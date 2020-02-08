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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11588) строительство (1686) Гончарук_Алексей (666)

 Гончарук: Программа президента "Большое строительство" стартует с 1 марта. В каждом регионе за старт отвечают главы ОГА

В каждом регионе Украины за своевременный старт и реализацию проекта "Большое строительство" отвечают главы областных государственных администраций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время селекторного совещания с руководителями ОГА.

"Программа президента "Большое строительство" стартует с 1 марта. Мы начинаем масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране. Со стороны правительства мы обеспечим регионы всем необходимым, чтобы строительство началось вовремя. Главная задача руководителей ОГА - это своевременная координация деятельности с профильными министерствами и ведомствами и координация работы на местах", - приводит слова Гончарука пресс-служба Кабинета министров.

Гончарук пояснил, что в каждой области должен быть согласованный с Министерством развития громад и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ближайшие месяцы в рамках программы "Большая стройка" будут открыты две современные школы в Вишневом и Украинке, - Голик. ВИДЕО+ФОТО

Так, до 14 февраля все области должны согласовать перечень объектов для строительства с Минрегионом в рамках ГФРР, который для многих является основным источником финансирования. Кроме того, отдельно области также должны согласовать с "Укравтодором" перечень дорог, которые планируют построить в рамках Дорожного фонда, в приоритете - дороги к опорным школам и больницам.

Отмечается, что из всех областей, которые до 1 февраля должны были подать "Укравтодору" эти документы, только шесть уже имеют согласованный перечень дорог, еще 13 планов областей - в процессе согласования.

Глава правительства добавил, что до следующей недели у каждого главы ОГА должен быть конкретный план области с перечнем всех объектов и дорог к ним. "Эти планы каждый глава облгосадминистрации представит на следующей неделе в Киеве на правительстве", - сказано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174569
 
   
 Топ комментарии
 
Согласно последним заявлениям Гончарука о начале грандиозного строительства автодорожной инфраструктуры с 1 марта, в Украину требуются строители-автодорожники:

- Поляки

- Чехи

- Словаки

- Итальянцы

- Немцы

- Французы

Минимальная зарплата 4173 грн

Знание украинского языка, наличие карты Украинца либо визы с разрешением на работу ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Проживание 3000 грн. + коммунальные платежи (всего 5500 грн) . Питание самостоятельно (в Украине продукты питания по цене как европейские - в 6000 грн можно уложиться)
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большое строительство чего? синагог?
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где деньги возьмем Зин....?



Гончарук: Программа президента "Большое строительство" стартует с 1 марта. В каждом регионе за старт отвечают главы ОГА - Цензор.НЕТ 8549 Адам Смит

@_Smithchenko

·7 февр.

Значит так, мальчики и девочки, тети и дяди. По Укрстату, у нас с мая непрерывно падает промышленность.
По декабрю (с учетом сезонной корректировки!) индекс производства промпродукции упал до 78,0 - найнижайший показатель с начала расчетов (2006).
Похоже, январь будет еще хуже...
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Ініціатива нормальна, от лише дороги, як завжди будуть від хати чиновника, школа буде в якій навчаються рідні чиновника, лікарні будуть де працює лікар чиновника... Таке вже відбувається багато років, навіть розподіл газу у Кривому розі зара найменший у країні.
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В иске адвокатов говорится, что, по их мнению, обстрел самолета был "преднамеренным террористическим актом"

https://news.liga.net/world/news/padenie-boeing-kanadtsy-gotovyat-isk-k-iranu-na-11-mlrd-doll
.......... ну шо строители большого строительства, дела давнозабытыхдней спать не мешают ???
стюардессы кровавые по ночам не снятся ???
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Я ж говорил что будет плохо но очень смешно Правда не ожидал такой прыти в стремлении отобрать землю у лохов Но не хотят боротся за свое будущее и будущее своих детей То так нам лохам и надо
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Может превратится в программу - большая пи***лка зетипиллов.
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А ты никогда не задумывался какими придурками вы порохоботы вместе с зетипилами являетесь для большинства людей.
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Не. Ну а шо. В громадах есть деньги - пусть строют школы. детсады, стадионы. Будем заканчивать зубажиння. Петро до такого раньше не додумался. Не выдавал указы --Дороги, ахтунг - стройсь!
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Петро не рос в "советской еврейской семье"
Петро провел территориальную реформу для введения европейских правил жизни
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почему с первого марта
сейчас и немедленно
а то как ,,лентяч,,начну новую жизнь с понидельника
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Правильнее назвать программу - "большой распил".
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При этом мародеры-инородцы из банды зе ни копейки не вкладывают в развитие промышленности, зато стадионов нужно побольше. Ну а про школы и больницы так и вообще смешно, вы бы уроды пархатые хотя бы старые не закрывали, а не новые строили ради распила бабла.
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строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране - дело громад.


для этого Порох провел европейскую территориальную реформу, оставив больше прав и денег у мисцевых громад.


Но у нас появился ЗЕльоный Сталин, выросший в "простой еврейской семье"....... Гончарук: Програма президента "Велике будівництво" стартує з 1 березня. У кожному регіоні за старт відповідають глави ОДА - Цензор.НЕТ 622


"Большая стройка" - совок с мишурой. Это продолжение Голожопка или Сватов ?
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Гончарук пояснил, что в каждой области должен быть согласованный с Министерством развития громад и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года. Источник: https://censor.net.ua/n3174569
ну така вже показуха.
аби це працювало такі переліки мали б бути складені до прийняття бюджету на 20 рік, а тепер це виключно січа в очі та імітація бурхливої діяльності.
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Еще одна статья на шее зеленского и его бандитов. Главы администраций пойдут не столько за отвечающих, а за свидетелей и за тех, кто подписал сделку со следствием.
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