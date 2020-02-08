 Зеленский сегодня встретится с Папой Римским

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства с Его Святейшеством Папой Франциском", - проинформировали в пресс-службе.

Также состоится встреча Зеленского с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

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