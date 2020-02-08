 Поезд насмерть сбил девушку на станции "Протасов Яр" в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации столичной полиции.
"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что на станции "Протасов Яр" поезд сбил девушку. (…) Прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия. Предварительно выяснилось, что девушка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, и не обратила внимание на поезд, который приближался к станции", - сказано в сообщении.
Так, свидетели отметили, что машинист подавал звуковые сигналы, однако потерпевшая не отреагировала, поскольку была в наушниках. От полученных травм 17-летняя жительница Киевской области скончалась на месте.
По данному факту следователями Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
как объяснить этим глухарям-меломанам, что опасность есть на каждом шагу и ее иногда быстрее СЛЫШИШЬ чем видишь!!!!
ну ходите с одним "ухом"...
(такая нелепая смерть и так не редко теперь она встречается!!!)
но поезд ее сбил не на пешеходном переходе... и он подавал сигналы...предупреждал...
и даже на пешеходном ж/д переходе надо быть особенно внимательным, ведь так?
неосмотрительность и невнимательность девочки повлекли такие ужасные последствия...
так жаль!!! ужасно...
Реальный случай: несколько лет назад стою на тротуаре, у перекрёстка, жду жену. Тут толчок в спину. Оборачиваюсь. На асфальте лежит "соска", лет пятнадцати, в наушниках, с "палкой" в руках. Встала, отряхнулась, и ушла... А потом жена смеялась: "Всё видела - помаду на щеке, шее, лбу, воротнике, на рубашке, спереди... Но, чтобы у мужчины помадой вся спина была измазана - вижу впервые...".
а Вы никогда не были в такой ситуации? например, после плохого известия, прибившего морально, когда из памяти стирается какой-то участок времени и не можешь вспомнить как оказался здесь или как добирался туда... а ведь глаза видели и мозг работал... но и зрительная и тактильная память отключились...