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Все про:Ватикан (105) Зеленский (4521) Папа_Римский (234)

 Зеленский сегодня встретится с Папой Римским

В субботу, 8 февраля, состоится официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан, где он встретится с Его Святейшеством Папой Франциском.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства с Его Святейшеством Папой Франциском", - проинформировали в пресс-службе.

Также состоится встреча Зеленского с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в Риме призвал власти Италии закрыть офисы "ДНР" и "ЛНР" и обсудил с премьером Конте дело Маркива

Источник: https://censor.net.ua/n3174568
 
   
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Зеленский сегодня встретится с Папой Римским

Лучше бы со святым Петром. Зеленский сегодня встретится с Папой Римским - Цензор.НЕТ 8938
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ніт,цого він боїться...зі святим Петром Зеленский сегодня встретится с Папой Римским - Цензор.НЕТ 668
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Пам'ятаєш анекдот про Святу Марію?

Пішла вона ввечері, а повернулася вранці... стук у двері...
- Свята Марія, це ти?
- Ні, я вже просто Марія...

Зеленский сегодня встретится с Папой Римским - Цензор.НЕТ 543

Так і з цим Святим Петром Зеленский сегодня встретится с Папой Римским - Цензор.НЕТ 543
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У євреїв подібну посаду займає не Святий Петро.
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Там перенаправят, если что, в соседний кабинет.
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Господи, он когда нибуть начнет работать, а не кататься по свету за казенный счет.
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Коли Зє катається по світу, а ВР на канікулах - країна живе спокійно.
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хреном на рояле играть будет, это у него намного лучше получается, чем имитировать роль президента.
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ну вот за Папу Римского я спокоен...там намолено... (ну...надеюсь!))))
а вот за Италию... она большая.... может Божья Милость где и не прикрыла...чёнить.))))
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И щож он хочет с Папой Римским порешать? Разрешит ли Папа сыграть пуем на органе?
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Для Папи сьогоднішній день стане роковим.
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Так вот как должен выглядеть настоящий логотип СН...
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Кловун. ты ж в курсе шо всю жизнь ходить с охраной не будешь?
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уедет на жительство в Швейцарию под другим именем, когда здесь сгорит все...
так что все норм у него будет...
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довгий шлях від мамиріми до папи римського Зеленский сегодня встретится с Папой Римским - Цензор.НЕТ 5497
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Как там вилла в Форте-деи-Марми? Уже приготовили в к приезду гнусавого? Если нет, поспешите. Он уже рядом и ему нужна доза. А потому злой как голодная гиена.
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интресно
Он наконец заговорит про агрессию раши, про издевательства кацапов над украинскими защитниками?

Или папа подумает что он идиот , который период агрессии несёт всякую чушь ?
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А зачем? Зе - католик? На кой хрен он там в Ватикане нужен и зачем ему Папа понадобился?(допустить, что это он зачем-то понадобился Папе фантазия не позволяет)
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татко як себе почуваютъ?
сила небесна най захистить його,,,,
як той, шо биля католикив кожен день, прошу - буба не треба...
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