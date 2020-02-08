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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (18548) поезд (761) смерть (6406)

 Поезд насмерть сбил девушку на станции "Протасов Яр" в Киеве

Следователи полиции Киева начали досудебное расследование в связи с гибелью несовершеннолетней девушки, которая переходила пути в неустановленном месте и не заметила поезд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации столичной полиции.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что на станции "Протасов Яр" поезд сбил девушку. (…) Прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия. Предварительно выяснилось, что девушка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, и не обратила внимание на поезд, который приближался к станции", - сказано в сообщении.

Так, свидетели отметили, что машинист подавал звуковые сигналы, однако потерпевшая не отреагировала, поскольку была в наушниках. От полученных травм 17-летняя жительница Киевской области скончалась на месте.

По данному факту следователями Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174571
 
 
 Топ комментарии
 
навушники, капюшон та смартфон перед мордою - класика..а скільки таких оленів на дорогах під машини кидається..жах..
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Ненавижу наушники с музычкой и капюшоны напяленные. Это- реальная Группа риска повышенного. Прут, аки быки, на красный цвет! Никакие бибиканья и моргание фарами- не помогают. Они просто прут...
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Зашибісь музичку послухала....
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Ну как так? Шоб поезд не заметить это надо постараться.

Поезд насмерть сбил девушку на станции "Протасов Яр" в Киеве - Цензор.НЕТ 9271
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навушники, капюшон та смартфон перед мордою - класика..а скільки таких оленів на дорогах під машини кидається..жах..
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Блин! Практически слово- в слово! Бывает, однако...
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такие они теперь ..дети ..сам наказываю нещадно за смартфон на рабочем месте (чпу мехобработка)..а всёже жалко
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слов нет!
как объяснить этим глухарям-меломанам, что опасность есть на каждом шагу и ее иногда быстрее СЛЫШИШЬ чем видишь!!!!
ну ходите с одним "ухом"...
(такая нелепая смерть и так не редко теперь она встречается!!!)
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при совке в армии связистов учили - гарнитура одноушная. потому, шо вторым ухом нужно слушать окружающий мир. снайперам, говорили, шо то же самое - смотреть в прицел нужно всегда не закрывая второй глаз, а не одноглазо "в трубу" с минимальным углом обзора. с той же целью. боковое зрении хоть и чёрнобелое, но имеет преимущества перед обычным бинокулярным.
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Ненавижу наушники с музычкой и капюшоны напяленные. Это- реальная Группа риска повышенного. Прут, аки быки, на красный цвет! Никакие бибиканья и моргание фарами- не помогают. Они просто прут...
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во всем виноваты тупые быки, ангелы за рулем пытаются быть вежливыми и сбивать по правилам. Особенно злостные быки это велосипедисты. Мало велосипедов с Польши пригнали просто.
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Ні чо сє тебе плющить. Ти б нерви підлікував.
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Не понял, кого именно вы осуждаете. Если водилу, то я вам так скажу: меня, вот такая тварь- чуть не убила. Да-да... именно та, которая выпрыгнула на дорогу, в наушниках и смартфоном, перед харей. А я ехал, на самокатике, как обычно- справа максимально, скорость- 40 км/ч. Пришлось резко тормозить... а там- пыль, у бордюра. Самокатик, правда, этой сцуке- отомстил бл врубился в неё и она тоже упала. Но! Я упал значительно больнее. И, если бы не моя отменная экипировка- я бы стал калекой. Но... не судьба, видать.
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андрей, не осуждаю водителей, а вношу паритет в вечном споре водитель-прохожий. Мы двуногие тоже люди.
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верно..
но поезд ее сбил не на пешеходном переходе... и он подавал сигналы...предупреждал...
и даже на пешеходном ж/д переходе надо быть особенно внимательным, ведь так?
неосмотрительность и невнимательность девочки повлекли такие ужасные последствия...
так жаль!!! ужасно...
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Есть такая поговорка: "Бойся быка спереди, коня - сзади, а дурака - со всех сторон..". Сейчас к ней добавляю "приложение" - "и идиота в наушниках, с палкой селфи, в руках...".
Реальный случай: несколько лет назад стою на тротуаре, у перекрёстка, жду жену. Тут толчок в спину. Оборачиваюсь. На асфальте лежит "соска", лет пятнадцати, в наушниках, с "палкой" в руках. Встала, отряхнулась, и ушла... А потом жена смеялась: "Всё видела - помаду на щеке, шее, лбу, воротнике, на рубашке, спереди... Но, чтобы у мужчины помадой вся спина была измазана - вижу впервые...".
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_Поезд... неожиданно, из-за угла. Отойти от рельсов на пару метров уже не осталось времени. Только у меня такое ощущение что мир безумен?
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Наушники мешают головой вертеть и глазами по сторонам смотреть? Вроде нет.
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стереоэффект погружает во внутренний мир...и глаза могут не видеть а уши забиты...
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Как это "глаза могут не видеть"? Это похоже на какую-то выдумку.
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могут-могут...они смотрят, но не воспринимают информацию...на автомате посмотрел направо-налево...но ничего не увидел... потому как мысли и восприятия забиты другими ощущениями...ну как зомби
а Вы никогда не были в такой ситуации? например, после плохого известия, прибившего морально, когда из памяти стирается какой-то участок времени и не можешь вспомнить как оказался здесь или как добирался туда... а ведь глаза видели и мозг работал... но и зрительная и тактильная память отключились...
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в принципе, лучший вариант, когда в результате очень долго повторяемых действий, алгоритм исполнения уходит из контроля сознания в области подсознания. действия под контролем сознания, медленны и потому в результате обдумывания часто густо приводят к ошибкам. классика жанра - те же водилы. когда первые разы садятся за руль, алгоритм действий контролируется сознательно и там куча путаницы. то же с начинающими водилами. но постепенно с течением времени действия автоматизируются, по звуку мотора кинестетика производит переключение скоростей (если не автомат. хотя если садишся за автомат, ездяя в основном на ручной коробке, то лично я левую ногу под сиденье запихиваю )), шоб автоматом тормоз вместо сцепления не выжать ))) ). с дорожной обстановкой тоже, иногда в трансе едеш, но очуниваешся когда уже автоматом стоиш "на красном". та и властители, науськивают своих личных шоферюг на полигонах автоматизму действий кинестетики, без участия сознания в процессе, стоящего затрат времени. есть и куча других примеров. на той же войне. так что автоматизм действий не всегда плохо.
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Капюшон ограничивает боковое зрение, не тупи.
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только ліш достігла возраста согласія *(
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Премию Дарвина посмертно. Ну если решили в неположенном месте перейти, то хоть по сторонам смотрите.Одно и тоже из года в год.
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Ну норм, походу заслушалась речами президента. Одним зебилом меньше! Потяг на смерть збив дівчину на станції "Протасів Яр" у Києві - Цензор.НЕТ 8503
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Естественный отбор. Против природы не попрешь у неё свои законы.
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девушка может поезда в жизни не видела. И ничего, кроме маминой титьки и плеера.
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Навушники, капюшон - ознаки невротиків. Від реальності не сховатись.
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