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А Гундяя не прохав? Той корєш нібито пріблєжєнний Хубла.
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Он(Зе-зе) не всегда сразу понимает с кем разговаривает сегодня - поэтому для него составили общие заготовленные фразы - Памагите!!!
Как у Воробьянинова на английском, немецком и французском языках.
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Господь у відповідь наслав снігопад з морозами
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Ахаха, так у Путина там в банке у Попы чет 200млрд., как пишут - Попа может просто одним тел. звонком освободить всех.
Ииии???? И то шо Попе побоку те пленные, как побоку собственно то шо он визжит(Ыысус вялик и т.д.). Он не дурак и разделяет вопли для стада с личной выгодой)

Вот с Путиным целовался, зная шо на счету у него с пол-млн. только убитых, не говоря о прочих.
Это как назвать то? христианчики такие смешные.
че, я неправ??
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Я не понял. Зеленский что, даже при встрече с Папой- решил что бритьё- это моветон??? Или, мне одному видна отчетливая пару/тройку-суточная щетина?!
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