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 Политика Украины
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Все про:Ватикан (105) Зеленский (4521)

 Зеленский прибыл в Ватикан: "Сегодня будем говорить о мире"

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 февраля, начал официальный визит в Ватикан, где запланирована аудиенция с Папой Франциском.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Начался официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан. В рамках визита предусмотрена аудиенция главы государства с Его Святейшеством Папой Франциском", - говорится в сообщении.

Также, как отмечается, Президент Украины проведет встречу с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием секретаря межгосударственных отношений Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

"Сегодня в Ватикане будем говорить о мире. Мире, которому неоднократно была посвящена молитва Папы Римского Франциска", - отметил в Twitter Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в Риме призвал власти Италии закрыть офисы "ДНР" и "ЛНР" и обсудил с премьером Конте дело Маркива

Источник: https://censor.net.ua/n3174574
 
 
 Топ комментарии
 
Помолимся за Ватикан! Приехал велосипедист апокалипсиса!
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язык-то мозолями не покроется, говорить?
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Підставить і праву і ліву щоку Путєну.... І в капітуляцію дасть.
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Підставить і праву і ліву щоку Путєну.... І в капітуляцію дасть.
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нынче мало тех, кто не готов ему подставить... и не только щёку...
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мдаа..... не удалось загнать Их детей в подвалы, как мечтал пархатый свин Зеленський прибув до Ватикану: "Сьогодні говоритимемо про мир" - Цензор.НЕТ 8903
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7 волн мобилизации на войну со своим народом принесли дупаболь и зраду. бо правды за ними нэма.... Зеленський прибув до Ватикану: "Сьогодні говоритимемо про мир" - Цензор.НЕТ 599
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Хоча б друкував не мокшанське призвіще. Да, риго-ватний зєбуїн?
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Воно **** припарене,про який "мир" він там буде розмовляти і з ким?
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Может не в тему но почему Цензор не освещает новость !!!
Канадские юристы подали групповой иск против властей Ирана с требованием выплатить 1.5 миллиарда долларов США за гибель своих сограждан !!!
Наше правительство что ждет ? Похоже канадцы поняли что иранцы морозятся и делают все в правовом поле а мы как всегда просим
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наше правительство занято дележкой земли и мечтами о мире, о котором этот ждублюдок сегодня будет разговаривать в Ватикане. Более самовлюбленного и тупорылого президента в Украине ее не было, даже януковище этому балбесу по IQ фору даст.
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мир вам...мир вам... мир вам....а бабло мне.........Грустный сарказм.
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Зеленский президент Мира. Дай Бог ему здоровья и завистникам его тоже.
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Я - Король Испании, дай Микки Маус мне меч Зеленский прибыл в Ватикан: "Сегодня будем говорить о мире" - Цензор.НЕТ 6912
И тебе ума - тоже)
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Володимир Олександрович -вождь риго-ватних зєбуїнів. Забув, як там по німецьки перекладається слово вождь.
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а тем кто за него голосовал пускай бог ума даст Зеленський прибув до Ватикану: "Сьогодні говоритимемо про мир" - Цензор.НЕТ 9647
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Хоть бы пожар случился или землетрясение, смешно будет посмотреть на заикающуюся рожу Попы Римской(кликуха такая как у бандита какого-то, да?)
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а у богомільних так всєгда і звалі: Ісус із Назарєта, Йюда із Каріота, Павєл із Тарса
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Надеюсь "95 квартал" быстро выдаст пародию в стиле:
" Я б засосал стакан и - в Ватикан" Зеленский прибыл в Ватикан: "Сегодня будем говорить о мире" - Цензор.НЕТ 1029
П.С. В роли сосальщика - барыга оманский.
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Помолимся за Ватикан! Приехал велосипедист апокалипсиса!
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Щож в цей раз згорить у Ватікані???
Сподіваюсь на волю Божу, і на те що з труби піде зелений дим.
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Говорить о мире? В Ватикане??? Странно... На нас что, и Ватикан напал? Нет??? Так может, в этом случае, там лучше о своей бессмертной душе поговорить, а о мире разговаривать с теми, кто полагает что состояние войны- это получше, чем мир?! Не так?
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о мире невозможно разговаривать. Нужно воевать 100500 лет. Франция с Германией поболее воевали и? Понимаю, у вас идеология. Бывает
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Да? А почему? Я- удивлен, чес слово. Обычно, о мире начинают говорить немедленно, после начала войны. Иначе- зачем воевать?
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Звичайно, ти ж війну на бамбасє вже зупинив. Треба про це Папі розповісти, бо він не в курсі. До нього голуб миру з цією новиною ще не долетів.
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за бабло базаріть, інірєс ізлагать - Зє!лєнь гатовіт закрома для нала от скорого базара Зє!млі
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Что теперь будет с собором Петра и Павла? И Сикстинскую капеллу жаль.
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В Ватикані слід про Бога говорити, а не про мир. Мир словами не досягнеш, його тільки зброєю можно у Антихриста Кремльовського відвоювати.
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Радость то какая Ваше Святейшество ,, Вы будете говорить с самим Зеленским .!! Поздравляем !
Зеленський прибув до Ватикану: "Сьогодні говоритимемо про мир" - Цензор.НЕТ 3092 . Зеленський прибув до Ватикану: "Сьогодні говоритимемо про мир" - Цензор.НЕТ 3479 .
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Кстати, кто то в курсе, в Ватикане есть офшор? Ну, как на Кипре или в Омане?
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писали что там х.йло общак хранил (/хранит)...
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Говорить о мире... Зеленський прибув до Ватикану: "Сьогодні говоритимемо про мир" - Цензор.НЕТ 3502
А что, это Ватикан вторгся в Украину, или параша?
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Хочеш миру-готуйся до війни! Все інше-лукавство й зрада!
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О чем можно говорить с личным казначеем Путина?
Получать кеш за капитуляцию?
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Главком оккупированной и обстреливаемой каждый день страны которого мы заслужили... Зеленський прибув до Ватикану: "Сьогодні говоритимемо про мир" - Цензор.НЕТ 9074
О мире он будет говорить - ЧМО без гордости и достоинства..
Сам Папа охренеет от такого миролюбия оманского ишака... - большая часть истории Церкви это война за ее Ценности и Смыслы...

из Евангелия от Матфея

Свт. Иоанн Златоуст
Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч
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Кошти, зазвичай мова війни, а не миру
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Робіть, хоч іноді, подихи. А то все бершите та брешитеЗеленський прибув до Ватикану: "Сьогодні говоритимемо про мир" - Цензор.НЕТ 2080
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Про мир чи капітуляцію? Хоча, Янелоху Оманському, какаяразница
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О дивіться, з свідетеля зебуіла оманського, "інтелегентність" потекла. Обережно, не вступіть Зеленський прибув до Ватикану: "Сьогодні говоритимемо про мир" - Цензор.НЕТ 1473
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Чи міг хтось подумати, що Зеленський досягне таких висот?
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Про мир потрібно не розмовляти, а влаштовувати його.
Перш за все давно вже потрібно припинити безглузду кроваву бійню на Донбасі.
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