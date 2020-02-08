 Зеленский попросил Папу Римского о помощи с освобождением пленных украинцев. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Twitter Зеленского.
По его словам, понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире.
.@Pontifex робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після "Норманді" в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні. pic.twitter.com/mrSQLMznHE— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2020
Как у Воробьянинова на английском, немецком и французском языках.
Ииии???? И то шо Попе побоку те пленные, как побоку собственно то шо он визжит(Ыысус вялик и т.д.). Он не дурак и разделяет вопли для стада с личной выгодой)
Вот с Путиным целовался, зная шо на счету у него с пол-млн. только убитых, не говоря о прочих.
Это как назвать то? христианчики такие смешные.
че, я неправ??