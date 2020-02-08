 Зеленский сегодня встретится с Папой Римским

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
"Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства с Его Святейшеством Папой Франциском", - проинформировали в пресс-службе.
Также состоится встреча Зеленского с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.
Лучше бы со святым Петром.
Пішла вона ввечері, а повернулася вранці... стук у двері...
- Свята Марія, це ти?
- Ні, я вже просто Марія...
Так і з цим Святим Петром
а вот за Италию... она большая.... может Божья Милость где и не прикрыла...чёнить.))))
так что все норм у него будет...
Он наконец заговорит про агрессию раши, про издевательства кацапов над украинскими защитниками?
Или папа подумает что он идиот , который период агрессии несёт всякую чушь ?
сила небесна най захистить його,,,,
як той, шо биля католикив кожен день, прошу - буба не треба...