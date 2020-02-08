 Зеленский прибыл в Ватикан: "Сегодня будем говорить о мире"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Начался официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан. В рамках визита предусмотрена аудиенция главы государства с Его Святейшеством Папой Франциском", - говорится в сообщении.
Также, как отмечается, Президент Украины проведет встречу с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием секретаря межгосударственных отношений Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.
"Сегодня в Ватикане будем говорить о мире. Мире, которому неоднократно была посвящена молитва Папы Римского Франциска", - отметил в Twitter Зеленский.
Сьогодні у Ватикані 🇻🇦 говоритимемо про мир. Мир, якому неодноразово була присвячена молитва Папи Римського Франциска @Pontifex— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2020
Канадские юристы подали групповой иск против властей Ирана с требованием выплатить 1.5 миллиарда долларов США за гибель своих сограждан !!!
Наше правительство что ждет ? Похоже канадцы поняли что иранцы морозятся и делают все в правовом поле а мы как всегда просим
И тебе ума - тоже)
" Я б засосал стакан и - в Ватикан"
П.С. В роли сосальщика - барыга оманский.
Сподіваюсь на волю Божу, і на те що з труби піде зелений дим.
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А что, это Ватикан вторгся в Украину, или параша?
Получать кеш за капитуляцию?
О мире он будет говорить - ЧМО без гордости и достоинства..
Сам Папа охренеет от такого миролюбия оманского ишака... - большая часть истории Церкви это война за ее Ценности и Смыслы...
из Евангелия от Матфея
Свт. Иоанн Златоуст
Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч
Перш за все давно вже потрібно припинити безглузду кроваву бійню на Донбасі.