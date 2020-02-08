 Зеленский попросил Папу Римского о помощи с освобождением пленных украинцев. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Twitter Зеленского.

По его словам, понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире.

.@Pontifex робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після "Норманді" в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні. pic.twitter.com/mrSQLMznHE